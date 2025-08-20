Acre
Deracre recupera 100 km de ramais no PA Oriente e garante acesso a Sena
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), concluiu a recuperação de 100 quilômetros de ramais no projeto de assentamento (PA) Oriente, localizado na Estrada Transacreana, em Rio Branco. As obras garantem acesso seguro ao município de Sena Madureira e facilitam a circulação de moradores e o escoamento da produção agrícola.
Os trabalhos incluíram retirada de solo saturado, nivelamento das plataformas, aterro com material de segunda categoria em pontos críticos, drenagem com vala e saída d’água, instalação de bueiros tubulares. O Ramal Nova Olinda, principal via do PA Oriente, já está totalmente concluído. Os ramais adjacentes, que formam uma malha viária de cerca de 300 quilômetros, têm 100 quilômetros já finalizados.
Onze máquinas pesadas e 15 colaboradores atuam diariamente em três frentes de serviço. As obras começaram em junho de 2025 e devem continuar até o início das chuvas, previsto para meados de novembro.
Estamos garantindo que as famílias do projeto de assentamento Oriente tenham mais acesso, fortalecendo a mobilidade, o transporte da produção e a vida das comunidades rurais”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.
A recuperação dos ramais integra a Operação Verão 2025, que mantém frentes de trabalho em todo o estado para melhorar a infraestrutura rural, facilitar o escoamento da produção e apoiar o desenvolvimento econômico e social das comunidades.
Violência contra a mulher aumenta 14% no Acre em julho, com 122 casos de lesão corporal
Dados da Polícia Civil mostram que domingo é o dia mais perigoso e noite o período de maior risco; capital teve aumento de 18% nas ocorrências
A violência contra a mulher registrou aumento alarmante no Acre em julho de 2025, com 122 casos de lesão corporal dolosa – um crescimento de 14% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 107 ocorrências. Os dados divulgados pela Polícia Civil mostram que a situação vem se agravando em todas as regiões do estado, com exceção do Baixo Acre.
A capital acreana lidera o ranking da violência, com 59 registros em julho (aumento de 18%), seguida pelo interior do estado, que saltou de 57 para 63 casos. Algumas regiões apresentaram crescimentos expressivos: Tarauacá/Envira subiu de 13 para 18 ocorrências; Alto Acre dobrou de 7 para 14; e Purus/Iaco passou de 11 para 18. Apenas o Baixo Acre registrou redução, caindo de 15 para 8 casos.
O perfil das vítimas mantém padrões preocupantes: a maioria são jovens entre 18 e 29 anos (51 casos) e mulheres pardas (45 ocorrências). O domingo consolida-se como o dia mais perigoso, com 29 registros em 2025, enquanto o período noturno concentra o maior número de agressões (42 ocorrências). Os números reforçam a necessidade de políticas públicas efetivas de combate à violência de gênero no estado.
Os dados apresentados não são apenas estatísticas, mas refletem um profundo e violento problema social que atinge o Acre. A análise dos números revela várias camadas de crise:
Análise dos Dados e Tendências Alarmantes
Crescimento Estadual Generalizado: O aumento de 14% nos registros de lesão corporal em um ano (de 107 para 122) é um indicador claro de que as políticas atuais são insuficientes para conter e reverter a epidemia de violência contra a mulher.
A Capital como Epicentro: Rio Branco, com um aumento de 18% (de 50 para 59 casos), concentra sozinha quase metade das ocorrências do estado. Isso demanda uma estratégia específica e urgente para a área metropolitana.
Interior em Chamas: O crescimento não se restringe à capital. Regiões como Tarauacá/Envira e Purus/Iaco viram seus números explodirem, enquanto o Alto Acre simplesmente dobrou sua taxa de violência (de 7 para 14 casos). A exceção do Baixo Acre, que teve uma redução, precisa ser estudada para que suas possíveis ações bem-sucedidas sejam replicadas.
Padrões de Ocorrência Consolidados:
Domingo, o dia do terror: A confirmação de que os domingos são os dias de pico (29 casos) sugere uma forte correlação com o convívio familiar prolongado, possivelmente agravado por consumo de álcool e ciúmes.
A noite é a mais perigosa: O período noturno (42 casos) é quando as mulheres estão mais vulneráveis e isoladas, com menos acesso a redes de apoio e serviços públicos.
Vítimas Jovens e Pardas: O perfil majoritário de vítimas (jovens de 18-29 anos e mulheres pardas) aponta para um grupo demográfico que precisa ser o foco central de políticas públicas de prevenção e proteção.
O que esses números exigem (Além dos Dados)
Os dados da polícia são apenas a ponta do iceberg. Eles representam apenas as violências que foram denunciadas. A realidade é certamente muito pior, com inúmeros casos de ameaça, violência psicológica, patrimonial e sexual que nunca chegam às autoridades.
Políticas Públicas Ineficazes: O aumento consistente dos índices é a maior prova de que as campanhas e ações em vigor não estão funcionando. É necessária uma revisão completa e um reforço agressivo nas estratégias de combate à violência doméstica.
Fortalecimento da Rede de Proteção: É urgente ampliar e melhorar a estrutura de:
Delegacias da Mulher (DEAMs): Com pessoal treinado e em número suficiente.
Casa da Mulher Brasileira: Um equipamento fundamental que precisa de verba e staff para funcionar 24h.
Casas de Acolhimento: Para oferecer um abrigo seguro às vítimas e seus filhos, rompendo o ciclo de violência.
Defensoria Pública e Juizados Especializados: Para garantir acesso à Justiça e medidas protetivas ágeis e eficazes.
Educação e Prevenção: Campanhas de conscientização nas escolas, comunidades e mídias sociais são fundamentais para mudar a cultura machista que naturaliza a violência.
Responsabilização dos Agressores: A aplicação efetiva da Lei Maria da Penha e a certeza de punição são elementos cruciais para inibir novos crimes.
Em resumo, os dados de julho/2025 são um grito de socorro das mulheres acreanas e um sinal de falha do poder público. É imperativo que o governo estadual, as prefeituras e a sociedade civil tratem isso com a máxima prioridade, realocando recursos e esforços para enfrentar esta guerra silenciosa que acontece dentro de casa.
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) lança no último dia 8, a campanha “Quem cala consente”, como parte da programação do Agosto Lilás, para o enfrentamento à violência contra a mulher. O lançamento foi feito pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, no auditório do MPAC, localizado na Galeria Cunha.
O Agosto Lilás é considerado o mês de proteção à mulher e visa conscientizar a população pelo fim da violência. Por meio da campanha “Quem cala consente”, o MPAC promove uma reflexão sobre a dura realidade de violência ainda enfrentada por muitas mulheres, sobretudo, no estado do Acre que há quatro anos figura no topo do ranking nacional do feminicídio, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).
O Agosto Lilás faz alusão ao dia 7 de agosto, data em que a Lei Maria da Penha completa 16 anos. Escolhido em 1960, o lilás representa a cor do feminismo. Na seara de proteção de direitos e de combate à violência contra a mulher, o MPAC atua com um forte arranjo institucional, composto por órgãos de atuação finalística e auxiliares.
O Centro de Atendimento à Vítima (CAV) é uma das portas de entrada para o acolhimento de mulheres vítimas de violência e, desde 2016, atua na construção de estratégias para o enfrentamento à violência e proteção da vítima.
Bittar afirma que prioridade do PL no Acre é cadeira de senador e não descarta nomes como Bocalom, Alan e Mailza em 2026
Em entrevista ao ac24horas, senador diz que Bocalom “não é problema” e se subordina à aliança, enquanto reconhece potencial de Alan Rick para governador
O senador Márcio Bittar (PL) definiu as prioridades do partido para as eleições de 2026 durante entrevista ao ac24horas nesta terça-feira (19). Em conversa no Bar do Vaz, o parlamentar afirmou que o foco do PL nacional no Acre é a manutenção da cadeira no Senado Federal, mas manteve em aberto a possibilidade de o senador Alan Rick ser o candidato da aliança ao governo do estado.
Sobre o prefeito Tião Bocalom (PL), Bittar foi enfático: “Bocalom não é problema. Da mesma forma que ele foi prioridade do PL no passado, agora a prioridade do PL nacional para o Acre é a cadeira de senador da República”. O senador acrescentou que o prefeito “se subordina à aliança” e que “nunca impôs nada”.
Quanto a Alan Rick, Bittar revelou não ter problemas pessoais com o senador e reconheceu seu potencial: “Eu me dou bem com o Alan. A irmã do Alan fez minhas campanhas. Ele lidera todas as pesquisas e poderia ter facilitado o caminho dele”. O parlamentar ressaltou, no entanto, que ainda é cedo para definições, lembrando as mudanças de última hora na eleição passada, quando Mailza Assis quase se filiou ao Podemos antes de se tornar candidata a vice.
“Tá cedo para declarar apoio. Não posso descartar o Alan ser candidato da Aliança. Nesse momento o União Progressista está se unindo. Esse Estatuto do novo partido garante que onde houve divergência a direção nacional decide”, concluiu Bittar, indicando que a decisão final poderá ser tomada pela cúpula nacional da recém-formada federação partidária.
MPF pede construção de moradias para indígenas Noke Koi no AC
O Ministério Público Federal (MPF) enviou uma recomendação para o estado do Acre, o município de Tarauacá e a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades para que apresentem um plano de construção de moradias para o povo indígena Noke Koi da Terra Indígena Rio Gregório, em Tarauacá. O prazo para a apresentação do plano é de 60 dias.
A medida se baseia no direito fundamental à moradia digna, que, segundo a Constituição Federal, é de responsabilidade do poder público. A atuação teve início com uma representação de liderança indígena, que denunciou ao MPF as dificuldades enfrentadas para a construção de moradias para 63 famílias nas cinco aldeias do Povo Katukina/Noke Koi. As moradias existentes estão em situação precária, oferecendo riscos de acidentes e são pequenas para o número de moradores.
Após a abertura de um inquérito civil, o MPF buscou o apoio de diversos órgãos públicos, mas foi informado de que não havia recursos disponíveis para essa finalidade. Embora o Programa Minha Casa Minha Vida – Rural seja uma opção para a construção das moradias, o valor do subsídio federal (até R$ 75 mil por unidade) se mostrou insuficiente devido às dificuldades logísticas e ao alto custo da construção na região amazônica.
A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) realizou um levantamento que apontou um custo estimado de cerca de R$ 226 mil por unidade, o que exige um aporte adicional de R$ 151 mil por moradia. Para as 50 unidades habitacionais necessárias, o investimento complementar seria de R$ 7,55 milhões.
O procurador da República Luidgi Merlo aponta, na recomendação, que a situação precária de moradia dos Noke Koi decorre de omissão inconstitucional da administração pública, já que o município, o estado e a União são responsáveis por promover programas de construção de moradias e melhorar as condições habitacionais e de saneamento básico. “É imperativo que o estado do Acre, o município de Tarauacá e a União realizem o aporte adicional dos recursos necessários e adotar as demais medidas necessárias para a construção das moradias do Povo Noke Koi da TI Rio Gregório”, afirmou.
A recomendação fixa um prazo de 15 dias para que os destinatários informem se aceitam a recomendação e as medidas que serão adotadas para o seu cumprimento. O documento alerta que a omissão pode levar a medidas administrativas e judiciais.
Fonte: Ascom/MPF
