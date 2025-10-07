Detran/AC anuncia nova edição do CNH Social com 5 mil vagas para 2026

Programa de gratuidade na carteira de motorista terá edital lançado entre fevereiro e março; iniciativa já beneficiou milhares de pessoas de baixa renda no estado

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) confirmou a previsão de lançamento do edital da próxima edição do Programa CNH Social para entre fevereiro e março de 2026. O anúncio foi feito pela presidente do órgão, Taynara Martins, durante a cerimônia de aula inaugural do curso de formação de novos servidores, na segunda-feira (14).

De acordo com a gestora, o Detran já concluiu todas as etapas da edição de 2025, incluindo as modalidades urbana, estudantil e rural. Agora, a autarquia se prepara para ofertar mais 5 mil vagas no próximo ano. “O CNH Social já lançou a edição 2025, com todas as três modalidades chamadas e encerradas, inclusive a rural na semana passada. Para o próximo ano, teremos mais 5 mil vagas, com lançamento do edital previsto para fevereiro ou março”, afirmou Taynara.

Criado em 2022, o CNH Social é considerado o maior programa de inclusão da história do Detran/AC e garante gratuidade total no processo de retirada da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda. A expectativa do governo é que, até 2026, mais de 22 mil pessoas em todo o estado tenham sido beneficiadas pela iniciativa.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários