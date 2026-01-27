Detento acusado de comandar tráfico será apresentado em audiência de custódia em Rio Branco

Reincidente, Gleison da Silva Sacramento foi preso com grande quantidade de drogas no bairro Estação Experimental

O detento Gleison da Silva Sacramento será encaminhado na tarde desta terça-feira, 27, ao Fórum Criminal de Rio Branco, onde passará por audiência de custódia diante do juiz da Vara das Garantias. Ele foi preso na noite de segunda-feira, 26, no bairro Estação Experimental, sob a suspeita de comandar um ponto de venda de drogas na região.

Com Gleison, os policiais militares apreenderam uma quantidade considerável de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack. O material foi recolhido e apresentado na Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ele foi autuado por tráfico de drogas. Segundo a polícia, o suspeito é reincidente na prática criminosa.

De acordo com informações da Polícia Civil, Gleison já vinha sendo investigado pela Delegacia de Narcóticos (Denarc), por suspeita de liderar parte do tráfico de drogas no bairro Estação Experimental, sendo apontado como responsável pela administração de diversos pontos de venda na localidade.

A prisão ocorreu durante patrulhamento do Grupamento Tático do 1º Batalhão da Polícia Militar, na rua Passarela. Os policiais perceberam intensa movimentação de pessoas entrando e saindo de uma residência e, ao se aproximarem para averiguação, flagraram Gleison saindo do imóvel portando uma balança de precisão.

Durante as buscas no interior da casa, foram apreendidos um pote contendo papelotes de cocaína, uma pedra de crack com cerca de 250 gramas, 14 tabletes de maconha do tipo skunk, duas balanças de precisão, além de material utilizado para o embalo de drogas e outros objetos relacionados ao tráfico.

Diante do flagrante, Gleison da Silva Sacramento foi conduzido à Delegacia de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça.

