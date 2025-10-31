Detento que sequestrou motorista de aplicativo é ouvido em audiência em Rio Branco

Audiência de instrução ocorreu na Vara de Delitos de Roubo e Extorsão; processo segue para alegações finais

O detento Maique Santos da Silva, réu pelos crimes de sequestro e cárcere privado, passou por audiência de instrução e julgamento na quinta-feira (30), no Fórum Criminal de Rio Branco. A sessão foi conduzida pela Vara de Delitos de Roubo e Extorsão.

Maique foi preso por policiais militares do 2º Batalhão na tarde de 10 de julho deste ano, após sequestrar e manter em cativeiro um motorista de aplicativo. Segundo a investigação, a vítima havia sido contratada para uma corrida até o Conjunto Habitacional Cidade do Povo, mas ao chegar ao local foi rendida pelo acusado, que portava uma pistola calibre .380.

A Polícia Militar suspeita que o motorista seria assassinado, porém o cativeiro foi descoberto a tempo, permitindo o resgate da vítima e a recuperação do veículo.

Durante a audiência, foram ouvidas as testemunhas do processo e o próprio motorista. Em seguida, o acusado foi interrogado. Ao final, o juiz abriu prazo para as alegações finais — etapa em que acusação e defesa apresentam seus últimos argumentos. Concluída essa fase, o processo seguirá para sentença.

