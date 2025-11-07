Extra
Detentos furam parede de presídio Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, mas tentativa de fuga é contida pela polícia
Detentos abriram buraco no Pavilhão “Chapão” durante a madrugada; Secretaria de Justiça deve se pronunciar sobre o caso
Um grupo de detentos tentou fugir do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, na madrugada desta sexta-feira (7). A ação, porém, foi frustrada pela intervenção rápida dos policiais penais.
Segundo informações, por volta das 2h15, internos das celas 5 e 9 do Pavilhão L, conhecido como “Chapão”, conseguiram abrir um buraco que deu acesso ao parlatório. Após passarem pela abertura, os detentos tentaram sair pela frente do pavilhão, mas foram prontamente interceptados pela equipe de plantão.
O número exato de envolvidos na tentativa de fuga ainda não foi divulgado. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que deve emitir uma nota oficial nas próximas horas com mais detalhes sobre o ocorrido e as medidas que serão adotadas.
GEFRON do Acre realiza mais de 200 operações e causa prejuízo superior a R$ 11 milhões ao crime organizado
O Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), vinculado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (SEJUSP), divulgou o balanço das ações realizadas entre janeiro e outubro de 2025. Os resultados mostram a força do trabalho das equipes no enfrentamento aos crimes transfronteiriços e ao tráfico de drogas nas regiões de fronteira do estado.
De acordo com o levantamento, o GEFRON registrou 145 ocorrências gerais, sendo 27 ligadas ao tráfico de drogas e 53 relacionadas ao descaminho. O grupo também apreendeu 81.170 maços de cigarro, 529 quilos de entorpecentes, e 50 veículos que haviam sido utilizados ou estavam em situação irregular. Ao todo, 80 pessoas foram presas ou conduzidas, em um total de 219 operações realizadas.
Os resultados somam um prejuízo estimado em R$ 11.366.824,00 ao crime organizado, valor que representa o impacto direto das ações de apreensão e recuperação de bens ilícitos.
O comandante do GEFRON, coronel Assis dos Santos, destacou que o resultado é fruto do trabalho integrado entre as forças de segurança e do empenho dos agentes na defesa das fronteiras acreanas.
“Estamos fortalecendo nossas operações com foco na inteligência e na integração entre os órgãos de segurança. A fronteira é uma linha sensível, e nossa missão é garantir que ela não seja porta de entrada para o crime. Cada apreensão representa um avanço no combate às organizações criminosas e na proteção da sociedade”, afirmou o coronel Assis dos Santos.
O GEFRON atua em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e outras instituições, dentro da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. As ações incluem barreiras, patrulhamentos e investigações que visam combater o tráfico de drogas, contrabando, descaminho e outros crimes típicos das áreas de fronteira.
Com o lema “A Força do Estado na Fronteira”, o GEFRON reforça o compromisso de continuar atuando de forma estratégica para garantir mais segurança aos acreanos e proteger as divisas do estado contra o avanço da criminalidade.
Sebrae reúne parlamentares em 1º Encontro de Vereadores do Alto Acre
Outras edições irão acontecer nas demais regionais do estado em 2026
Nesta quinta-feira (6), o Sebrae reuniu parlamentares de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, durante o 1º Encontro de Vereadores do Alto Acre, com o objetivo de aproximar as ações da instituição do legislativo municipal, fortalecendo os vereadores como agentes do desenvolvimento local.
A iniciativa integra o Programa Governança Empreendedora e aproxima os participantes de outras ações do Sebrae que impulsionam o crescimento econômico, a geração de políticas públicas e de oportunidades nos municípios.
De acordo com o gerente de Ambiente de Negócios, Marcelo Macedo, os vereadores são peças fundamentais no processo de avanço dos municípios. “Além das atividades legislativas, eles são a ponte que conecta as demandas das cidades, com a capacidade de produzir soluções para os cidadãos. Nosso intuito é compartilhar tudo o que é relevante para o ambiente das micro e pequenas empresas e as ações que podem ser realizadas pelo Poder Legislativo”, frisou.
Para o presidente da Câmara de Vereadores de Epitaciolândia, Antônio Rosiclei, o encontro trouxe momentos de esclarecimento e diálogos a respeito do que é empreender. “O parlamentar tem um papel fundamental com questões pertinentes às políticas públicas e participar desse momento foi um tempo proveitoso, porque tivemos a oportunidade de aprender a respeito de coisas que vão fazer com que as pessoas pensem em inovação. Nós temos muitas pessoas que querem empreender e precisam realmente de estrutura e o Sebrae se apresenta como parceiro junto com as câmeras para oferecer esse serviço”, afirmou.
O encontro marca o início de uma série de edições regionais que deverão ocorrer nas demais regiões do estado até 2026, culminando em encontro estadual de parlamentares. A expectativa é que ações resultem na Rede Estadual de Parlamentares do Acre, fortalecendo a integração entre as regionais para desenvolver os municípios.
“Instabilidade financeira”: Vereadora denuncia atrasos de salários de funcionários em Brasiléia
Isabely Araújo aponta “instabilidade financeira” na gestão e sugere corte de gastos com veículos alugados
A vereadora Isabely Araújo (Republicanos) usou a tribuna da Câmara Municipal nesta semana para criticar a gestão do prefeito Carlinho do Pelado (PP), apontando atrasos no pagamento de salários de servidores e também de fornecedores do município de Brasiléia.
O posicionamento da parlamentar reforça cobranças que, segundo ela, vêm sendo feitas desde o início do mandato. Durante a sessão, Isabely relatou que os servidores enfrentam incerteza sobre as datas de pagamento e citou falhas no planejamento financeiro da prefeitura.
“O prefeito vem atrasando com seu compromisso, com suas obrigações, porque nunca sabe o dia em que o dinheiro vai cair na conta. Se é 31, se é 5 do mês, ou no dia 10… meses atrás já venho falando disso, mas ele justificou que seria um ajuste de data”, afirmou a vereadora.
Isabely também questionou a condução orçamentária da gestão, alertando para possíveis impactos futuros. “O gestor tem noção do que está fazendo com o município?”, indagou.
Entre as sugestões apresentadas, ela defendeu a redução da frota de veículos alugados como medida de contenção de despesas, a fim de priorizar o pagamento em dia dos servidores.
A parlamentar destacou ainda que a insatisfação já alcança diversas áreas, incluindo educação, saúde, cargos comissionados e prestadores de serviços, além de criticar a falta de planejamento estratégico.
“O senhor não sabe a bola de neve que vai ficar neste município. Em 12 anos, nunca vi tanta falta de planejamento e de política pública efetiva em Brasiléia”, declarou.
O prefeito Carlinho do Pelado encontra-se em viagem a Brasília (DF). Até o momento, não há agenda oficial divulgada sobre os compromissos do gestor na capital federal.
