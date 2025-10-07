Cotidiano
Detran/AC anuncia nova edição do CNH Social com 5 mil vagas para 2026
Programa de gratuidade na carteira de motorista terá edital lançado entre fevereiro e março; iniciativa já beneficiou milhares de pessoas de baixa renda no estado
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) confirmou a previsão de lançamento do edital da próxima edição do Programa CNH Social para entre fevereiro e março de 2026. O anúncio foi feito pela presidente do órgão, Taynara Martins, durante a cerimônia de aula inaugural do curso de formação de novos servidores, na segunda-feira (14).
De acordo com a gestora, o Detran já concluiu todas as etapas da edição de 2025, incluindo as modalidades urbana, estudantil e rural. Agora, a autarquia se prepara para ofertar mais 5 mil vagas no próximo ano. “O CNH Social já lançou a edição 2025, com todas as três modalidades chamadas e encerradas, inclusive a rural na semana passada. Para o próximo ano, teremos mais 5 mil vagas, com lançamento do edital previsto para fevereiro ou março”, afirmou Taynara.
Criado em 2022, o CNH Social é considerado o maior programa de inclusão da história do Detran/AC e garante gratuidade total no processo de retirada da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas de baixa renda. A expectativa do governo é que, até 2026, mais de 22 mil pessoas em todo o estado tenham sido beneficiadas pela iniciativa.
Comentários
Cotidiano
PF cumpre mandado em Rio Branco para desarticular rede de dinheiro falso enviado por Correios
Operação ‘Moeda Postal’ apura comercialização de cédulas falsificadas via aplicativos de mensagem; investigação começou após funcionários dos Correios identificarem notas falsas em uma encomenda
A Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão em Rio Branco, na manhã desta terça-feira (7), como parte da Operação Moeda Postal. A ação tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa suspeita de comercializar dinheiro falsificado por meio de aplicativos de mensagem e distribuir as notas falsas através do sistema postal dos Correios.
As investigações foram deflagradas após o setor de segurança corporativa dos Correios identificar a presença de cédulas falsas no interior de uma encomenda. A partir dessa apreensão inicial, os policiais federais iniciaram o rastreamento da origem e dos destinatários do material ilegal.
Em nota, a PF informou que os trabalhos investigativos continuam em andamento para localizar e responsabilizar todos os envolvidos na rede. O órgão ressaltou que a aquisição, posse ou circulação de moeda falsa é um crime de gravidade considerável, com impacto direto na economia e causando prejuízos concretos à população.
Comentários
Cotidiano
São Francisco terá o elenco completo na decisão de sábado
O São Francisco terá o elenco completo na segunda partida das finais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão no sábado, 11, às 17 horas, na Arena da Floresta. Os Católicos perderam o primeiro jogo por 1 a 0 e precisam vencer por dois gols de diferença para conquistar o título.
“Essa será uma semana de muitos ajustes na equipe. A derrota no primeiro jogo acabou sendo injusta pelo futebol apresentado pelo São Francisco, mas não adianta ficar lamentando. Precisamos trabalhar para reverter a situação”, disse o técnico Erick Rodrigues.
Pode mudar
Segundo Erick Rodrigues, o São Francisco pode ter mudanças no segundo jogo das finais.
“Precisamos jogar da mesma maneira durante os 90 minutos. Não podemos cometer erros em jogos decisivos”, declarou o treinador.
Carioca e Leozinho
O lateral Carioca e o meia Leozinho são as duas principais opções para mudanças no São Francisco. Contudo, o treinador deve divulgar os titulares somente na Arena da Floresta.
Comentários
Cotidiano
Campeonato Estadual inicia no dia 18 com três partidas no Colégio Acreano
O Campeonato Estadual de Basquete Adulto, no feminino e no masculino, começa no próximo dia 18, a partir das 14 horas, no ginásio do Colégio Acreano. Floresta Acreano e Resenha se enfrentam pelo grupo A do torneio masculino e na sequência AAB e ABMAC fazem um duelo pela chave única do feminino. No último confronto da programação, na chave B do masculino, o AAB joga contra o Old School.
Fórmula de disputa
As 12 equipes do torneio masculino foram divididas em duas chaves com seis. Os times jogarão entre si e os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para as semifinais e um cruzamento olímpico. O vencedor de Rio Branco vai enfrentar quem triunfar no playoff entre Tarauacá e Feijó para decidir o título.
No feminino, as equipes jogam entre si e as duas primeiras classificadas disputam o título.
1ª rodada do Estadual
Floresta Acreano x Resenha (masculino)
AAB x ABMAC (feminino)
AAB x Old School (masculino)
No sábado, 18, a partir das 14 horas, no Colégio Acreano
Você precisa fazer login para comentar.