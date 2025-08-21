Brasil
Detectamos assinaturas feitas por robô, diz presidente do INSS sobre fraude
“Estamos tentando, cada vez mais, responsabilizar quem gerou esse dano”, afirmou Waller à CNN
O presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Gilberto Waller, afirmou que as investigações acerca das fraudes no instituto detectaram assinaturas falsas feitas por software.
Em entrevista ao CNN 360º nesta quinta-feira (21), Waller afirmou que o INSS montou uma auditoria com as respostas das instituições às contestações de beneficiários — procedimento obrigatório para garantia do reembolso.
“É para detectarmos fraudes dentro da fraude”, explica. “Estamos tentando, cada vez mais, responsabilizar quem gerou esse dano”, defendeu.
Além de assinaturas feitas por robôs, a organização também detectou documentos e gravações falsas nas respostas.
A autoridade afirma que a auditoria serve para embasar dois tipos de procedimentos: buscar o patrimônio dos fraudadores e reparar os aposentados e pensionistas pelo dano feito.
Reembolsos
Segundo Waller, mais de 5,3 milhões de brasileiros contestaram descontos no benefício previdenciário, e mais de 1,6 milhão de brasileiros já receberam cerca de R$ 1 bilhão de volta. “A ideia é não deixar ninguém para traz”, afirmou.
O presidente se refere a uma operação da Polícia Federal e da CGU (Controladoria-Geral da União) feita no final de abril, que trouxe à luz um esquema nacional de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.
Juros futuros sobem com maior percepção de risco sobre o Brasil
Noticiário político e econômico alimentou preocupação com as perspectivas para o país
As taxas dos DIs fecharam em alta nesta quinta-feira (21), com ganhos mais acentuados nos contratos de prazos mais longos, conforme o mercado elevou os prêmios de risco sobre o Brasil na esteira de um noticiário político e econômico que alimentou preocupação com as perspectivas para o país.
No fim da tarde, a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2027 estava em 14,085%, ante o ajuste de 14,033% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2028 marcava 13,43%, ante o ajuste de 13,359%.
Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,77%, em alta de 13 pontos-base ante 13,637% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,92%, com ganho de 14 pontos ante 13,781%.
Nesta sessão, os investidores continuaram demonstrando receios com o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos, principalmente depois de uma decisão judicial do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), que gerou a percepção de piora nas relações dos dois países.
Dino determinou na segunda-feira que cidadãos brasileiros não podem ser afetados por leis estrangeiras relacionadas a atos cometidos no Brasil, indicando, na prática, que o ministro Alexandre de Moraes não poderá sofrer as consequências das sanções econômicas impostas por Washington a ele.
Os agentes financeiros avaliam que a decisão de Dino dificultou as tentativas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de negociar a tarifa de 50% imposta pelos EUA, e temem que uma resposta norte-americana possa afetar as operações de bancos nacionais.
Para além da questão comercial, outras notícias divulgadas nesta quinta também abalaram o mercado doméstico. Pela manhã, uma pesquisa Genial/Quaest mostrou Lula liderando todos os cenários eleitorais de 1º turno para 2026 e ampliando a vantagem sobre seus adversários no 2º turno.
De forma geral, os investidores projetam que um novo mandato do presidente possa colocar o país em uma trajetória fiscal ainda mais delicada, em meio a dúvidas sobre o comprometimento de Lula com o controle das contas públicas.
Os agentes ainda retomaram a preocupação com o projeto do governo que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000. Mais cedo, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência da proposta por unanimidade.
O mercado também reagiu negativamente a uma fala de Lula destacando que aprovou o envio ao Congresso de um projeto de lei prevendo a distribuição, pelo governo federal, de gás de cozinha gratuito para 15,5 milhões de famílias.
“Movimento predominante de hoje ainda é local. São todas notícias velhas, mas a precificação (das taxas futuras) estava muito benigna. Então, foram feitos ajustes de magnitude, com base na renovação dos temores”, disse Marcelo Bacelar, gestor de portfólio da Azimut Brasil Wealth Management.
Apesar de ter ficado mais de lado neste pregão, o cenário externo era outro impulso para as taxas dos DIs, na esteira dos ganhos dos rendimentos dos Treasuries. O rendimento do Treasury de dois anos — que reflete apostas para os rumos das taxas de juros de curto prazo — tinha alta de 5 pontos-base, a 3,792%.
Os mercados globais aguardam ansiosamente por discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio econômico de Jackson Hole, evento promovido pelo banco central dos EUA, na sexta-feira (22), quando buscarão sinais sobre os próximos passos da política monetária norte-americana.
Em meio à espera, operadores reduziram nesta quinta as apostas de que o Fed retomará os cortes da taxa de juros em sua próxima reunião, em setembro. No momento, dados da LSEG mostram 70% de chance de uma redução de 0,25 ponto percentual, contra 84% no dia anterior.
Os agentes foram pegos de surpresa com uma pesquisa PMI, divulgada pela S&P Global, que mostrou que o setor industrial dos EUA saiu do território de contração e passou a expandir em agosto, o que indicou resiliência da maior economia do mundo e impulsionou os rendimentos dos títulos do país.
Acre consolida protagonismo na adoção de tecnologias de ponta para segurança pública com primeiro voo do drone Harpia
O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destacou a relevância da qualificação dos operadores e da ampliação do sistema Harpia para o fortalecimento das ações de segurança no estado
O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), alcançou um marco inédito na trajetória de modernização das forças de segurança, com a realização do primeiro voo do drone Harpia, sistema aéreo remotamente pilotado (Sarp) adquirido pelo governo do Estado junto à empresa Advanced Technologies Security e Defense (ADTech), em maio deste ano.
A operação, foi conduzida pelos agentes acreanos capacitados, Delmar Cavalcante, Frank Damaceno, Tarso de Souza e Wagner da Silva e marca o início da utilização operacional do Harpia. O voo ocorreu após a conclusão da primeira fase de capacitação dos pilotos e operadores, iniciada em 21 de julho, na sede da ADTech em São José dos Campos (SP). Com duração de oito semanas, o treinamento envolve aulas teóricas e práticas, abrangendo desde a regulamentação do uso de drones até a operação de sensores embarcados e softwares de controle.
O secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destacou a relevância da qualificação dos operadores e da ampliação do sistema Harpia para o fortalecimento das ações de segurança no estado, afirmando que é um momento histórico para o Acre. “A qualificação técnica dos nossos operadores e a incorporação de tecnologias de ponta como o Harpia colocam o estado em um novo patamar de atuação na segurança pública. Com o apoio de ferramentas avançadas, ampliamos nossa capacidade de resposta, monitoramento e proteção da população e do nosso patrimônio ambiental. A segunda aeronave representa mais um passo estratégico nesse processo, garantindo que o Acre continue na vanguarda da inovação na área da segurança”, afirmou.
Agora, os operadores estão oficialmente aptos a pilotar o Harpia e avançam para operações mais complexas, incluindo voos noturnos, uso de cargas úteis e sensores avançados, e missões de longa duração, fundamentais para ações de segurança pública e vigilância ambiental.
Segunda aeronave reforçará operações no interior do estado
No início de agosto, a Sejusp formalizou a aquisição de uma segunda unidade do Harpia, reforçando a parceria com a ADTech e ampliando a capacidade de cobertura aérea em todo o território acreano. A nova aeronave será integrada ao sistema já em operação e ficará baseada no Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), atendendo a regiões estratégicas do interior do estado. A entrega da segunda aeronave está prevista para ocorrer entre o final de 2025 e o início de 2026, após a capacitação de uma nova turma de operadores.
MEC libera R$ 3,4 milhões para ampliar educação infantil em quatro municípios do Acre
Portaria autoriza recursos para 323 novas matrículas em creches e pré-escolas de Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá; investimento é adicional ao Fundeb
O Ministério da Educação (MEC) autorizou a transferência de R$ 3,4 milhões para a criação de novas turmas de educação infantil em quatro municípios do Acre. A portaria publicada nesta quarta-feira (20) no Diário Oficial da União beneficia Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá com recursos destinados a 323 novas matrículas de crianças de 0 a 5 anos.
Mâncio Lima receberá o maior repasse (R$ 2.585.997,48) para 242 novas vagas em creches públicas parciais. Marechal Thaumaturgo foi contemplado com R$ 412.477,59 para 41 matrículas, enquanto Porto Walter garantiu R$ 406.065,98 para outras 40 vagas. Tarauacá também integra a lista de municípios beneficiados, os valores específicos não foram detalhados na portaria SEB/MEC nº 115.
Os recursos, que são adicionais ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), podem ser utilizados em despesas de manutenção das turmas, incluindo custeio de pessoal e melhorias estruturais. A medida integra a política nacional de fortalecimento da educação básica e busca garantir que nenhuma criança fique fora da escola por falta de estrutura.
O investimento reforça o compromisso do governo federal com a expansão do acesso à educação infantil na região Norte, historicamente com os menores índices de atendimento nessa etapa educacional. Os municípios acreanos terão apoio financeiro para ampliar sua capacidade de atendimento à primeira infância.
