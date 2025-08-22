Detran/AC divulga resultado preliminar de investigação criminal de concurso público

O Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial do Alto Acre (CISAC) lançou nesta sexta-feira, 22, o Edital nº 001/2025, abrindo inscrições para um processo seletivo simplificado de títulos destinado à contratação temporária de servidores e formação de cadastro de reserva. As vagas são voltadas para atender às demandas do abrigo de crianças em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o edital, as inscrições serão realizadas nos dias 25, 26 e 27 de agosto de 2025, das 8h às 13h, na sede do CISAC, localizada na Rua Generalíssimo Deodoro, nº 265, Centro, Brasileia. O processo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

O edital prevê cadastro de reserva para funções de nível fundamental, médio e superior. A seleção será feita em etapa única, por meio de avaliação de títulos (formação, cursos de capacitação e experiência profissional). A nota mínima para classificação será de 50 pontos. Em caso de empate, a idade do candidato será utilizada como critério de desempate, priorizando o mais velho.

Do total de vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência, desde que haja compatibilidade com as funções.

Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão apresentar ficha de inscrição preenchida e cópias de documentos como: RG, CPF, comprovante de quitação eleitoral, certidões negativas (criminal e eleitoral), comprovante de endereço, certificado de reservista (para homens), além dos títulos de escolaridade e experiência.

O resultado da análise de títulos será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre e em outros meios de comunicação utilizados pelo CISAC. Após a homologação, os candidatos classificados poderão ser convocados conforme a necessidade do consórcio.

O contrato será regido pela CLT e poderá ser rescindido a qualquer momento, a pedido do contratado ou por decisão administrativa.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários