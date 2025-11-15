Flash
Detento é morto a golpes de estoque dentro do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido na noite de sábado (15)
O presidiário Marcelo Ferreira da Cunha, de 33 anos, foi assassinado a golpes de estoque (vergalhão) na noite deste sábado, 15, dentro do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, na Estrada do Barro Vermelho, em Rio Branco.
De acordo com informações da Polícia Penal, Marcelo estava alojado no pavilhão B, cela 117, quando foi atacado por outros detentos e ferido com diversos golpes na região do abdômen. Agentes perceberam a movimentação anormal e intervieram rapidamente, retirando o preso da cela e levando-o para o corredor.
Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, ao chegar ao local, a equipe médica constatou que Marcelo já estava sem vida.
A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal. Após a conclusão dos procedimentos técnicos, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
Os detentos apontados como envolvidos no homicídio foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde serão adotadas as medidas cabíveis. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Flash
Integrantes de bando que roubou cofre de posto de combustíveis são presos
Flash
Acreano Pedro Henrique conquista título no Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação de Verão 2025
O jovem atleta acreano Pedro Henrique Ramirez da Silva, de 16 anos, brilhou no Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação de Verão – Troféu Carlos Campos Sobrinho, realizado entre os dias 11 e 15 de novembro no Clube Álvares Cabral, em Vitória (ES). A competição é uma das mais tradicionais do calendário nacional e reúne os melhores nadadores juvenis do país.
Revelado pelo professor Hélio Guimarães, da AABB Rio Branco, Pedro foi contratado pelo Corinthians aos 14 anos e vem se destacando no cenário nacional. Nesta edição do campeonato, alcançou uma marca expressiva na prova dos 50 metros borboleta, registrando o tempo de 25s89, resultado que lhe garantiu o título na série B, ficando em 9º lugar nível nacional.
Realizado em piscina olímpica de 50 metros, o evento serve como vitrine para novos talentos e etapa estratégica na formação de atletas rumo às categorias júnior e sênior. A participação de jovens como Pedro reforça o potencial da natação acreana e destaca o crescimento técnico de atletas revelados no estado.
O campeonato também promove a integração entre clubes de todo o Brasil, fortalecendo a base esportiva e incentivando o desenvolvimento de futuras promessas da natação nacional.
Flash
Prefeitura de Brasiléia realiza ação de atendimento noturno em alusão ao Novembro Azul
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta quinta-feira (13) uma ação especial de atendimento noturno na Unidade Básica de Saúde José Maria, reforçando o compromisso com a saúde do homem durante a campanha Novembro Azul.
A iniciativa disponibilizou uma série de serviços essenciais, entre eles atendimento médico e odontológico, testes rápidos, exame de ultrassonografia e agendamento do exame PSA, importante para a prevenção e detecção precoce do câncer de próstata.
A proposta da ação foi ampliar o acesso aos serviços de saúde, especialmente para aqueles que têm dificuldade de comparecer às unidades durante o horário comercial.
O evento foi considerado um grande sucesso, reunindo diversos homens que aproveitaram a oportunidade para colocar a saúde em dia.
A mobilização destacou a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo.
Fotos/Texto:Matheus Gomes
