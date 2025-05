Detento monitorado por tornozeleira eletrônica é executado a tiros em Rio Branco

Operação conjunta cumpre mandados relacionados à morte de Carlos Souza da Costa, executado a tiros após ser ameaçado por facção criminosa

Uma operação conjunta realizada nesta sexta-feira (16) pelas forças de segurança do Acre e do Amazonas resultou na prisão de cinco pessoas suspeitas de envolvimento em um homicídio ocorrido no início do mês na cidade de Guajará (AM). As ações foram coordenadas pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron) do Acre, com apoio das Polícias Civil e Militar do Amazonas, e ocorreram tanto em Guajará quanto em Cruzeiro do Sul (AC).

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de prisão e um de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário do Amazonas. A operação é fruto da investigação do assassinato de Carlos Souza da Costa, conhecido como “Teco”, de 24 anos, que foi morto a tiros na madrugada do dia 5 de maio, enquanto consumia bebidas alcoólicas no centro de Guajará.

De acordo com a polícia, a vítima já havia sido alvo de tortura e ameaças de morte por parte de integrantes de uma facção criminosa dias antes de ser executada. As autoridades ainda apuram a motivação exata do crime, mas não descartam a hipótese de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas ou à atuação de facções na região de fronteira.

Um dos investigados já havia sido preso no último dia 9. Com o avanço das investigações, a necessidade de novas detenções se confirmou, levando à deflagração da operação desta sexta-feira. Os suspeitos presos foram encaminhados às autoridades competentes e seguem à disposição da Justiça.

