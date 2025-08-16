Desentubado: Jornalista Otávio Damasceno apresenta melhora e deve deixar UTI caminhando nos próximos dias

O repórter da TV 5, Otávio Damasceno, de 20 anos, apresentou melhora significativa em seu quadro clínico neste sábado (16). Internado na UTI do pronto-socorro de Rio Branco desde a última segunda-feira (11), após um grave acidente de motocicleta na BR-364, no município do Bujari, o jovem foi desentubado e já respira sem auxílio de aparelhos.

De acordo com familiares, Damasceno está consciente, reconhece pessoas próximas e chegou a conversar brevemente com o irmão, demonstrando lucidez. Os médicos explicaram que a sonolência apresentada é um efeito esperado, já que o paciente permaneceu cinco dias sob sedação contínua.

O acidente aconteceu quando a motocicleta conduzida pelo jornalista colidiu na traseira de um ônibus escolar que saía de um ramal para acessar a rodovia. Com o impacto, Damasceno sofreu traumatismo cranioencefálico grave, trauma fechado no tórax e fraturas no punho e em dedos da mão esquerda.

No boletim médico anterior, divulgado na última quinta-feira (14), a equipe já havia informado sobre a redução da sedação, estabilidade nos sinais vitais e exames de imagem que demonstravam evolução positiva. Inicialmente, havia suspeita de lesão no baço, mas novas análises confirmaram apenas uma contusão, sem necessidade de cirurgia.

A expectativa dos médicos é que o jornalista deixe a UTI caminhando nos próximos dias, à medida que continue respondendo bem ao tratamento.

