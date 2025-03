Desemprego é a maior preocupação dos moradores de Rio Branco, aponta pesquisa A TRIBUNA/Data Control

O Hospital Regional do Alto Acre foi uma das unidades de saúde estadual que recebeu o mutirão de cirurgias do Opera Acre neste final de semana, realizando 52 procedimentos em diversos pacientes

“Eu não imaginava que ia ser tão rápido. Estou otimista. Vai dar certo e vou conviver sem dor”. É dessa forma que Francisca das Chagas Chaves fala sobre sua expectativa após ser chamada para realizar uma cirurgia por intermédio do programa Opera Acre, no Hospital Regional do Alto Acre.

Francisca é moradora do município de Xapuri e, neste sábado, 22, foi uma das pacientes que realizaram um procedimento cirúrgico na unidade de saúde localizada em Brasileia. Segundo ela, foram necessários apenas três dias desde o diagnóstico até estar na sala para receber o atendimento.

A iniciativa do Opera Acre visa oferecer qualidade de vida aos pacientes que buscam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e diminuir as filas de espera. Investindo em ações como essa, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e o governo reforçam o compromisso com a população e proporcionam um atendimento mais rápido e eficaz aos cidadãos acreanos.

Segundo o titular da Sesacre, Pedro Pascoal, oferecer esse serviço para a população é uma das prioridades do governo do Estado. “Regionalizar a saúde levando os serviços para mais perto da população é uma das maiores bandeiras do governador Gladson Camelí e pra nós, é muito gratificante ver que o Opera Acre se tornou uma política consistente alcançando quem mais precisa. Meus parabéns a toda a equipe envolvida, porque é através do empenho de cada profissional que podemos ter resultados tão expressivos”, destacou.

Apenas em 2024, o mutirão alcançou a marca de 14.857 cirurgias em diversos municípios. Dessa forma, gerando cada vez mais confiança da população nos serviços de saúde ofertados pelo governo.

Facilidade nos atendimentos

O Hospital Regional do Alto Acre foi uma das unidades de saúde estadual que recebeu o mutirão de cirurgias do Opera Acre neste final de semana, realizando 52 procedimentos em diversos pacientes. Segundo o gerente-geral, Janildo Bezerra, a ida dos profissionais até o município garante conforto aos pacientes.

“Essas pessoas estão próximas de suas residências. Não há mais necessidade de elas irem até a Fundhacre, porque a equipe está vindo até a nossa regional. Com mais esta edição, conseguimos diminuir a fila de espera”, observou.

Além disso, Janildo destacou que, apenas em 2025, já é a terceira edição do programa em Brasileia, garantindo, portanto, cada vez mais atendimentos à população da região do Alto Acre. “Observamos que a população sai satisfeita, porque conseguimos resolver o problema de saúde, garantindo uma melhor qualidade de vida”, disse.

As cidades de Cruzeiro do Sul, Senador Guiomard e Plácido de Castro, além da capital, Rio Branco, também receberam o mutirão de cirurgias por meio do Opera Acre neste sábado.

No Hospital Geral Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, foram realizados 10 procedimentos gerais.

Já em Cruzeiro do Sul, no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, foram 6 cirurgias. Na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) foram feitas 10 intervenções ginecológicos e 5 vasculares.

O município de Plácido de Castro, o segundo com o maior número, somou 30 cirurgias gerais.

Recuperação da dignidade

Silvério Macedo é pedreiro e, aos 41 anos, convive com problemas de saúde. Por meio do Opera Acre, viu a possibilidade de voltar a ter qualidade de vida e poder trabalhar sem sentir dores.

“Não deu nem uma semana [da consulta] e já me ligaram para fazer a cirurgia. Para mim foi bom, porque a dor incomoda. Eu trabalho na construção civil e vai ser uma virada de chave na minha vida”, contou Silvério.

O cirurgião geral Nonato Anute, que atua constantemente nos mutirões, afirmou que é prazeroso realizar esses procedimentos. “É um desafio que, na verdade, enche nossos corações de alegria ao saber que estamos trazendo saúde para nossa população. Vale a pena, porque vemos no sorriso das pessoas o alívio da dor que elas sentem”, afirmou.

