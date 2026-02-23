Acre
Deracre trabalha na conclusão de espaço destinado a mototaxistas em Porto Acre
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), está na fase final da construção do espaço de apoio aos mototaxistas de Porto Acre. Nesta etapa, são executados os serviços de adequação da área de convivência, pintura e instalação de iluminação interna, além da pavimentação, pintura e cobertura da área externa. O investimento é superior a R$ 473,5 mil, com recursos próprios do Estado. O governador Gladson Camelí afirmou que a obra atende solicitação da categoria.
“Determinamos a construção desse espaço para garantir melhores condições de trabalho aos mototaxistas de Porto Acre. É recurso próprio aplicado no município”, declara Camelí.
O espaço conta com salão de descanso, banheiro e copa, destinados aos profissionais que atuam no transporte de passageiros no município. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a fase atual da execução. “Os serviços estão concentrados nos acabamentos internos e na finalização da parte externa. Em breve, vamos concluir a obra e disponibilizar o espaço à categoria”, afirma.
Comentários
Acre
Explosão durante confraternização deixa oito feridos no bairro Tropical, em Rio Branco
Vítimas sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus após uso de álcool automotivo para acender fogo em tacho
Uma confraternização entre amigos e familiares terminou com oito pessoas feridas na tarde deste domingo (22), em uma residência localizada na Travessa Dez de Junho, no bairro Tropical, em Rio Branco.
Entre os atingidos estão o segurança da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Vicente Vieira de Oliveira, de 59 anos; Maria Natividade Leite, de 59; Diulia Sobralino Rebouças, de 40; Katiucia de Souza Barboza, de 36; Francisco Valdezir Leite, de 62; Hudson Pereira de Souza, de 51; Raimundo Nonato Leite, de 55; além de uma oitava pessoa que ainda não teve a identidade confirmada.
De acordo com relatos de testemunhas, o grupo preparava um arroz carreteiro em um tacho quando um dos participantes utilizou álcool automotivo para iniciar o fogo. No momento em que a chama foi acesa, houve uma explosão que atingiu as pessoas que estavam próximas ao recipiente.
As vítimas sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus, principalmente na cabeça, rosto, peito, abdômen, braços e pernas.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e mobilizou três ambulâncias — duas de suporte avançado e uma de suporte básico. Após os primeiros atendimentos realizados no local, os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo informações iniciais, todos deram entrada na unidade com estado de saúde estável.
A ocorrência não teve registro de atendimento por parte da Polícia Militar.
Comentários
Acre
Deputado Tadeu Hassem destaca a aprovação da lei que permite internato de formados no exterior no Acre
Assembleia aprovou a lei e o parlamentar destaca o impacto da medida para ampliar atendimento e beneficiar jovens acreanos
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre para comemorar a aprovação do projeto de lei que autoriza estudantes de medicina formados no exterior a realizarem o internato em unidades de saúde do estado.
A proposta, de autoria do deputado Pablo Bregense, foi aprovada em plenário e, segundo Hassem, representa um avanço tanto para os acadêmicos quanto para a população acreana. O parlamentar também agradeceu ao governador Gladson Cameli pelo apoio à iniciativa.
De acordo com o deputado, a nova legislação beneficia estudantes que cursam medicina em países como Bolívia, Paraguai, Argentina e Cuba, oferecendo a possibilidade de concluir o internato no Acre. Ele destacou que a medida amplia oportunidades para os jovens e fortalece a rede pública de saúde.
Hassem ressaltou ainda que a aprovação do projeto marca um momento de celebração para os estudantes e para a população, que poderá contar com reforço no atendimento em unidades de saúde do estado.
Ver essa foto no Instagram
Comentários
Acre
Macaco é flagrado “pegando carona” em cachorro e cena viraliza no interior do Acre
Vídeo gravado em Porto Walter mostra primata equilibrado sobre o lombo do cão e chama atenção nas redes sociais
Uma cena inusitada registrada no município de Porto Walter, no interior do Acre, virou assunto entre moradores e ganhou ampla repercussão nas redes sociais. Um vídeo que circula em grupos locais mostra um macaco sendo transportado de forma pouco comum: acomodado sobre o lombo de um cachorro, enquanto o animal caminha tranquilamente por uma rua da cidade.
Nas imagens, o primata aparece equilibrado sobre o cão, que segue o trajeto sem demonstrar qualquer incômodo, como se a situação fizesse parte da rotina. A naturalidade da dupla surpreendeu tanto quem presenciou o momento quanto quem assistiu ao registro pela internet.
O conteúdo foi compartilhado diversas vezes e rendeu uma série de comentários curiosos e bem-humorados sobre a interação entre os dois animais. Muitos internautas destacaram o comportamento pacífico durante o “passeio”.
Até o momento, não há informações sobre a origem do macaco ou se ele pertence a algum morador da região. Em cidades do interior, onde o contato com a fauna silvestre é mais frequente, situações envolvendo animais costumam chamar atenção. Ainda assim, moradores afirmam que a cena do macaco “pegando carona” no cachorro está entre as mais inusitadas já registradas no município.
Você precisa fazer login para comentar.