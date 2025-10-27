Detran-AC leva campanha educativa a escolas e ruas de Brasiléia e Epitaciolândia

Ação percorre escolas e vias de Brasiléia e Epitaciolândia com objetivo de formar condutores mais conscientes e reduzir acidentes na região

A Coordenadoria de Educação de Trânsito de Epitaciolândia e Brasiléia, em parceria com a 6ª Ciretran de fronteira, realizou nesta segunda-feira (27) uma campanha educativa voltada à conscientização sobre segurança viária. A iniciativa, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), integra um projeto que percorre os municípios do estado com ações voltadas à formação de cidadãos mais conscientes no trânsito.

O vereador por Epitaciolândia e funcionário de carreira do Detran/Acre, Miro Bispo (PDT), tem acompanhado as ações educativas na fronteira e destacou o trabalho que vem chamando a atenção da sociedade. Em declaração durante as atividades da Coordenadoria de Educação de Trânsito, o parlamentar enfatizou a diversidade de abordagens utilizadas pela instituição para conscientizar a população.

“Como funcionário de carreira e hoje vereador, parabenizo o trabalho que é feito todos os dias incansavelmente para que vidas sejam resguardadas no trânsito acreano”, afirmou Bispo, que ressaltou a criatividade da equipe do Detran/Acre por meio de apresentações teatrais, paródias, palestras em empresas, ações em escolas, abordagens nos semáforos e atividades festivas.

A atuação do vereador reforça a interface entre o Poder Legislativo municipal e as políticas estaduais de trânsito, destacando a importância das campanhas educativas contínuas para a redução de acidentes nas rodovias e vias urbanas da região de fronteira. As ações seguem até esta quarta-feira (30) em Epitaciolândia e Brasiléia.

Trabalho em conjunto

A coordenadora de Educação de Trânsito do Detran/AC, Cléia Machado, afirma que o sucesso do trabalho se dá pela união dos órgãos públicos ligados ao trânsito, além do esforço das unidades da instituição no interior do estado, as chamadas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). “Só foi possível chegar em muitos lugares com a mensagem de paz no trânsito com a união e a ajuda de muitos parceiros”, destacou Machado.

Ainda segundo Cléia Machado, as campanhas é realizada pelo menos duas vezes ao ano, em todos os 22 município acreano e busca sensibilizar desde cedo os futuros condutores.

A programação inclui visitas a nove escolas da região, onde são realizadas atividades lúdicas e informativas com os estudantes. Além disso, a campanha se estende às principais vias de Epitaciolândia, com abordagens educativas a motoristas e pedestres.

O objetivo é promover uma cultura de respeito às normas de trânsito e reduzir os índices de acidentes nas rodovias acreanas.

Abordagem da campanha

Escolas: Nove colégios da região recebem atividades lúdicas

Vias públicas: Abordagens educativas a motoristas e pedestres

Público-alvo: Crianças (futuros condutores)

Estratégia institucional

A coordenadora Cléia Machado destacou:

“Nossa visita às escolas é uma oportunidade de ensinar as crianças sobre a importância da segurança no trânsito”, afirmou Cléia Machado, destacando o papel transformador da educação preventiva.

Campanha realizada duas vezes por ano em todos os municípios

Foco preventivo para reduzir acidentes nas rodovias acreanas

A ação segue até o dia 30 na fronteira, cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, onde reforça o compromisso do Detran-Acre com a construção de um trânsito mais seguro e humanizado. A escolha de crianças como público prioritário reflete a estratégia de longo prazo da instituição, que aposta na formação de condutores mais conscientes e responsáveis.

Veja vídeo:

Relacionado

Comentários