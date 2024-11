Detento é encontrado morto em cela no presídio Moacir Prado, em Tarauacá.

Uma perseguição policial terminou em tragédia na madrugada desta quarta-feira (20), no bairro Conquista, em Rio Branco. Durante uma intensa troca de tiros com a polícia, João Lucas de Mesquita Almeida, de 18 anos, foi baleado e morreu no local. Outros dois envolvidos, Davi Gomes Rodrigues, 19, e um adolescente de 16 anos, ficaram feridos.

De acordo com a Polícia Militar, seis criminosos em um veículo Classic preto realizaram arrastões na região do bairro Aviário. Entre as ações, roubaram um motociclista na Estrada da Usina, subtraindo pertences e fugindo em alta velocidade.

Policiais que patrulhavam o bairro Bosque identificaram o carro usado nos crimes e iniciaram a perseguição. A fuga se estendeu até o bairro Conquista, onde os suspeitos entraram na Rua Fonte Nova, uma via sem saída próxima ao igarapé São Francisco.

Ao final da rua, os ocupantes abandonaram o carro e tentaram escapar. Durante a troca de tiros, João Lucas foi atingido no quadril e morreu no local. Davi sofreu um ferimento no abdômen, enquanto o adolescente foi baleado no braço direito. Dois integrantes do grupo fugiram pelo igarapé, desaparecendo em uma área de mata.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer os feridos. Davi foi encaminhado ao pronto-socorro em estado grave, enquanto o adolescente está estável. O corpo de João Lucas foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) após a perícia.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), enquanto buscas pelos suspeitos foragidos continuam.

