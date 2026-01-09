Conecte-se conosco

Flash

Deracre trabalha em operação tapa-buraco nas ruas de Xapuri em parceria com a prefeitura

Publicado

15 minutos atrás

em

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Xapuri, segue nesta sexta-feira, 9, com a execução de uma operação tapa-buraco nas ruas do bairro Centro, em Xapuri.

A ação integra o conjunto de medidas voltadas à melhoria da mobilidade urbana e da segurança de pedestres e motoristas. Os serviços contemplam a recuperação do pavimento, com retirada e limpeza das áreas danificadas, além da aplicação e compactação de nova massa asfáltica nas vias da cidade.

Parceria institucional reforça compromisso com a manutenção da infraestrutura urbana. Foto: Davi Castelo/Prefeitura Xapuri

Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, o trabalho conjunto reforça o compromisso do Estado com os municípios. “Estamos trabalhando em parceria com a prefeitura nas ruas da cidade, seguindo a determinação do governador Gladson Camelí e atendendo a um pedido do prefeito Maxsuel Maia”, destaca.

As equipes do Deracre e da prefeitura atuam de forma integrada, com frentes de serviço distribuídas estrategicamente para garantir maior eficiência na execução dos trabalhos e minimizar transtornos à população durante o período das intervenções.

Operação mobiliza profissionais e maquinário pesado para garantir mais segurança no tráfego. Foto: Davi Castelo/Prefeitura Xapuri

“Estamos muito satisfeitos com o apoio do governo do Estado. As equipes do Deracre já estão em campo e, somando nossos esforços aos da Prefeitura, vamos alcançar um resultado muito positivo para a população, que tanto precisa dessas melhorias”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura, José Maria Cacau.

Serviços incluem recuperação do pavimento e aplicação de nova massa asfáltica nas vias urbanas. Foto: Davi Castelo/Prefeitura Xapuri

Para a execução dos serviços, estão mobilizados diversos profissionais, entre encarregados, apontadores, auxiliares, operadores de máquinas e motoristas, além de equipamentos como escavadeiras hidráulicas, retroescavadeira, rolo compactador e caminhões, garantindo agilidade e qualidade na recuperação das vias urbanas.

The post Deracre trabalha em operação tapa-buraco nas ruas de Xapuri em parceria com a prefeitura appeared first on Noticias do Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Flash

Prefeitura de Assis Brasil segue entregando mudas de café a produtores rurais

Publicado

4 minutos atrás

em

9 de janeiro de 2026

Por

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou a segunda etapa da distribuição de mudas de café aos produtores rurais do município, reforçando o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento da produção cafeeira local.

A ação tem como objetivo incentivar a diversificação da produção, aumentar a renda das famílias do campo e impulsionar a economia rural. As mudas distribuídas são de qualidade, cuidadosamente selecionadas para garantir melhor produtividade e boa adaptação às condições climáticas e de solo da região.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, esta etapa dá continuidade ao trabalho iniciado anteriormente, atendendo produtores que já haviam sido cadastrados e ampliando o alcance do programa. Além da entrega das mudas, os agricultores também recebem orientações técnicas sobre plantio, manejo e cuidados necessários para o bom desenvolvimento da lavoura, assegurando maior sucesso na produção.

Até o momento, a iniciativa já beneficiou 12 produtores rurais, com a distribuição de um total de 36 mil mudas de café, representando um importante avanço para o fortalecimento da cafeicultura no município.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância do investimento no setor rural. “A cafeicultura é uma grande oportunidade para fortalecer a agricultura familiar, gerar emprego e renda e garantir desenvolvimento sustentável para Assis Brasil. Nosso compromisso é continuar apoiando o produtor rural com políticas públicas, assistência técnica e incentivo à produção”, afirmou.

A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando para levar apoio, assistência técnica e políticas públicas que promovam mais oportunidades e qualidade de vida às famílias do meio rural de Assis Brasil.

Flash

PM de Rondônia prende foragido da Justiça do Acre em Porto Velho

Publicado

5 horas atrás

em

9 de janeiro de 2026

Por

Homem condenado por lesão corporal gravíssima foi localizado após denúncia anônima e deve ser transferido para cumprir pena no Acre.

Um foragido da Justiça do Acre, condenado pelo crime de lesão corporal gravíssima, foi preso na noite desta quinta-feira (8) durante uma ação da Polícia Militar de Rondônia no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho.

De acordo com a PM, a prisão foi efetuada por policiais do 1º Batalhão após o recebimento de uma denúncia anônima que apontava pessoas em atitude suspeita em frente a uma residência situada na avenida José Vieira Caúla. Ao chegar ao endereço indicado, a guarnição realizou a abordagem dos indivíduos.

Durante a checagem dos dados pessoais, os policiais constataram que um dos abordados possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do estado do Acre. O suspeito foi identificado como Everton D. S. Botelho, de 31 anos, que estava foragido do sistema prisional após condenação pelo crime de lesão corporal gravíssima.

Diante da confirmação do mandado judicial, Everton recebeu voz de prisão e foi encaminhado à penitenciária de Porto Velho, onde permanecerá à disposição da Justiça até a adoção dos procedimentos legais para transferência ao estado do Acre.

A Polícia Militar destacou a importância das denúncias anônimas, ressaltando que a colaboração da população é fundamental para a localização de foragidos e para o fortalecimento das ações de segurança pública.

Flash

Motociclista fica em estado gravíssimo após conversão proibida em avenida de Rio Branco

Publicado

15 horas atrás

em

9 de janeiro de 2026

Por

Condutor envolvido na colisão fugiu do local sem prestar socorro à vítima

O motociclista Elimar do Nascimento Silva, de 52 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito provocado por uma conversão proibida na noite desta quinta-feira (8), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Elimar seguia no sentido centro–bairro em uma motocicleta modelo Fazer, de cor cinza, quando um homem, ainda não identificado, que conduzia uma motocicleta modelo Titan, também cinza, realizou uma conversão irregular para acessar a pista contrária, entrando de forma repentina à frente da vítima e causando a colisão.

Após o impacto, o condutor da Titan fugiu do local sem prestar socorro, levando consigo um aparelho celular. Não há confirmação se o objeto pertence ao suspeito ou à vítima.

Com a batida, Elimar foi arremessado contra o asfalto e caiu a cerca de cinco metros de distância da motocicleta. Durante a queda, bateu violentamente a cabeça contra o meio-fio e perdeu a consciência, sofrendo traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. A equipe realizou os primeiros atendimentos no local, sendo necessária a intubação da vítima antes do encaminhamento ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ele deu entrada em estado de saúde gravíssimo.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos, a motocicleta de Elimar foi entregue aos familiares, enquanto a moto Titan foi recolhida por um guincho e levada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Familiares informaram que Elimar é professor e atua em uma escola pública da capital.

