Detento é condenado a mais de 18 anos por tentar matar motorista de aplicativo em Rio Branco

Durante patrulhamento contra o crime organizado, suspeito foi preso com revólver calibre .38 enquanto fazia suposta entrega sob coação; motocicleta também foi apreendida.

A Polícia Militar do Acre, por meio do 2° Batalhão (2º BPM), prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo na noite da última quarta-feira, 21, no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco. A ação ocorreu durante uma operação voltada ao combate de crimes ligados à disputa entre organizações criminosas na região.

Durante as abordagens, uma equipe do grupamento tático interceptou um motociclista que se identificou como entregador. Ao constatar que o condutor não possuía habilitação, os policiais solicitaram que ele desembarcasse do veículo. Foi então que perceberam um peso incomum na bag de entrega, aparentemente vazia.

Na revista, os militares encontraram um revólver calibre .38 carregado com seis munições. Segundo relato do suspeito, ele estaria transportando a arma sob coação, do bairro Cidade do Povo até a Cidade Nova, onde outro indivíduo aguardava a entrega.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos legais. A motocicleta também foi apreendida e levada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) devido a irregularidades.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários