Detectamos assinaturas feitas por robô, diz presidente do INSS sobre fraude

O presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller, afirmou que as investigações acerca das fraudes no instituto detectaram assinaturas falsas feitas por software.

Em entrevista ao CNN 360º nesta quinta-feira (21), Waller afirmou que o INSS montou uma auditoria com as respostas das instituições às contestações de beneficiários — procedimento obrigatório para garantia do reembolso.

“É para detectarmos fraudes dentro da fraude”, explica. “Estamos tentando, cada vez mais, responsabilizar quem gerou esse dano”, defendeu.

Além de assinaturas feitas por robôs, a organização também detectou documentos e gravações falsas nas respostas.

A autoridade afirma que a auditoria serve para embasar dois tipos de procedimentos: buscar o patrimônio dos fraudadores e reparar os aposentados e pensionistas pelo dano feito.

Reembolsos

Segundo Waller, mais de 5,3 milhões de brasileiros contestaram descontos no benefício previdenciário, e mais de 1,6 milhão de brasileiros já receberam cerca de R$ 1 bilhão de volta. “A ideia é não deixar ninguém para traz”, afirmou.

O presidente se refere a uma operação da Polícia Federal e da CGU (Controladoria-Geral da União) feita no final de abril, que trouxe à luz um esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.