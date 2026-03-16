Acre
Deracre vistoria aeródromo de Porto Walter e planeja manutenção da pista e reforma da casa de embarque para a Operação Verão
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou, 12, vistoria no aeródromo de Porto Walter para avaliar as condições da infraestrutura e planejar os serviços de manutenção da pista de pouso e reforma da casa de embarque. As ações estão previstas para a Operação Verão 2026, que será lançada oficialmente em maio, pela vice-governadora Mailza Assis. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou que a vistoria técnica é uma etapa importante para organizar as frentes de trabalho que devem ser executadas durante o período de estiagem.
“Estamos realizando esse levantamento para que, com o início da Operação Verão, possamos iniciar a manutenção da pista e também avançar com melhorias na estrutura de embarque, garantindo mais segurança e melhores condições para quem utiliza o aeródromo de Porto Walter”, afirmou.
Os serviços programados incluem nivelamento da pista, correção de pontos desgastados e recomposição da superfície de pouso, com o objetivo de garantir melhores condições de operação e mais segurança para as aeronaves que utilizam o aeródromo. Além da manutenção da pista, o governo do Estado também prevê a reforma da casa de embarque, estrutura que oferece apoio aos passageiros e às operações aéreas no município.
Segundo Sula Ximenes, as intervenções fazem parte de um planejamento voltado ao fortalecimento da infraestrutura aeroportuária no interior do estado.
“Em muitos municípios, o transporte aéreo é essencial para o deslocamento da população, para o atendimento de saúde e para o abastecimento. Por isso, manter as pistas em boas condições e melhorar a estrutura de apoio aos passageiros é fundamental”, destacou.
A Operação Verão reúne anualmente frentes de trabalho em todo o estado, com ações de manutenção de rodovias, recuperação de ramais, obras de infraestrutura e intervenções em aeródromos, aproveitando o período de estiagem para ampliar a execução dos serviços.
The post Deracre vistoria aeródromo de Porto Walter e planeja manutenção da pista e reforma da casa de embarque para a Operação Verão appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Última semana do verão no Acre terá calor, chuvas passageiras e sem previsão de frio polar neste mês
O Acre entra na última semana do verão, que termina na próxima sexta-feira, 20, com tempo quente e chuvas passageiras. Segundo a previsão meteorológica, a ocorrência de chuvas será pontual, mas não está descartada a possibilidade de episódios fortes, com raios e rajadas moderadas de vento, em qualquer município do estado.
As temperaturas máximas à tarde devem oscilar entre 29ºC e 33ºC, variando conforme a quantidade de nuvens e a intensidade das chuvas. Já as mínimas ficarão entre 21ºC e 24ºC em todos os municípios acreanos.
Os ventos continuarão soprando de forma fraca a moderada, predominando do norte e noroeste durante a manhã, e de nordeste a partir do fim da tarde.
“Os ventos vão continuar a soprar, entre fracos e calmos, com rajadas moderadas, da direção norte e variações de noroeste, pela manhã, e de nordeste, a partir do fim da tarde. Não há a menor probabilidade de chegada de onda de frio polar ao Acre, pelo menos até o fim deste mês”, destacou Friale.
Quanto aos rios, os principais mananciais do estado devem permanecer abaixo da cota de alerta. Em Cruzeiro do Sul, o rio Juruá pode se aproximar de 11,8 metros nos próximos dias, enquanto em Rio Branco o rio Acre continua baixando, sem risco de enchentes.
Comentários
Acre
Segurança Pública realiza aula inaugural de curso de defesa pessoal para servidoras do setor
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), realizou nesta segunda-feira, 16, em Rio Branco, a primeira edição do Curso de Defesa Pessoal voltado exclusivamente para servidoras do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp).
A iniciativa tem como objetivo fortalecer a capacitação das profissionais que atuam na linha de frente da segurança pública, promovendo qualificação técnica, preparo físico e aprimoramento ético para lidar com situações adversas do cotidiano operacional.
Durante a abertura, o delegado e atual coordenador do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), Fabrizzio Sobreira, destacou que a ampliação dos cursos de capacitação resulta do incentivo da gestão da segurança pública e tem como objetivo preparar melhor os profissionais para os desafios atuais. Segundo o gestor, a qualificação contínua fortalece as instituições de segurança e garante uma atuação mais técnica e eficiente no estado.
Está é a primeira edição do curso especialmente desenvolvido para atender às necessidades das mulheres que atuam nas forças de segurança. A ação também integra a programação institucional em alusão ao Mês da Mulher, reforçando o compromisso do governo com políticas de valorização, reconhecimento e fortalecimento da atuação feminina no Sisp.
A turma conta com a participação de aproximadamente 40 servidoras provenientes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros Militar e agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Com carga total de 60h, o curso é dividido em três disciplinas principais: Defesa Pessoal – 40 horas, Retenção e Contrarretenção – 10 horas, Combate com Facas – 10 horas
O secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia, ressaltou que a iniciativa representa um avanço na formação das profissionais e destacou a importância de ampliar ações de defesa pessoal, inclusive para mulheres da comunidade. Segundo Gaia, “capacitações como essa contribuem para que as mulheres se sintam mais seguras e preparadas para enfrentar situações de violência, além de fortalecer as estratégias de prevenção e de enfrentamento à violência contra a mulher”.
Para a major da Polícia Militar Priscila Siqueira, aluna do curso, a capacitação é um passo importante para fortalecer a atuação feminina na segurança pública. Segundo a oficial, o treinamento permitirá que as profissionais estejam mais preparadas para reagir e se defender em situações de risco, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. A major também destacou que “as participantes terão o compromisso de multiplicar os conhecimentos adquiridos para outras profissionais do sistema”.
A proposta é capacitar as participantes por meio de treinamentos práticos e técnicos voltados ao uso diferenciado e seletivo da força, garantindo uma atuação segura, eficiente em conformidade com os parâmetros legais. Mais do que uma capacitação técnica, o curso representa um investimento na valorização das profissionais que desempenham papel fundamental na proteção da sociedade acreana.
The post Segurança Pública realiza aula inaugural de curso de defesa pessoal para servidoras do setor appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Criança de 8 anos é internada em estado grave após comer bombom suspeito em Rio Branco
Menina relatou ter recebido doces de um homem desconhecido durante apagão; quadro clínico indica possível intoxicação
Uma criança de 8 anos foi internada em estado grave no Pronto-Socorro de Rio Branco após ingerir um bombom possivelmente envenenado na noite deste domingo (15), na Rua da Caixa d’Água, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito da capital acreana.
Segundo relato da mãe, Salviana Leite de Souza, a menina estava brincando em via pública, próximo à residência da família, quando retornou para casa apresentando sinais de mal-estar. Ao ser questionada, a criança contou que havia recebido bombons de um homem desconhecido durante um apagão registrado na região.
De acordo com a menina, ela consumiu os doces e voltou a brincar normalmente. Minutos depois, começou a apresentar sintomas preocupantes e decidiu voltar para casa, momento em que a mãe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Uma ambulância foi enviada ao local e, após os primeiros atendimentos, a criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco com falta de ar, taquicardia e pupilas contraídas, sinais que podem indicar um quadro de intoxicação.
Devido à gravidade, a menina foi levada diretamente para a emergência pediátrica da unidade, com suspeita de ingestão de substância tóxica ou entorpecente.
De acordo com um profissional de saúde que acompanha o caso, os sintomas são compatíveis com possível intoxicação, mas a confirmação depende de exames laboratoriais.
Até o momento, a ocorrência não havia sido registrada pela polícia.
Você precisa fazer login para comentar.