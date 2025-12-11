Conecte-se conosco

Brasil

Despesas com pessoal do Estado do Acre devem subir 16,47% em 2026, chegando a R$ 12,4 bilhões

Publicado

2 horas atrás

em

Secretário Ricardo Brandão detalhou orçamento na Aleac; aumento é o segundo maior entre as despesas correntes e reflete impacto da folha de pagamento no total previsto para o próximo ano

A despesa total prevista com o funcionalismo público atinge R$ 12.399.724.402,17, ante R$ 10.646.311.001,60 previstos na LOA de 2025. Foto: captada 

O secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, apresentou nesta quinta-feira (11) na Assembleia Legislativa (Aleac) os detalhes do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2026, destacando um aumento expressivo de 16,47% nos gastos com pessoal em relação ao ano anterior. A previsão é que as despesas com o funcionalismo público atinjam R$ 12,4 bilhões no próximo ano.

Em 2025, o valor previsto para a mesma rubrica era de R$ 10,6 bilhões. O crescimento de 16,47%é o segundo maior entre as despesas correntes do estado, evidenciando o peso da folha salarial no orçamento total, estimado em R$ 13,8 bilhões para 2026.

— Esses são os números que a gente apresenta aqui e são base importante para que fique claro do que se trata a LOA e o que o Governo está propondo — afirmou Brandão durante a audiência pública na Aleac, que reuniu deputados, secretários e representantes da sociedade civil.

Além dos valores gerais, o secretário também detalhou como os recursos serão distribuídos entre as principais pastas e áreas de atuação do governo. O orçamento prevê ainda reajuste de 5,08% para todos os servidores em 2026, conforme já anunciado, mas mantém a posição de que não há espaço orçamentário para a criação de novos planos de carreira (PCCRs) no momento.

A votação da LOA 2026 está prevista para os dias 16 e 17 de dezembro, encerrando o ciclo de discussões orçamentárias do ano.

Comparativo orçamentário
  • 2026: R$ 12,4 bilhões (previsão)
  • 2025: R$ 10,6 bilhões (dotação atual)
  • Variação: +16,47%
Contexto das despesas
  • Posição: Segunda maior variação entre Despesas Correntes
  • Impacto: Folha de pagamento pressiona orçamento total

Declaração: “Esses são os números que a gente apresenta aqui e são base importante para que fique claro do que se trata a LOA” – Ricardo Brandão

O aumento significativo nos gastos com pessoal reflete pressões do funcionalismo por reajustes e a incorporação de novas contratações, em ano em que o governo busca equilibrar as contas públicas enquanto prepara a transição para 2027. A apresentação na Aleac busca transparência em momento de debate sobre prioridades orçamentárias.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Brasil

Polícia Civil prende quatro pessoas em Tarauacá, incluindo acusados de violência contra mulher e estupro

Publicado

23 minutos atrás

em

11 de dezembro de 2025

Por

Entre os detidos estão dois investigados pela Lei Maria da Penha, um por estupro e outro condenado a 25 anos por integrar organização criminosa

Polícia Civil cumpre quatro mandados de prisão em operação nesta quinta-feira em Tarauacá. Foto: captada 

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, prendeu nesta quinta-feira (11) quatro pessoas em cumprimento a mandados judiciais. Entre os detidos estão dois investigados por crimes de violência doméstica contra mulheres, com base na Lei Maria da Penha, e um homem suspeito de estupro. A quarta prisão foi de um condenado a 25 anos de reclusão por integrar uma organização criminosa.

A operação, realizada na manhã desta quinta-feira, contou com investigadores da PCAC e faz parte do trabalho contínuo de repressão à criminalidade no município. Segundo a polícia, as ações visam garantir mais segurança à população e garantir que foragidos da Justiça sejam localizados e presos.

A PCAC reforçou que continuará atuando de forma integrada e permanente no combate a crimes graves, especialmente aqueles que representam risco à sociedade, como violência de gênero, crimes sexuais e atuação no crime organizado. Os presos serão encaminhados ao sistema prisional após os trâmites legais.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Hemoacre alerta para queda nos estoques e reforça urgência por sangue O negativo

Publicado

1 hora atrás

em

11 de dezembro de 2025

Por

Durante o mês de dezembro, o Hemoacre terá duas datas de fechamento: no dia 15, por motivos de manutenção na subestação de energia e dedetização, e 25, devido ao feriado de Natal

O Hemonúcleo de Brasileia funciona no Hospital Regional do Alto Acre, localizado na Rua Dois, 31, bairro José Peixoto, das 7h às 12h, todas as terças-feiras. Foto: captada 

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) alerta para a necessidade de apresentação de doadores voluntários para abastecer o estoque de sangue da unidade, principalmente do tipo O negativo, que se encontra em nível baixo.

Insumo essencial e insubstituível, o sangue não pode ser produzido artificialmente e é vital em situações como acidentes, partos de risco, cirurgias de grande porte, transplantes, tratamentos contra o câncer, anemias severas e doenças hematológicas, como leucemia e hemofilia.

Segundo o diretor de Assistência do Hemoacre, Júnior Martins, a queda nos estoques é comum neste período. “No fim de ano os estoques ficam baixos devido às férias. As pessoas viajam, têm muitas confraternizações, e isso prejudica as nossas doações, uma vez que a ingestão de muita bebida alcoólica ocasiona a inaptidão dos doadores. Então, para que nossos estoques não zerem, fazemos campanhas e convocamos os doadores”, explica.

Martins reforça que o tipo sanguíneo mais urgente é o ‘O’ negativo. “Hoje nosso estoque está precisando muito de doadores do ‘O’ negativo. Neste sábado [13 de dezembro] vamos ter a ação Vida por Vidas montada aqui na unidade, para doação o dia inteiro. Também teremos campanha quinta-feira no 4º BIS e, na semana que vem, dois dias em Plácido de Castro, locais onde sabemos que há grande adesão”, destaca.

Durante o mês de dezembro, o Hemoacre terá duas datas de fechamento: no dia 15, por motivos de manutenção na subestação de energia e dedetização, e 25, devido ao feriado de Natal. “Apenas nesses dois dias vamos fechar. No mais, trabalhamos de segunda a sábado, das 7h às 19h”, informa o diretor.

O ato de doar é simples, seguro e não compromete a saúde do doador. Em uma coleta, são retirados até 450 ml de sangue, volume que é naturalmente reposto pelo organismo em poucas horas. Homens podem doar até quatro vezes ao ano, com intervalo mínimo de dois meses. Já as mulheres, três vezes ao ano, respeitando o intervalo de três meses entre as doações.

Segundo o diretor de Assistência do Hemoacre, Júnior Martins, a queda nos estoques é comum neste período. Foto: captada 

Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, o Hemonúcleo funciona normalmente, garantindo atendimento regular para doadores e apoiando a manutenção dos estoques de sangue essenciais para o atendimento aos pacientes da região. A unidade está localizada na Rua Pedro Teles, 600, bairro Manoel Terças, e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Brasileia

O Hemonúcleo de Brasileia funciona no Hospital Regional do Alto Acre, localizado na Rua Dois, 31, bairro José Peixoto, das 7h às 12h, todas as terças-feiras.

Rio Branco

Em Rio Branco, o Hemoacre fica localizado na Av. Getúlio Vargas, 2787, no bairro Bosque, ao lado do Teatrão. Para facilitar o processo de doação de sangue, esclarecer dúvidas e até agendar horários, a população pode entrar em contato pelo WhatsApp: (68) 99258-5551.

Critérios para doação

* Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos necessitam de autorização dos responsáveis);
* Pesar no mínimo 50 kg;
* Estar em boas condições de saúde;
* Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação;
* Apresentar documento oficial com foto.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Prefeitura de Assis Brasil promove festa de encerramento do SCFV com muita alegria e diversão

Publicado

2 horas atrás

em

11 de dezembro de 2025

Por

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta terça-feira, 09, a festa de encerramento das atividades de 2025 com o grupo de crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O encontro foi marcado por muita alegria, diversão e energia positiva. As crianças participaram de várias atividades recreativas, jogos e momentos de integração, celebrando tudo o que foi construído ao longo do ano. Cada brincadeira foi vivida com entusiasmo, reforçando a importância do SCFV na promoção do desenvolvimento social, da convivência comunitária e do fortalecimento dos laços afetivos.

A equipe da Assistência Social destacou que 2025 foi um ano de grandes aprendizagens e conquistas. O encerramento simboliza não apenas o fim de um ciclo, mas também a preparação para novas experiências que virão no próximo ano.

A Prefeitura de Assis Brasil reforça seu compromisso em oferecer espaços seguros, acolhedores e educativos para todas as crianças atendidas pelo SCFV e agradece a participação das famílias e de toda a equipe envolvida.

Comentários

Continue lendo