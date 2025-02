Desembargador e juiz do AM são afastados pelo CNJ e têm gabinetes lacrados

Os dois magistrados do Amazonas são responsáveis por decisões que causaram um prejuízo temporário de cerca de R$ 150 milhões aos cofres da Eletrobras, dez dias atrás

O corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, determinou nesta sexta-feira (21) o afastamento do desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Elci Simões de Oliveira, e do juiz Jean Pimentel, que atuava na comarca de Presidente Figueiredo.

Os dois magistrados do Amazonas são responsáveis por decisões que causaram um prejuízo temporário de cerca de R$ 150 milhões aos cofres da Eletrobras, dez dias atrás. O valor foi devolvido por decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

O valor foi pago por decisão dos dois magistrados a um homem que, tendo nascido em 1985, cobrava da empresa títulos de crédito emitidos na década de 1970. A Eletrobras diz ter sido alvo de uma fraude.

De acordo com reportagem do jornalista Lauro Jardim, publicada no jornal O Globo online, o processo tramitou na vara de Presidente Figueiredo, onde o juiz Jean Pimentel atuava. Foi dele a ordem de pagamento do valor milionário.

A Eletrobras recorreu e, na segunda instância, o desembargador Elci Simões suspendeu o pagamento no primeiro momento, mas depois liberou para que ele fosse feito. Mauro Campbell, além de afastar os magistrados, determinou a lacração dos gabinetes deles, e a apreensão de notebooks, celulares e tablets funcionais que estavam no local de trabalho do juiz e do desembargador. Os magistrados também estão proibidos de acessar os sistemas do Judiciário, assim como os servidores dos gabinetes deles. O processo tramitou em Presidente Figueiredo porque o homem que ajuizou a ação, identificado como Bruno Thomé, é morador do município. Ele afirma que a cobrança é legal, mas o corregedor do CNJ desconfia da legalidade, e disse estranhar a celeridade da tramitação do processo. Mais informações acesse a reportagem de Lauro Jardim.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários