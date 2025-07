Determinada a liberação imediata da rua do Centro Pop em Rio Branco

Mais de 200 empreendimentos participam desta edição

A abertura oficial da 20ª edição da Expoacre Juruá aconteceu na noite desta terça-feira (1º), na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, marcando o início da segunda maior feira de negócios do Acre. O evento, realizado de 1º a 6 de julho de 2025, é uma realização do Governo do Estado do Acre e Sebrae, com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Com a participação de mais de 200 empreendimentos, a feira promove a integração entre produtores, empresas, instituições e o público, movimentando diversos setores da economia local.

Durante a cerimônia de abertura, o governador Gladson Cameli reafirmou o compromisso em ampliar oportunidades, gerar renda e impulsionar o empreendedorismo local. “Não poupamos esforços para oferecer à população do Juruá e de todo o estado muito conforto, em uma feira que mostra o melhor que o Acre produz. Aumentamos o tempo de duração da Expoacre Juruá e melhoramos os estandes dos expositores. Tudo o que fizemos foi visando as pessoas sempre em primeiro lugar”, destacou.

O Sebrae tem presença estratégica no evento, promovendo a produção regional e valorizando os pequenos negócios da região. “A participação do Sebrae na Expoacre Juruá é efetiva e cumpre sua missão de apoiar as micro e pequenas empresas. Parabéns a todos os envolvidos neste evento e aos nossos produtores rurais, que tanto batalham para se desenvolver e estão mostrando resultados para o Acre”, afirmou o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Acre (CDE), Assuero Veronez.

Para o diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, esta é uma união de esforços para alcançar a sociedade de maneira eficaz. “Nós temos aqui a possibilidade de oferecer não somente entretenimento, mas também a geração de negócios e melhoria na qualidade de vida das pessoas. Que nossos empreendedores presentes consigam realizar grandes negócios nesta feira e que esta edição possa superar os resultados do ano passado.”

Representando a Caixa Econômica Federal, patrocinadora do evento, o superintendente Elias Landivar declarou: “A Expoacre Juruá permite conectar tradição e inovação, aproximando o sonho de quem quer empreender da oportunidade de quem deseja investir. É uma honra patrocinar esta que é uma das feiras mais importantes do estado, refletindo o compromisso da Caixa com o Brasil que cresce, trabalha e gera emprego e renda.”

Marcaram presença na cerimônia de abertura autoridades locais e membros do CDE, representando suas respetivas instituições: Guida Aquino, Ufac; Márcia Freire, Senar; Suelem Farias e João Paulo Bittar, Funtac; Rubenir Guerra, Federacre; Elvando Ramalho, Fecomércio; Edson Souza, Banco da Amazônia; Paulo Xavier, Suframa; Ednaldo Nogueira, Caixa e Celestino Bento, Acisa.

A Expoacre Juruá 2025 reafirma sua importância como vitrine da força empreendedora do Vale do Juruá, reunindo talentos, negócios e soluções que impulsionam o desenvolvimento sustentável da região.

