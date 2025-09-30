DESCONFIOU: Jovem foi morta a mando da própria irmã por ‘ciúmes’, diz delegado

Jovem foi morta na frente da filha de 7 anos

A jovem Aline Thayane de Oliveira Azevedo, de 24 anos, foi morta a mando da irmã dela, Gabriela Alves Braga, de 22 anos, e do cunhado, Raimundo Nonato Lopes Freire, de 24, disse o delegado Jhon Castilho em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (29). A jovem foi assassinada a tiros no dia 25 de setembro em Manacapuru, a 68 km de Manaus, na frente da filha de 7 anos.

Jhon Castilho disse que o crime ocorreu porque Gabriela desconfiou que a irmã tinha um caso com o marido, Raimundo Nonato. A polícia prendeu Márcio Robson, que dirigiu o carro onde estava Carlos José da Silva Barbosa, de 22 anos, o outro suspeito do crime.

“Gabriela suspeitava de um relacionamento extraconjugal do seu marido Raimundo com a própria irmã. Por causa disso, ela contratou os dois executores para executarem a irmã. Ela pagou ao Márcio Robson R$ 2.500 e ao Carlos, ela perdoou dívidas de tráfico de drogas. Há fundadas suspeitas que a Gabriele e o Raimundo são traficantes”, afirmou Jhon Castilho.

No dia do crime, Aline Thayane estava indo deixar a filha na escola quando foi alvejada com tiro um tiro na cabeça. O atirador usou um revólver calibre 38. “Há informações de que a vítima também tinha dívida com Gabriela, mas o motivo determinante foi o ciúmes que Gabriela tinha”, disse o delegado.

