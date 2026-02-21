Desportista Chico Gerônimo doa 33 troféus históricos à Prefeitura; acervo conta trajetória de mais de quatro décadas do esporte na fronteira

Francisco Gerônimo, o Chico Gerônimo, entregou à Gerência de Esportes as conquistas da tradicional equipe Ponte Preta; material integrará galeria em homenagem aos baluartes do esporte municipal

A Gerência de Esporte da Prefeitura de Brasiléia recebeu um acervo de anos de história do futebol amador de Brasiléia: a doação inédita de 33 troféus históricos da tradicional equipe Ponte Pretada região de fronteira. O material foi entregue pelo desportista senhor Francisco Gerônimo, conhecido como Chico Gerônimo, que atuou em mais de cinco décadas no desenvolvimento do esporte na região de fronteira, sendo vencedor na zona rural e urbana do município.

A entrega ocorreu na sede da Gerência de Esportes, localizada no ginásio poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa. Segundo a gestão municipal, a proposta é que os troféus passem a integrar a galeria de conquistas do esporte municipal, com o objetivo de preservar a memória esportiva ao longo dos anos dos baluartes desportistas da fronteira.

Com presença da secretária municipal de Cultura, Arlete Amaral, que no ato representou a secretaria de educação à qual a gerência de esportes está vinculada, a gestão municipal recebeu a doação inédita de 33 troféus históricos da tradicional equipe Ponte Preta, entregues pelo desportista Francisco Gerônimo, o Chico Gerônimo.

Arlete destacou a relevância da iniciativa por parte do seu Chico Gerônimo. “Receber esse acervo é valorizar a memória do nosso esporte e reconhecer a dedicação de quem construiu essa trajetória. Em nome do prefeito Carlinhos do Pelado, agradecemos ao senhor Francisco Gerônimo por esse gesto de grande significado para o município”, afirmou.

O gerente de Esportes, Clebson Venâncio, também ressaltou o legado do desportista. “São troféus que contam uma história de mais de 40 anos de esforço, disciplina e dedicação ao esporte. Essa doação representa não apenas conquistas, mas o compromisso de uma vida inteira dedicada à formação de atletas e ao fortalecimento do esporte em nossa cidade”, declarou.

Trajetória de Chico Gerônimo

Aos 75 anos, seu Francisco Gerônimo, o Chico Gerônimo, iniciou sua trajetória esportiva no início da década de 1970. Por volta de 1980, conquistou o primeiro título em 1983, no futsal sub-17. Ao longo dos anos, atuou no futsal, futebol de campo e handebol, além de manter escolinhas que atenderam crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Segundo ele próprio, mais de 400 atletas foram formados durante esse período.

Em reconhecimento a essa história, Chico Gerônimo realizou a doação inédita de 33 troféus da tradicional equipe Ponte Preta à Gerência de Esportes da Prefeitura de Brasiléia. O acervo, que reúne conquistas de mais de 40 anos, passará a integrar a galeria de memória do esporte municipal, preservando o legado dos desportistas da região de fronteira.

