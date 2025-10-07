Deracre renova asfalto da AC-40 e garante mais segurança para quem passa pela rodovia

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança na aplicação de microrrevestimento asfáltico na Rodovia AC-40, uma das principais vias de ligação entre Rio Branco e municípios do interior. O serviço tem como objetivo restaurar o pavimento, aumentar a durabilidade da pista e garantir mais segurança para motoristas e passageiros. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a ação reforça o compromisso do governo do Estado com a melhoria da infraestrutura viária.

“Estamos cuidando da AC-40 para que motoristas e passageiros trafeguem com segurança. Cada intervenção faz a diferença no dia a dia de quem depende dessa estrada”, afirmou.

A técnica de microrrevestimento é utilizada para recuperar o desgaste superficial do asfalto, proporcionando maior aderência e conforto ao tráfego. Além desse serviço, as equipes do Deracre executam trabalhos de tapa-buraco, limpeza e recuperação dos acostamentos, assegurando a manutenção integral da rodovia.

As obras integram a Operação Verão, coordenada pelo governo do Acre, que intensifica serviços de recuperação e conservação das rodovias estaduais durante o período de estiagem. Com as melhorias, o Deracre reforça o compromisso de promover mobilidade, conforto e integração regional, garantindo vias mais seguras e duráveis para a população acreana.

