DESCONFIOU: Jovem foi morta a mando da própria irmã por ‘ciúmes’, diz delegado
Jovem foi morta na frente da filha de 7 anos
A jovem Aline Thayane de Oliveira Azevedo, de 24 anos, foi morta a mando da irmã dela, Gabriela Alves Braga, de 22 anos, e do cunhado, Raimundo Nonato Lopes Freire, de 24, disse o delegado Jhon Castilho em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (29). A jovem foi assassinada a tiros no dia 25 de setembro em Manacapuru, a 68 km de Manaus, na frente da filha de 7 anos.
Jhon Castilho disse que o crime ocorreu porque Gabriela desconfiou que a irmã tinha um caso com o marido, Raimundo Nonato. A polícia prendeu Márcio Robson, que dirigiu o carro onde estava Carlos José da Silva Barbosa, de 22 anos, o outro suspeito do crime.
“Gabriela suspeitava de um relacionamento extraconjugal do seu marido Raimundo com a própria irmã. Por causa disso, ela contratou os dois executores para executarem a irmã. Ela pagou ao Márcio Robson R$ 2.500 e ao Carlos, ela perdoou dívidas de tráfico de drogas. Há fundadas suspeitas que a Gabriele e o Raimundo são traficantes”, afirmou Jhon Castilho.
No dia do crime, Aline Thayane estava indo deixar a filha na escola quando foi alvejada com tiro um tiro na cabeça. O atirador usou um revólver calibre 38. “Há informações de que a vítima também tinha dívida com Gabriela, mas o motivo determinante foi o ciúmes que Gabriela tinha”, disse o delegado.
Feriados de 2026: calendário favorece até nove feriadões no ano
Em 2026, os brasileiros terão um calendário de feriados favorável com nove dos dez feriados nacionais em dias úteis, sendo sete deles em segundas ou sextas-feiras, o que garante uma série de oportunidades para prolongar os descansos sem a necessidade de grandes ajustes na agenda de trabalho.
Esse cenário deve movimentar diferentes setores da economia, especialmente turismo, hotelaria e transporte, já que os chamados “feriadões” estimulam viagens curtas e o consumo em cidades turísticas. O comércio também se beneficia em períodos de maior circulação de pessoas, embora algumas atividades enfrentem o desafio de organizar escalas para manter o funcionamento.
Além dos feriados que já caem naturalmente em dias estratégicos, como o Dia do Trabalho (1º de maio, uma sexta-feira) e a Independência do Brasil (7 de setembro, uma segunda-feira), outras datas poderão ser transformadas em períodos de descanso prolongado com apenas um dia de folga extra. É o caso do feriado de Tiradentes (21 de abril, uma terça-feira) e da Confraternização Universal (1º de janeiro, uma quinta-feira).
Se a emenda for possível, trabalhadores e estudantes poderão aproveitar até nove feriadões ao longo de 2026, tornando o ano um dos mais vantajosos para organizar viagens, compromissos pessoais e momentos de lazer em família.
Quando somados os pontos facultativos, como Carnaval, Corpus Christi e Dia do Servidor Público, o número de datas com possibilidade de folga ultrapassa 10. Embora ainda dependa de confirmação em portaria oficial do governo federal, a expectativa é que esses períodos sejam novamente incorporados ao calendário, garantindo ainda mais oportunidades de descanso e movimentando a rotina de milhões de brasileiros.
Feriados em 2026
1º de janeiro (quinta-feira) — Confraternização Universal;
18 de abril (sábado) — Sexta-feira Santa;
21 de abril (terça-feira) — Tiradentes;
1º de maio (sexta-feira) —Dia do Trabalho;
7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil;
12 de outubro (segunda-feira) —Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil;
2 de novembro (segunda-feira) — Finados;
15 de novembro (domingo) — Proclamação da República;
20 de novembro (sexta-feira) — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;
25 de dezembro (sexta-feira) — Natal.
Pontos facultativos em 2026
16 de fevereiro (segunda-feira) — carnaval (ponto facultativo);
17 de fevereiro (terça-feira) — carnaval (ponto facultativo);
18 de fevereiro (quarta-feira) — Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h);
4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi (ponto facultativo);
24 de dezembro (quarta-feira) — Véspera de Natal (ponto facultativo após
Polícia mata suspeito de assassinar o ex-delegado Ruy Ferraz no Paraná
Umberto Alberto Gomes, de 39 anos, teria entrado em confronto com policiais do Deic. Ele foi identificado a partir de digitais
Um homem apontado como suspeito de assassinar o ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes foi morto em Curitiba, no Paraná. Segundo a polícia, Umberto Alberto Gomes, de 39 anos, teria entrado em confronto com uma equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) durante busca.
Umberto havia sido apontado como suspeito a partir de impressões digitais localizadas em um imóvel em Mongaguá, que teria sido utilizado pela quadrilha antes do crime, e é apontado como um possível atirador.
A Justiça tinha decretado a prisão temporária de Umberto, que estava foragido. Ele tinha passagens por roubo e organização criminosa.
Até o momento, quatro pessoas foram presas por envolvimento no assassinato de Ruy. Outras três pessoas são investigadas e procuradas.
- Felipe Avelino da Silva (foragido), conhecido no Primeiro Comando da Capital (PCC) como Mascherano, teve o DNA encontrado em um dos carros usados no crime;
- Flávio Henrique Ferreira de Souza (foragido), de 24 anos, também teve o DNA encontrado em um dos carros;
- Luis Antonio Rodrigues de Miranda (foragido) é procurado por suspeita de ter ordenado que uma mulher fosse buscar um dos fuzis usados no crime;
- Willian Silva Marques (preso e sem foto), dono da casa em Praia Grande de onde teria saído um fuzil que pode ter sido usado no crime, se entregou à polícia no domingo (21);
- Dahesly Oliveira Pires (presa) foi presa na quinta (18) por suspeita de ser a mulher que foi buscar o fuzil na Baixada Santista;
- Luiz Henrique Santos Batista (preso), conhecido como Fofão, está envolvido, segundo a polícia, na logística da morte do ex-delegado. Ele teria dado carona para que um dos criminosos fugisse da cena do crime e foi preso nesta sexta (19);
- Rafael Marcell Dias Simões (preso), conhecido como Jaguar, foi preso neste sábado (20) após se entregar à polícia em São Vicente, no litoral;
- Umberto Alberto Gomes (foragido), de 38 anos, digitais dele foram encontradas numa segunda casa usada pelos criminosos em Mongaguá.
Linhas de investigação
Uma das hipóteses levantadas pela equipe de investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é que o homicídio tenha sido encomendado por Fernando Gonçalves dos Santos, conhecido como “Azul” ou “Colorido”, apontado como um dos líderes do PCC na Baixada Santista.
A outra é a de que Ruy possa ter sido vítima de uma emboscada e morto pelo PCC em razão do seu trabalho como secretário da Administração em Praia Grande.
Nessa segunda-feira (29/9), o subsecretário de Gestão de Tecnologia da Prefeitura de Praia Grande, Sandro Rogério Pardini, foi alvo de um mandado de busca e apreensão.
No endereço dele, foram apreendidos um celular, dois notebooks, dois pendrives, um computador e três pistolas, além de uma quantia de R$ 50 mil, U$ 10,3 mil e E$ 1,1 mil. Outros oito endereços em Santos, Praia Grande e São Vicente, no litoral de São Paulo, também foram alvos de busca e apreensão.
Comissão Mista de Orçamento aprova R$ 4,9 bilhões para o Fundão
Montante será destinado ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha; valor é maior que o proposto pelo governo federal
A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta terça-feira (30/9) uma instrução normativa que aumenta a reservado fundo eleitoral no Orçamento de 2026. A previsão do montante inicial é de R$ 4,9 bilhões destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido popularmente como fundo eleitoral ou Fundão – o valor é o mesmo das eleições municipais de 2024.
De autoria do deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), o trecho foi aprovado de forma simbólica pelos deputados e senadores, sem qualquer objeção. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), no entanto, ficará para a semana que vem, pois o senador Izalci Lucas (PL-DF) pediu mais tempo para analisar as emendas feitas no texto.
A proposta prevê que, para contemplar todo o valor para o fundo eleitoral, haverá corte em outras despesas previstas no Orçamento de 2026, como R$ 2,9 bilhões a menos para emendas parlamentares de bancada e R$ 1 bilhão a menos nas despesas discricionárias – são aquelas que o governo pode decidir para onde vai o montante.
Como relator geral, caberá a Isnaldo Bulhões definir onde os cortes serão feitos.
O governo enviou ao Congresso a proposta do Orçamento de 2026 em agosto. Previa uma reserva de R$ 1 bilhão destinado ao financiamento de campanhas. Portanto, a instrução normativa apresentada pelo deputado alagoano supera a proposta inicial do Executivo.
