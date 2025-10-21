Cotidiano
Detran-AC notifica motoristas irregulares com risco de ter CNH suspensa
Condutores com infrações graves ou que acumularam pontuação têm 30 dias para apresentar defesa; processos administrativos foram publicados no Diário Oficial
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) abriu novos processos administrativos para suspensão do direito de dirigir contra motoristas que acumularam infrações ou cometeram faltas graves no trânsito. O órgão publicou nesta terça-feira (21), no Diário Oficial do Estado, a notificação aos condutores que não foram localizados por correspondência.
Os motoristas listados no documento têm 30 dias, contados a partir da data da publicação, para apresentar defesa por escrito e evitar a penalidade. O procedimento deve ser realizado na Divisão de Suspensão e Cassação de CNH, localizada na Avenida Estrada Dias Martins, nº 894, Bairro Jardim Primavera, em Rio Branco, ou em qualquer Ciretran do estado.
Caso o condutor não apresente defesa dentro do prazo estabelecido, o processo será julgado à revelia, e o direito de dirigir poderá ser suspenso, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A medida reforça a atuação fiscalizatória do órgão no combate a infrações de trânsito no estado.
Veja o edital na íntegra:
Chegada das chuvas no Acre acende alerta máximo contra parasitas e desnutração do gado
Transição para o inverno amazônico aumenta risco de parasitas como carrapatos e vermes; pecuaristas iniciam fase crítica de manejo sanitário e nutricional
Com o fim do verão e a chegada das chuvas intensas, a pecuária acreana inicia uma nova fase de cuidados com o rebanho e com as pastagens. A transição entre a seca e o inverno amazônico exige atenção redobrada dos produtores, principalmente em relação à recomposição do pasto e ao controle sanitário diante do aumento na incidência de parasitas como carrapatos e vermes.
O período requer ajustes no manejo nutricional e na saúde animal, com umidade e temperaturas altas criando condições ideais para a proliferação de doenças. Pecuaristas acreanos já adotam medidas preventivas para proteger os rebanhos durante esta estação crítica para a produção pecuária.
A transição climática cria um cenário de risco. A umidade elevada vira um terreno fértil para a explosão de populações de carrapatos, vermes e moscas, exigindo que os produtores lancem mão de um rigoroso controle sanitário. As ações incluem a aplicação de vermífugos, vacinas e pesticidas para conter as infestações.
Paralelamente, o produtor trabalham para recompor a vegetação, que ficou debilitada após a estiagem. Mesmo com o retorno do verde, o pasto jovem é considerado “fraco” e não supre sozinho as necessidades do gado. Para evitar a desnutrição dos animais, os criadores recorrem a uma suplementação alimentar estratégica, utilizando sal mineral e rações balanceadas.
O planejamento antecipado é considerado a arma principal para que os produtores enfrentem a temporada com sucesso, garantindo a saúde do rebanho e a produtividade das fazendas. A operação preventiva é fundamental para manter a sustentabilidade da pecuária no estado.
Sinteac ameaça não iniciar ano letivo de 2026 caso governo não atenda reivindicações
O entendimento da Justiça garantiu o direito de manifestação da categoria
A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Rosana Nascimento, afirmou nesta terça-feira (21) que o ano letivo de 2026 pode não começar, caso o governo do Estado não atenda às principais reivindicações da categoria, que incluem o retorno da antiga tabela salarial e o reajuste de 10% nos vencimentos dos professores.
“Vamos aguardar esse final de quadrimestre e, caso não devolva os nossos 10%, ficou deliberado não iniciar o ano letivo de 2026”, declarou Rosana.
A decisão foi tomada após assembleia do sindicato, que avaliou o cenário das negociações com o governo. Segundo a sindicalista, a categoria segue firme na cobrança por melhorias salariais e no cumprimento de acordos anteriores.
O Sinteac também comemorou uma decisão judicial recente que negou o pedido de ilegalidade da greve dos professores da rede estadual, deflagrada no início deste ano. O entendimento da Justiça garantiu o direito de manifestação da categoria.
“A Justiça não concedeu o pedido de ilegalidade da greve e tampouco proibiu a categoria de se manifestar. O desembargador Francisco de Djalma foi fundamental nessa conquista. Vamos continuar lutando pelo retorno da nossa tabela e pelos 10% que nos são devidos”, completou a presidente.
Com o impasse, o sindicato reforça que, se até o fim do quadrimestre o governo não apresentar uma resposta concreta às demandas, os profissionais da educação poderão paralisar as atividades no início do próximo ano letivo.
4ª Vara Cível anula eleição do Independência realizada em abril
O juiz da 4ª Vara Cível de Rio Branco, Robson Ribeiro Aleixo, anulou a eleição para presidente do Independência realizada em abril de 2025. O pleito foi realizado em abril deste ano e elegeu José Eugênio de Leão Braga (Macapá).
Impedidos de votar
Atevaldo Santana, Luciene da Silva Barros e Ronivaldo Pereira Carvalho foram impedidos pelo presidente José Eugênio de Leão Braga por não serem sócios. Contudo, Atevaldo Santana e Ronivaldo Pereira Carvalho fizeram parte da diretoria do Independência eleita em 08/02/2023.
“O juiz Robson Ribeiro entendeu o meu pedido. Como não teria direito a voto, exercendo um cargo na diretoria do clube. Conseguimos uma vitória importante”, comentou Atevaldo Santana.
Afastamento e nova eleição
Segundo Atevaldo Santana, o próximo passo será o pedido de afastamento de José Eugênio de Leão Braga e a nomeação de um interventor judicial.
“Vamos protocolar esse pedido até a próxima sexta. Com interventor judicial vai ser possível a realização de uma nova eleição”, disse o ex-dirigente do Independência.
