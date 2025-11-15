Conecte-se conosco

Flash

Detento é morto a golpes de estoque dentro do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco

Publicado

1 hora atrás

em

Polícia Civil investiga homicídio ocorrido na noite de sábado (15)

O presidiário Marcelo Ferreira da Cunha, de 33 anos, foi assassinado a golpes de estoque (vergalhão) na noite deste sábado, 15, dentro do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, na Estrada do Barro Vermelho, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Penal, Marcelo estava alojado no pavilhão B, cela 117, quando foi atacado por outros detentos e ferido com diversos golpes na região do abdômen. Agentes perceberam a movimentação anormal e intervieram rapidamente, retirando o preso da cela e levando-o para o corredor.

Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, ao chegar ao local, a equipe médica constatou que Marcelo já estava sem vida.

A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. Após a conclusão dos procedimentos técnicos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Os detentos apontados como envolvidos no homicídio foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde serão adotadas as medidas cabíveis. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Flash

Integrantes de bando que roubou cofre de posto de combustíveis são presos

Publicado

11 horas atrás

em

15 de novembro de 2025

Por

Investigadores da Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões da Polícia Civil prenderem, João Vitor Ernesto Rodrigues e Jhon kennedy Bispo de Miranda, ambos de 23 anos. A dupla é acusada pelo crime de roubo qualificado mediante ao emprego de arma de fogo e violência. Segundo o inquérito João Vitor e Jhon Kenedy, fazem parte do bando, que roubou o cofre de um posto de combustíveis, localizado na Estrada de Floresta, em Rio Branco.
A ação criminosa aconteceu na madrugada de 22 de julho deste ano, quando pelo menos quatro bandidos, chegaram ao posto em um gol de cor vermelha.
A quadrilha rendeu funcionários da empresa. Uma das vítimas foi obrigado a levar dois dos bandidos até o setor financeiro. Os criminosos estacionaram o carro de ré e colocaram o cofre no bageiro do veículo. Os bandidos, estavam de  roupas de moletom e usavam bonés e mascaras para esconder o rosto. O valor roubado não foi revelado pela a empresa A partir do registro da ocorrência,  investigadores da Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões (DCORE), começaram a trabalhar no caso.
Com base nas informações e na análise de quase 15 horas de imagens, os agentes conseguiram identificar e prender João Vitor e Jhon Kenedy. “ A investigação terá sequência para identificar os outros envolvidos”, disse o Delegado Ivens Dixon. Além da prisão dos envolvidos, os policiais da DCORE cumpriram quatro mandados de busca e apreensão.

Comentários

Continue lendo

Flash

Acreano Pedro Henrique conquista título no Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação de Verão 2025

Publicado

1 dia atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

O jovem atleta acreano Pedro Henrique Ramirez da Silva, de 16 anos, brilhou no Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação de Verão – Troféu Carlos Campos Sobrinho, realizado entre os dias 11 e 15 de novembro no Clube Álvares Cabral, em Vitória (ES). A competição é uma das mais tradicionais do calendário nacional e reúne os melhores nadadores juvenis do país.

Revelado pelo professor Hélio Guimarães, da AABB Rio Branco, Pedro foi contratado pelo Corinthians aos 14 anos e vem se destacando no cenário nacional. Nesta edição do campeonato, alcançou uma marca expressiva na prova dos 50 metros borboleta, registrando o tempo de 25s89, resultado que lhe garantiu o título na série B, ficando em 9º lugar nível nacional.

Realizado em piscina olímpica de 50 metros, o evento serve como vitrine para novos talentos e etapa estratégica na formação de atletas rumo às categorias júnior e sênior. A participação de jovens como Pedro reforça o potencial da natação acreana e destaca o crescimento técnico de atletas revelados no estado.

O campeonato também promove a integração entre clubes de todo o Brasil, fortalecendo a base esportiva e incentivando o desenvolvimento de futuras promessas da natação nacional.

Comentários

Continue lendo

Flash

Prefeitura de Brasiléia realiza ação de atendimento noturno em alusão ao Novembro Azul

Publicado

1 dia atrás

em

14 de novembro de 2025

Por

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta quinta-feira (13) uma ação especial de atendimento noturno na Unidade Básica de Saúde José Maria, reforçando o compromisso com a saúde do homem durante a campanha Novembro Azul.

A iniciativa disponibilizou uma série de serviços essenciais, entre eles atendimento médico e odontológico, testes rápidos, exame de ultrassonografia e agendamento do exame PSA, importante para a prevenção e detecção precoce do câncer de próstata.

A proposta da ação foi ampliar o acesso aos serviços de saúde, especialmente para aqueles que têm dificuldade de comparecer às unidades durante o horário comercial.

O evento foi considerado um grande sucesso, reunindo diversos homens que aproveitaram a oportunidade para colocar a saúde em dia.

A mobilização destacou a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo.

Fotos/Texto:Matheus Gomes

Comentários

Continue lendo