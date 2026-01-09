O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Xapuri, segue nesta sexta-feira, 9, com a execução de uma operação tapa-buraco nas ruas do bairro Centro, em Xapuri.

A ação integra o conjunto de medidas voltadas à melhoria da mobilidade urbana e da segurança de pedestres e motoristas. Os serviços contemplam a recuperação do pavimento, com retirada e limpeza das áreas danificadas, além da aplicação e compactação de nova massa asfáltica nas vias da cidade.

Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, o trabalho conjunto reforça o compromisso do Estado com os municípios. “Estamos trabalhando em parceria com a prefeitura nas ruas da cidade, seguindo a determinação do governador Gladson Camelí e atendendo a um pedido do prefeito Maxsuel Maia”, destaca.

As equipes do Deracre e da prefeitura atuam de forma integrada, com frentes de serviço distribuídas estrategicamente para garantir maior eficiência na execução dos trabalhos e minimizar transtornos à população durante o período das intervenções.

“Estamos muito satisfeitos com o apoio do governo do Estado. As equipes do Deracre já estão em campo e, somando nossos esforços aos da Prefeitura, vamos alcançar um resultado muito positivo para a população, que tanto precisa dessas melhorias”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura, José Maria Cacau.

Para a execução dos serviços, estão mobilizados diversos profissionais, entre encarregados, apontadores, auxiliares, operadores de máquinas e motoristas, além de equipamentos como escavadeiras hidráulicas, retroescavadeira, rolo compactador e caminhões, garantindo agilidade e qualidade na recuperação das vias urbanas.

The post Deracre trabalha em operação tapa-buraco nas ruas de Xapuri em parceria com a prefeitura appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Relacionado

Comentários