Acre
Detran-AC leva campanha educativa a escolas e ruas de Brasiléia e Epitaciolândia
Ação percorre escolas e vias de Brasiléia e Epitaciolândia com objetivo de formar condutores mais conscientes e reduzir acidentes na região
A Coordenadoria de Educação de Trânsito de Epitaciolândia e Brasiléia, em parceria com a 6ª Ciretran de fronteira, realizou nesta segunda-feira (27) uma campanha educativa voltada à conscientização sobre segurança viária. A iniciativa, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), integra um projeto que percorre os municípios do estado com ações voltadas à formação de cidadãos mais conscientes no trânsito.
O vereador por Epitaciolândia e funcionário de carreira do Detran/Acre, Miro Bispo (PDT), tem acompanhado as ações educativas na fronteira e destacou o trabalho que vem chamando a atenção da sociedade. Em declaração durante as atividades da Coordenadoria de Educação de Trânsito, o parlamentar enfatizou a diversidade de abordagens utilizadas pela instituição para conscientizar a população.
“Como funcionário de carreira e hoje vereador, parabenizo o trabalho que é feito todos os dias incansavelmente para que vidas sejam resguardadas no trânsito acreano”, afirmou Bispo, que ressaltou a criatividade da equipe do Detran/Acre por meio de apresentações teatrais, paródias, palestras em empresas, ações em escolas, abordagens nos semáforos e atividades festivas.
A atuação do vereador reforça a interface entre o Poder Legislativo municipal e as políticas estaduais de trânsito, destacando a importância das campanhas educativas contínuas para a redução de acidentes nas rodovias e vias urbanas da região de fronteira. As ações seguem até esta quarta-feira (30) em Epitaciolândia e Brasiléia.
Trabalho em conjunto
A coordenadora de Educação de Trânsito do Detran/AC, Cléia Machado, afirma que o sucesso do trabalho se dá pela união dos órgãos públicos ligados ao trânsito, além do esforço das unidades da instituição no interior do estado, as chamadas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). “Só foi possível chegar em muitos lugares com a mensagem de paz no trânsito com a união e a ajuda de muitos parceiros”, destacou Machado.
Ainda segundo Cléia Machado, as campanhas é realizada pelo menos duas vezes ao ano, em todos os 22 município acreano e busca sensibilizar desde cedo os futuros condutores.
A programação inclui visitas a nove escolas da região, onde são realizadas atividades lúdicas e informativas com os estudantes. Além disso, a campanha se estende às principais vias de Epitaciolândia, com abordagens educativas a motoristas e pedestres.
O objetivo é promover uma cultura de respeito às normas de trânsito e reduzir os índices de acidentes nas rodovias acreanas.
Abordagem da campanha
- Escolas: Nove colégios da região recebem atividades lúdicas
- Vias públicas: Abordagens educativas a motoristas e pedestres
- Público-alvo: Crianças (futuros condutores)
Estratégia institucional
A coordenadora Cléia Machado destacou:
“Nossa visita às escolas é uma oportunidade de ensinar as crianças sobre a importância da segurança no trânsito”, afirmou Cléia Machado, destacando o papel transformador da educação preventiva.
Campanha realizada duas vezes por ano em todos os municípios
Foco preventivo para reduzir acidentes nas rodovias acreanas
A ação segue até o dia 30 na fronteira, cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, onde reforça o compromisso do Detran-Acre com a construção de um trânsito mais seguro e humanizado. A escolha de crianças como público prioritário reflete a estratégia de longo prazo da instituição, que aposta na formação de condutores mais conscientes e responsáveis.
Veja vídeo:
Comentários
Acre
Parque Capitão Ciríaco será fechado para reforma em Rio Branco
O Parque Urbano Capitão Ciríaco, localizado no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco, será temporariamente fechado para a realização de obras de revitalização. O objetivo, segundo a prefeitura, é garantir mais acessibilidade, segurança e conforto aos moradores e visitantes que frequentam este importante patrimônio cultural, histórico e ambiental da capital acreana.
As intervenções terão início no começo de novembro e serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Nesta etapa, os serviços incluem a reforma completa da passarela principal e a revitalização do espaço de brinquedos infantis, além de melhorias nas mesas e áreas de convivência.
Considerado o maior seringal urbano do mundo, o Parque Capitão Ciríaco abriga 646 seringueiras e três imponentes árvores de Sapupema, com mais de 1.300 anos somados e alturas que variam entre 60 e 70 metros. O espaço preserva ainda um rico acervo histórico, com mais de 100 peças que retratam a vida do Capitão Ciríaco e episódios da Revolução Acreana.
Comentários
Acre
Chuva forte causa alagamentos e transtornos em vários pontos de Rio Branco
A forte chuva que atingiu Rio Branco no início da tarde desta segunda-feira (27) provocou alagamentos em diversos pontos da capital, dificultando o tráfego de veículos e pedestres.
Imagens registradas pelo fotojornalista Sérgio Vale mostram áreas alagadas próximas ao centro da cidade, incluindo as imediações do Terminal Urbano e do bairro Morada do Sol.
De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgada pela manhã, havia possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm acumulados em 24 horas. O órgão também alertou para ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h, que podem causar transtornos tanto em áreas urbanas quanto rurais.
Comentários
Acre
Rixon Inturias Melgar, 16 anos, adolescente boliviano permanece em estado crítico no Pronto Socorro de Rio Branco
Rixon Inturias Melgar, 16 anos, segue na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco; família retornava de Cobija para Epitaciolândia quando colidiu com carreta
Quatorze dias após o trágico acidente que vitimou fatalmente seu pai, o adolescente boliviano Rixon Inturias Melgar, de 16 anos, natural de Cobija, permanece em estado crítico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro de Rio Branco. O acidente ocorreu no dia 14 de outubro em Epitaciolândia, quando o carro em que a família trafegava colidiu com uma carreta parada na avenida em frente ao estádio municipal.
Riony Inturias Ayala, de 41 anos, que ocupava o banco do passageiro, morreu no local do acidente. De acordo com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), o adolescente necessita de monitoramento clínico 24 horas e acompanhamento de equipe multiprofissional intensiva. A família retornava de Cobija com destino à Epitaciolândia no momento da colisão.
Composição da família no veículo:
Mãe: motorista do carro
Pai: Riony Inturias Ayala (falecido)
Filho: Rixon Inturias Melgar, 16 anos (em estado crítico no Pronto Socorro de Rio Branco)
Filho: criança de 7 anos (com feridas leves)
Além do adolescente em estado crítico, a mãe e o outro filho deram entrada no Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, em Brasiléia, para avaliação e tratamento. A Polícia Militar isolou o local e ajudou no controle do tráfego, mas ainda não determinou as causas do acidente. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e realizou o resgate das vítimas.
Você precisa fazer login para comentar.