Detento é encontrado morto dentro de cela em presídio em Senador Guiomard

Michel Luís do Santos Paes, de 38 anos, estava sozinho quando agentes penitenciários localizaram o corpo durante distribuição de café da manhã em Senador Guiomard; causas da morte ainda são desconhecidas

Um detento de 38 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (3) dentro de sua cela no Presídio de Senador Guiomard, no interior do Acre. Michel Luís do Santos Paes estava sozinho quando agentes penitenciários localizaram seu corpo sem vida durante a distribuição do café da manhã.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente, mas apenas confirmou o óbito no local. As causas da morte ainda não foram divulgadas e aguardam laudo cadavérico. O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) informou que seu setor de Assistência Social está prestando suporte à família da vítima e acompanhando os procedimentos do velório, enquanto as investigações sobre as circunstâncias da morte seguem em andamento.

Confira a nota do Iapen:

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa a morte do detento Michel Luís do Santos Paes, de 38 anos, no Presídio de Senador Guiomard, na manhã desta segunda-feira, 3.

Michel, que estava sozinho na cela, foi encontrado morto no momento em que era servido o café da manhã.

Imediatamente, os policiais penais de plantão acionaram o Samu, que atestou o óbito do detento. As causas da morte só serão confirmadas após o laudo cadavérico.

O setor de Assistência Social do Iapen acompanha todos os trâmites para o velório.

Que a família de Michel possa ser confortada neste momento de tristeza e dor.

Marcos Frank Costa

Presidente do Iapen

