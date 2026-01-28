Detento monitorado por tornozeleira é executado a tiros na Cidade do Povo, em Rio Branco

Vítima tentou fugir após os primeiros disparos, mas foi alcançada e morta com tiro na cabeça; polícia apura possível ligação com facções criminosas

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Edilson Oliveira Carvalho, de 62 anos, conhecido como “Velho Pumba”, foi executado a tiros na noite desta quarta-feira (28), em via pública, na Avenida Jorge Cardoso, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Edilson trafegava de bicicleta pela avenida quando passou a ser perseguido por criminosos armados. Ele foi abordado e atingido por diversos disparos nas regiões do ombro e das costas. Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu correr cerca de 80 metros, mas caiu ao solo e foi novamente alvejada, desta vez com um tiro na cabeça, não resistindo aos ferimentos.

Após a execução, os autores do crime fugiram do local e não foram identificados até o momento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, porém, ao chegar ao local, a equipe médica apenas pôde constatar o óbito.

Policiais Militares do 2º Batalhão isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Em seguida, foram realizadas diligências e patrulhamento na região, mas nenhum suspeito foi preso.

Concluídos os procedimentos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

A Polícia trabalha com a hipótese de que o homicídio esteja relacionado à disputa entre organizações criminosas. O caso está sendo investigado inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Relacionado

Comentários