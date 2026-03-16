Deracre vistoria aeródromo de Porto Walter e planeja manutenção da pista e reforma da casa de embarque para a Operação Verão

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou, 12, vistoria no aeródromo de Porto Walter para avaliar as condições da infraestrutura e planejar os serviços de manutenção da pista de pouso e reforma da casa de embarque. As ações estão previstas para a Operação Verão 2026, que será lançada oficialmente em maio, pela vice-governadora Mailza Assis. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou que a vistoria técnica é uma etapa importante para organizar as frentes de trabalho que devem ser executadas durante o período de estiagem.

“Estamos realizando esse levantamento para que, com o início da Operação Verão, possamos iniciar a manutenção da pista e também avançar com melhorias na estrutura de embarque, garantindo mais segurança e melhores condições para quem utiliza o aeródromo de Porto Walter”, afirmou.

Os serviços programados incluem nivelamento da pista, correção de pontos desgastados e recomposição da superfície de pouso, com o objetivo de garantir melhores condições de operação e mais segurança para as aeronaves que utilizam o aeródromo. Além da manutenção da pista, o governo do Estado também prevê a reforma da casa de embarque, estrutura que oferece apoio aos passageiros e às operações aéreas no município.

Segundo Sula Ximenes, as intervenções fazem parte de um planejamento voltado ao fortalecimento da infraestrutura aeroportuária no interior do estado.

“Em muitos municípios, o transporte aéreo é essencial para o deslocamento da população, para o atendimento de saúde e para o abastecimento. Por isso, manter as pistas em boas condições e melhorar a estrutura de apoio aos passageiros é fundamental”, destacou.

A Operação Verão reúne anualmente frentes de trabalho em todo o estado, com ações de manutenção de rodovias, recuperação de ramais, obras de infraestrutura e intervenções em aeródromos, aproveitando o período de estiagem para ampliar a execução dos serviços.

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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