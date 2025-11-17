Cotidiano
Desemprego no Acre mantém estabilidade e atinge 7,4% no terceiro trimestre de 2025
Estado tem 27 mil desocupados entre julho e setembro; na região Norte, apenas Amazonas (7,6%) e Amapá (8,7%) têm taxas piores
O desemprego no Acre se manteve praticamente estável no terceiro trimestre de 2025, registrando leve alta de 7,3% para 7,4% em comparação com o trimestre anterior. Os dados da PNAD Contínua Trimestral do IBGE, divulgados na última semana, mostram que 27 mil acreanos aptos para trabalhar estavam desocupados entre julho e setembro, ante 26 mil no trimestre anterior.
Do total de 360 mil pessoas disponíveis para o mercado de trabalho no estado, 333 mil estavam empregadas no período. No cenário regional, o Acre apresentou a terceira maior taxa de desemprego da Região Norte, ficando atrás apenas de Amazonas (7,6%) e Amapá (8,7%). A expectativa é de melhora no próximo trimestre devido às contratações temporárias de final de ano.
Situação no mercado de trabalho
- População disponível: 360 mil pessoas
- Empregados: 333 mil
- Desempregados: 27 mil (7,4%)
Ranking regional do desemprego (3º tri 2025)
- Rondônia: 2,6% (melhor)
- Tocantins: 3,8%
- Roraima: 4,7%
- Pará: 6,5%
- Acre: 7,4%
- Amazonas: 7,6%
- Amapá: 8,7% (pior)
Tendência e perspectivas
- Estabilidade: Mesma taxa do 3º trimestre de 2024
- Expectativa: Queda no 4º trimestre com contratações de final de ano
A relativa estabilidade da taxa de desemprego no Acre reflete um mercado de trabalho que não consegue reduzir significativamente o desemprego, mas também não sofre grandes deteriorações. A expectativa é que as contratações temporárias de fim de ano possam aliviar este quadro no último trimestre.
Rio Branco supera Acre e média nacional na redução do desemprego entre adultos jovens
Rio Branco passou a registrar uma trajetória de desempenho superior, fenômeno que não ocorria nas séries anteriores da PNAD Contínua para o recorte analisado
Rio Branco alcançou uma das quedas mais expressivas no desemprego entre adultos de 25 a 39 anos no país, segundo análise dos microdados da PNAD Contínua (IBGE). O levantamento mostra que a capital não apenas superou a média nacional, como também ultrapassou o desempenho médio do Acre no mesmo período.
Entre o segundo trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2025, a taxa de desocupação na capital caiu 56,6%, recuando de 14,3% para 6,1% na faixa etária de maior produtividade econômica. O resultado coloca Rio Branco com a melhor trajetória proporcional de redução do desemprego entre os recortes avaliados.
Os dados apontam que, enquanto o Brasil apresentou queda de 37,3% e o Acre reduziu 33,9% no índice de desocupação nessa faixa etária, Rio Branco avançou de forma mais acelerada, consolidando uma convergência inédita com a média nacional. No mesmo intervalo, a diferença entre o índice da capital e o índice brasileiro caiu de 6 pontos percentuais para apenas 1 ponto.
A capital acreana também ultrapassou o próprio estado ao longo da série observada: no primeiro trimestre de 2025, Rio Branco passou a registrar uma trajetória de desempenho superior, fenômeno que não ocorria nas séries anteriores da PNAD Contínua para o recorte analisado.
Painéis do levantamento destacam três fatores principais:
- Efeito de base: o patamar inicial elevado permitiu quedas percentuais mais acentuadas;
- Focalização municipal: ações com impacto direto no mercado de trabalho formal;
- Aquecimento setorial: crescimento de setores intensivos em mão de obra adulta e aumento da demanda por serviços urbanos.
Grandes obras impulsionam o mercado e ampliam a oferta de trabalho
A Prefeitura de Rio Branco atribui o resultado ao fortalecimento de políticas locais voltadas ao desenvolvimento econômico, qualificação profissional, estímulos à formalização e à execução de um dos maiores conjuntos de obras públicas da história recente da capital.
O município destaca que a geração de empregos tem sido diretamente impactada por investimentos estruturantes, entre eles:
- Novo Mercado Elias Mansour, em reconstrução;
- Viaduto Mamédio Bittar, a maior obra de mobilidade da história da cidade;
- Novas sedes da Câmara Municipal e do RBPrev;
- Equipes simultâneas da Emurb executando pavimentação e tapa-buracos em diversos bairros;
- Um catálogo de cerca de 70 obras em andamento, incluindo escolas, unidades de saúde, melhorias viárias e requalificações urbanas.
As obras têm mobilizado empresas locais, ampliado a cadeia da construção civil, incentivado o comércio e gerado vagas diretas e indiretas em múltiplos segmentos — da mão de obra operacional à engenharia técnica.
Para o prefeito Tião Bocalom, o impacto no emprego é resultado direto de um plano de obras estruturado e contínuo:
“Essas obras colocaram Rio Branco em outro patamar. O mercado de trabalho está aquecido e já existem empreiteiras chamando gente de cidades vizinhas para trabalhar aqui, porque a demanda aumentou muito. Sempre defendemos que uma prefeitura forte, com obras e serviços avançando, gera emprego e renda. Os números agora comprovam isso: a capital está no caminho do desenvolvimento e das oportunidades”, afirmou o prefeito.
Projeções técnicas indicam que, mantida a trajetória atual, a capital pode igualar a média nacional de desocupação nessa faixa etária dentro de quatro a seis trimestres, consolidando uma virada histórica no mercado de trabalho local.
Prefeitura de Assis Brasil anuncia obras de infraestrutura e apoio à produção rural no Ramal do 4
Jerry Correia se reúne com moradores para tratar de bueiros, reforma de ponte e piçarramento; 12 famílias serão beneficiadas com construção de tanques e açudes
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, acompanhado do secretário municipal de Agricultura, Zé do Posto, e de equipe técnica, realizou uma reunião com moradores do Ramal do 4, no Projeto de Assentamento Paraguaçu, para discutir melhorias na infraestrutura rural e apoio à produção local. Durante o encontro, foram definidas ações para garantir mais segurança e trafegabilidade na região, incluindo a implantação de bueiros em área crítica, reforma de ponte e piçarramento de ladeiras com maior dificuldade de acesso.
Além das obras de infraestrutura, a prefeitura firmou parceria com produtores rurais para a construção de tanques e açudes que beneficiarão 12 famílias da comunidade. A iniciativa integra o compromisso da gestão municipal em fortalecer a produção agrícola e oferecer melhores condições de trabalho às famílias rurais, promovendo desenvolvimento e qualidade de vida no campo.
Caso Joyce: processo segue em sigilo e família busca por justiça 1 ano após morte de mulher no Acre
Joycilene Sousa de Araújo era gerente e morreu no dia 17 de novembro de 2024 após uma parada cardíaca em decorrência de tentativa de suicídio. Família da vítima acusa Thiago Augusto Sampaio Borges, de 43 anos, de feminicídio psicológico. g1 contou história do caso com exclusividade
Um ano após a morte da acreana Joycilene Sousa de Araújo, de 41 anos, a família da gerente segue em busca por justiça ao passo que lida com o luto. O caso segue em segredo de justiça e, segundo a irmã, Jaqueline Sousa, a luta é para que Joyce ‘não seja uma mera estatística de morte autoprovocada’.
“Estamos aprendendo a conviver com a falta dela”
A família de Joyce, como era conhecida, acusa o então namorado dela, Thiago Augusto Sampaio Borges, de indução ao suicídio, violência psicológica e patrimonial, estimada em R$ 200 mil. A acreana morreu no dia 17 de novembro, no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), em decorrência de uma parada cardíaca causada pela ingestão de comprimidos de uso controlado, uma semana antes. O g1 chegou a conversar com Thiago, com exclusividade, e ele disse que foi alvo de calúnia e difamação. Depois, desativou as redes sociais. Relembre aqui.
A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil para saber o status da investigação. No entanto, como o caso corre em segredo de justiça, o órgão não confirmou quais hipóteses estão sendo apuradas.
Nesta segunda (17), dia em que o caso completa um ano, a família organiza uma missa em homenagem a Joyce. O ato religioso é aberto ao público e ocorre na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no Centro da capital acreana.
“Esperamos que a sociedade não se esqueça da Joyce, que a história dela continue sendo contada, não apenas como uma vítima, mas como a pessoa cheia de vida que ela era. Que mudanças aconteçam na sociedade e na legislação para que outras famílias não passem pelo que estamos passando”, complementou.
O caso
Joycilene Sousa de Araújo morreu no dia 17 de novembro de 2024 após uma parada cardíaca decorrente de uma tentativa de suicídio uma semana antes. Antes da morte dela, mesmo ainda mantendo contato com Thiago, Joyce estava decidida a pedir uma medida protetiva contra ele e tentar reaver o carro que estava sob posse dele.
Na madrugada do dia 11 daquele mês, por volta das 2h, Joyce se dirigiu até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para fazer o pedido da medida e poder dar entrada no pedido de devolução do veículo.
“Já na segunda-feira de manhã [11 de novembro], ela, minha tia e o advogado fizeram uma reunião e ela estava bem. Ela acordou, tomou banho, arrumou o cabelo, fez uma maquiagem […] ela pegou o prontuário para anexar com o advogado e estava feliz porque ela iria pegar o carro justamente porque estava difícil de ele devolver. Ele queria continuar com o carro, mas estava com duas parcelas em aberto e o nome dela sujo”, falou na época a filha de Joyce, Eduarda Cavalcante.
Após a repercussão do caso, Thiago teve o celular e o carro apreendidos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) no dia 13 de dezembro. Na ocasião, ele também chegou a ser preso por desobediência e por apresentar falsa identificação, mas foi liberado horas depois. O cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorreu em Itabira (MG), cidade natal dele.
O carro apreendido, avaliado em R$ 100 mil, foi retirado em Belo Horizonte (MG). Segundo a família, ele deu a ideia de comprar o veículo no nome dela, já que ele supostamente recebe um benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por burnout, e isto impossibilitaria de colocar a despesa no nome dele. O boleto veio para Rio Branco.
Thiago é de Minas Gerais, tem 43 anos e se descreve como engenheiro civil e analista administrativo. Em entrevista exclusiva ao g1 na época, Jaqueline Sousa e Eduarda Cavalcante explicaram detalhes da relação conturbada de quase 10 meses entre a gerente e o suspeito, que elas consideram abusivas, bem como sobre a campanha em busca de respostas e celeridade ao caso.
“Eram informações que ele foi colhendo, e foram muitas em 10 meses de relação […] e aí depois ele foi já usou outra estratégia, dizendo ‘eu vou cuidar de você, nós vamos casar, eu vou cuidar da sua filha, nós vamos morar aqui perto do João Vitor [outro filho dela]. Eu vou te fazer feliz, grave isso. Eu nunca vou soltar a sua mão’. Essa era a frase que encantou a minha irmã porque ele dizia assim: ‘aconteça o que acontecer, mas eu nunca vou soltar a sua mão’, e ela foi se encantando e foi ficando mais apaixonada”, relembrou Jaqueline.A reportagem fez uma consulta no sistema do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN) e constatou que há três registros de processos no nome dele:
- Inquérito policial de violência psicológica contra mulher, datado de 19 de agosto de 2022 e registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Natal (RN), arquivado em 2 de março de 2023;
- Petição criminal de vias de fato, datado de 1º de dezembro de 2022;
- Ação penal de procedimento sumaríssimo [para agilizar processo] por ameaça, datado de 20 de julho de 2023.
Já no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) constam seis processos, sendo cinco cíveis já arquivados, e um criminal, referente ao Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).
A irmã relata ainda que as torturas psicológicas foram se tornando frequentes. No entanto, ninguém da família sabia ao certo o que se passava entre os dois, já que ela dizia que Thiago era um homem rico.
Thiago veio ao Acre duas vezes: em maio, quando conheceu Joyce presencialmente; e no final de setembro para início de outubro, quando ocorreu os supostos episódios de importunação sexual contra a filha de Joyce, no dia 4, e uso de cocaína dentro da casa dela.
Em busca por respostas, a família decidiu expor o caso nas redes sociais.Depois da pressão popular, o caso agora está sendo acompanhado pelo Ministério Público do Acre (MP-AC). Segundo o órgão, a família foi recebida no dia 25 de novembro para receber apoio, por meio do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), e discutir os desdobramentos das investigações.
Audiência pública
Em junho deste ano, uma audiência pública discutiu a alarmante situação dos feminicídios no Acre reunindo parlamentares e autoridades na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A reunião utilizou como base a repercussão do Caso Joyce.
O encontro, convocado pela deputada estadual Michelle Melo (PDT), tratou de possíveis medidas de enfrentamento ao assassinato de mulheres em decorrência do gênero e também ao chamado estelionato emocional, abuso psicológico e outras consequências.
Durante a audiência pública, Jaqueline relembrou que o caso da irmã não entrou para as estatísticas de feminicídio, o que é questionado pela família, devido às circunstâncias do caso. Ainda segundo ela, sua participação no encontro visou trazer o contexto de que os relacionamentos abusivos podem ter nuances além das que costumam ser discutidas.
“Esse é um dos maiores pontos do debate. É a gente dar nome a esse crime que aconteceu. A Joyce está dentro da estatística de suicídio. Nós vamos debater qual foi o crime que se encaixa para o caso dela. Eu trouxe um material bem robusto, um material para observação para sensibilizar as instituições, tanto homens quanto mulheres da cultura que nós vivemos, de um caso que é secular. Muitas e muitas mulheres morrem nessas mesmas circunstâncias, esse tipo de relação entre agressor e vítima”, destacou.
