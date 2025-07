Deracre reforça estrutura da Rampa do Iaco e amplia espaço com novo estacionamento para taxistas

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue nesta quarta-feira, 2, avançando nas obras de construção de uma rampa de acesso no Rio Iaco, em Sena Madureira. Os trabalhos estão na fase de concretagem da fundação do muro de contenção e implantação de um novo estacionamento, garantindo mais segurança e funcionalidade ao espaço. A obra passou por ajustes de projeto, com a inclusão de melhorias estruturais que contemplam a construção de um muro de contenção na lateral utilizada pelos taxistas.

“A ideia inicial era apenas fazer a rampa, mas ao avaliarmos o solo e os impactos da estrutura, decidimos incluir o muro de contenção para evitar problemas como os que já vivenciamos em outras localidades. Com esse reforço, conseguimos evitar que o solo ceda e comprometa a durabilidade da obra”, explicou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Após a finalização do muro, será implantado um estacionamento com cerca de 15 metros de extensão, comportando até seis vagas, destinado a atender especificamente o entorno da rampa. A estrutura da própria rampa será executada na sequência, após a ancoragem da base inferior. Com investimento de R$ 2 milhões, fruto de emenda parlamentar do ex-deputado federal Gerlen Diniz, com contrapartida do governo do Estado, a obra tem como objetivo facilitar o escoamento da produção local e melhorar as condições de trabalho das comunidades ribeirinhas.

Com previsão de entrega entre o final de julho e o início de agosto, a iniciativa integra os esforços do governo do Estado para garantir infraestrutura de qualidade, valorizando o espaço público e promovendo melhores condições de acesso à população.

