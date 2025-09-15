Detento é condenado a mais de 30 anos de prisão por homicídio em Rio Branco

Árdison de Lima Leão foi considerado culpado pelo assassinato de Raicharles Lima de Souza; crime teria sido motivado por vingança

O detento Árdison de Lima Leão foi condenado a 30 anos e 7 meses de prisão em regime fechado pelo homicídio de Raicharles Lima de Souza, ocorrido em 15 de janeiro do ano passado, em Rio Branco. A decisão foi proferida nesta segunda-feira (15) pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, durante sessão no Fórum Criminal.

Segundo a denúncia, o crime foi motivado por vingança, após Raicharles denunciar Leão a integrantes de uma organização criminosa. A vítima foi morta a golpes de faca em uma residência na Rua Corinthians, no bairro Defesa Civil.

Durante o julgamento, o réu confessou a autoria, mas alegou legítima defesa. A versão, no entanto, não convenceu os jurados, que decidiram pela condenação. A defesa ainda pode recorrer da sentença.

