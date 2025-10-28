Brasil
Descoberta no Pacífico revela placa tectônica se rompendo e elevando risco sísmico
Pesquisadores da Universidade Estadual da Louisiana descobriram que uma placa tectônica no noroeste do Pacífico está se rompendo de forma gradual e segmentada, e não de uma só vez, como se acreditava.
O fenômeno foi identificado na região de Cascadia, entre o norte da Califórnia e o sul da Colúmbia Britânica, onde as placas Juan de Fuca e Explorer mergulham sob o oceano. A descoberta, publicada na revista Science, oferece novas pistas sobre o comportamento das placas de subducção, responsáveis por grandes terremotos e tsunamis.
Liderado pelo geólogo Brandon Shuck, o estudo é o primeiro a registrar uma placa tectônica se desintegrando em etapas sucessivas. Segundo Shuck, o sistema tectônico “não para de repente, mas se rompe aos poucos, como um vidro que trinca lentamente”.
Usando imagens sísmicas de alta resolução e registros detalhados de pequenos terremotos, os cientistas mapearam fraturas de até cinco quilômetros de profundidade no fundo do oceano. Elas indicam que partes da placa já se desprenderam completamente, enquanto outras seguem conectadas por zonas ainda ativas.
Quando a separação é total, as rochas deixam de se tocar, o que explica por que certas regiões antes sísmicas agora estão em silêncio.
Novas microplacas
Os dados sugerem que o processo de ruptura cria novas microplacas, que passam a se mover de forma independente, alterando o equilíbrio da subducção. O fenômeno se assemelha ao que ocorreu há milhões de anos na Baixa Califórnia, quando antigos fragmentos tectônicos se desprenderam do continente.
A equipe também observou que essas fissuras abrem janelas para o manto terrestre, permitindo a ascensão de material quente e a formação de vulcões temporários. Com o tempo, isso pode redesenhar os limites das placas e mudar a dinâmica geológica da região.
MPAC investiga condições precárias do IML do Acre após relatório apontar falta de equipamentos e profissionais
Promotoria deu prazo de 10 dias para que Polícia Técnico-Científica, PC e administração do IML apresentem plano para solucionar problemas estruturais
O Ministério Público do Acre (MPAC) iniciou uma apuração formal para verificar graves problemas na estrutura da Polícia Técnico-Científica do estado, com foco especial nas condições de funcionamento do Instituto Médico Legal (IML). A investigação foi motivada por um relatório do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) que identificou escassez de profissionais, ausência de equipamentos, condições precárias nas instalações e falta de veículos apropriadospara o transporte de corpos.
Diante das irregularidades documentadas, o promotor Rodrigo Curti solicitou que a Delegacia-Geral da Polícia Civil, a Diretoria da Polícia Técnico-Científica e a administração do IMLencaminhem, em até 10 dias úteis, esclarecimentos detalhados sobre:
As falhas específicas apontadas pelo CRM-AC
Medidas já adotadas para corrigir os problemas
Um plano com cronograma para solucionar as deficiências
O caso foi formalizado como procedimento preparatório e tem como finalidade promover avanços na qualidade dos serviços periciais, além de corrigir possíveis ilegalidades que afetem o atendimento à população. A apuração será divulgada no Diário Oficial do MPAC e poderá resultar em novas ações civis ou criminais, dependendo das respostas recebidas dos órgãos envolvidos.
Mulher leva bebê reborn para consulta médica em UPA: ‘sintomas de gripe’
Ao constatarem que se tratava de um bebê reborn, a equipe informou que não seria possível seguir com o atendimento “por se tratar de um boneco sem registro civil ou cartão do SUS”
Uma mulher chamou atenção após pedir atendimento para um bebê reborn, como são conhecidos os bonecos hiper-realistas com aparência de um bebê de verdade, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, neste domingo (26).
Segundo a Secretaria de Saúde do município, a mulher estava acompanhando uma paciente na UPA do bairro Ipase quando pediu ajuda para uma enfermeira, alegando que o bebê apresentava sintomas de gripe.
A secretaria informou que a mulher insistiu pelo atendimento, o que fez com que a equipe de pediatria verificasse a suposta criança. Ao constatarem que se tratava de um bebê reborn, a equipe informou que não seria possível seguir com o atendimento “por se tratar de um boneco sem registro civil ou cartão do SUS”.
A mulher, segundo os funcionários, saiu do local “visivelmente contrariada”.
Em nota, a Superintendência das Unidades de Pronto Atendimento de Várzea Grande informou que os “atendimentos devem ser destinados a pacientes que realmente necessitam de cuidados médicos, evitando assim prejuízos à assistência prestada à população”.
Índice do agro acumula queda de 8,7% no ano na B3; veja ações com maiores perdas
Empresas de peso no agronegócio também acumulam resultados negativos, entre elas Suzano (-20,52%), Cosan (-26,47%) e São Martinho (-35,55%)
Por: Isto É
Entre os índices da B3 acompanhados até 24 de outubro de 2025, apenas três apresentam perdas no ano. O IAGRO, que mede o desempenho de ações do agro na bolsa, é o que mais recua, acumulando uma queda de 8,70% na janela em questão, segundo levantamento da Elos Ayta Consultoria.
Logo depois aparece o IMAT, índice ligado a materiais básicos, com queda de 0,64%, e o IBOVB3, que reúne estatais, praticamente estável com leve variação negativa de 0,13%.
O levantamento aponta que o desempenho fraco do IAGRO está relacionado à grande diferença entre os resultados das ações que compõem o índice. Das 30 companhias que fazem parte da carteira, 19 encerram o período no vermelho, refletindo a piora em segmentos como o de commodities agrícolas, papel e celulose, açúcar e álcool, além de bens industriais ligados ao campo.
Algumas ações registram perdas expressivas. Recrusul (RCSL3) lidera as quedas com -73,91%, seguida por Raízen (RAIZ4), com -55,09%, e Tupy (TUPY3), com -45,17%. Empresas de peso no agronegócio também acumulam resultados negativos, entre elas Suzano (-20,52%), Cosan (-26,47%) e São Martinho (-35,55%).
Por outro lado, há papéis que conseguiram avançar em 2025. Hidrovias (HBSA3) aparece no topo das altas, com 58,75%, apoiada na recuperação dos fretes e na melhora das rotas logísticas em relação a 2024.
O IAGRO foi criado em 2019 e tem trajetória marcada por oscilações. Desde sua estreia, acumulou três anos de resultado negativo – 2022 (-12,82%), 2024 (-11,35%) e agora 2025 (-8,70%). Seu melhor desempenho foi no primeiro ano, quando avançou 46,91%.
A sequência de quedas mostra o momento desafiador para as companhias ligadas ao campo listadas na bolsa. O setor lida com custos mais altos, retração nos preços internacionais e margens menores em várias cadeias, fatores que se refletem diretamente no comportamento do índice.
