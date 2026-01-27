Geral
Detento acusado de comandar tráfico será apresentado em audiência de custódia em Rio Branco
Reincidente, Gleison da Silva Sacramento foi preso com grande quantidade de drogas no bairro Estação Experimental
O detento Gleison da Silva Sacramento será encaminhado na tarde desta terça-feira, 27, ao Fórum Criminal de Rio Branco, onde passará por audiência de custódia diante do juiz da Vara das Garantias. Ele foi preso na noite de segunda-feira, 26, no bairro Estação Experimental, sob a suspeita de comandar um ponto de venda de drogas na região.
Com Gleison, os policiais militares apreenderam uma quantidade considerável de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack. O material foi recolhido e apresentado na Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ele foi autuado por tráfico de drogas. Segundo a polícia, o suspeito é reincidente na prática criminosa.
De acordo com informações da Polícia Civil, Gleison já vinha sendo investigado pela Delegacia de Narcóticos (Denarc), por suspeita de liderar parte do tráfico de drogas no bairro Estação Experimental, sendo apontado como responsável pela administração de diversos pontos de venda na localidade.
A prisão ocorreu durante patrulhamento do Grupamento Tático do 1º Batalhão da Polícia Militar, na rua Passarela. Os policiais perceberam intensa movimentação de pessoas entrando e saindo de uma residência e, ao se aproximarem para averiguação, flagraram Gleison saindo do imóvel portando uma balança de precisão.
Durante as buscas no interior da casa, foram apreendidos um pote contendo papelotes de cocaína, uma pedra de crack com cerca de 250 gramas, 14 tabletes de maconha do tipo skunk, duas balanças de precisão, além de material utilizado para o embalo de drogas e outros objetos relacionados ao tráfico.
Diante do flagrante, Gleison da Silva Sacramento foi conduzido à Delegacia de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.
Residência é furtada pela quarta vez em menos de um mês no bairro Bosque
Imóvel desocupado à tarde vira alvo frequente; vizinhos já identificaram horários de ação do suspeito
Uma residência localizada na Rua São Paulo, no bairro Bosque, em Rio Branco, voltou a ser alvo de furto na tarde desta segunda-feira (26). Este foi o quarto registro de invasão ao imóvel em um intervalo inferior a um mês, conforme relataram moradores da região.
De acordo com testemunhas, o suspeito aproveita o fato de a casa permanecer desocupada durante o período da tarde para cometer os crimes. O modo de agir tem se repetido, sempre em horários semelhantes, o que tem gerado preocupação e revolta entre vizinhos e amigos do proprietário.
“O ladrão sabe exatamente o momento em que não há ninguém na casa. Ele entra com tranquilidade e sai sem ser incomodado. Isso já virou rotina”, relatou uma testemunha que preferiu não se identificar.
O proprietário do imóvel já possui imagens do suspeito registradas por câmeras de segurança, que flagraram a ação criminosa. Além disso, moradores da área afirmam que já conseguiram mapear os horários em que o indivíduo costuma agir.
Diante da sequência de furtos, vizinhos e amigos do dono da residência estão mobilizados e atentos, na tentativa de identificar e denunciar o autor dos crimes às autoridades competentes. A expectativa é que, com as imagens e informações reunidas, o suspeito seja localizado e responsabilizado.
O caso reforça o alerta para a necessidade de reforço na segurança e de maior vigilância na região, especialmente no período da tarde, quando os furtos têm ocorrido com maior frequência.
Polícia Civil deflagra segunda fase da Operação Olho de Hórus e prende suspeito em Senador Guiomard
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, deflagrou na manhã desta terça-feira, 27, a segunda fase da Operação Olho de Hórus, que tem como objetivo coibir crimes praticados contra estabelecimentos bancários no município de Senador Guiomard, Sena Madureira e em outras localidades do estado.
Durante o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, a equipe de investigação da delegacia local prendeu em Rio Branco, por força de mandado judicial, J.M.R., de 30 anos. Na mesma ação, os policiais apreenderam uma arma de fogo e uma camionete que, segundo as investigações, era utilizada pelo suspeito na prática dos crimes investigados.
De acordo com o delegado Rômulo Barros, responsável pela condução da operação, a ação é resultado de um trabalho investigativo aprofundado. “Essa segunda fase da Operação Olho de Hórus é fruto de um trabalho criterioso e contínuo, voltado a identificar e responsabilizar autores de crimes contra estabelecimentos bancários na região. A prisão e as apreensões realizadas hoje representam um avanço significativo na investigação e demonstram o compromisso da Polícia Civil em desarticular esse tipo de crime e garantir mais segurança à população”, destacou.
A operação é o desdobramento de investigações que apuram ataques e delitos contra instituições bancárias ocorridos nos últimos meses, reunindo informações e elementos técnicos que possibilitaram o avanço das apurações e o cumprimento das medidas judiciais.
Após os procedimentos legais cabíveis, o suspeito será encaminhado à audiência de custódia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil do Acre reforça que as investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros envolvidos e prevenir novas ações criminosas.
Fonte: PCAC
Polícia Civil cumpre prisão preventiva de idoso investigado por crime sexual contra criança
A Polícia Civil do Acre (PCAC), através da Delegacia-Geral de Tarauacá, cumpriu, na manhã desta terça-feira, 27, um mandado de prisão preventiva contra um idoso investigado pela prática de crime sexual contra uma criança. A medida decorre de representação formal apresentada pela autoridade policial, após o avanço das investigações e a colheita de elementos probatórios relevantes.
As diligências realizadas ao longo da apuração apontaram indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Além disso, ficou demonstrada a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, proteger a vítima e assegurar o regular andamento da instrução criminal.
Segundo o delegado José Ronério, a prisão foi fundamentada em critérios técnicos e na gravidade do crime investigado. “A prisão preventiva foi representada com base em elementos técnicos robustos colhidos ao longo da investigação. Nosso principal objetivo é garantir a proteção da vítima, preservar a ordem pública e assegurar que o processo transcorra de forma regular. A Polícia Civil trata com absoluta prioridade os crimes praticados contra crianças e adolescentes, atuando de maneira firme e responsável para que os autores sejam devidamente responsabilizados”, destacou.
Diante dos elementos reunidos, o pedido de prisão preventiva foi encaminhado ao Poder Judiciário, que analisou os autos e acolheu a representação, autorizando a medida. Com o mandado judicial em mãos, equipes da Polícia Civil realizaram o cumprimento da ordem nas primeiras horas da manhã, conduzindo o investigado à unidade policial, onde foram adotadas todas as providências legais cabíveis.
Fonte: PCAC
