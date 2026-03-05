Cotidiano
Deracre recebe vereadores de Cruzeiro do Sul para tratar de ramais e da Operação Verão
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), recebeu na quarta-feira, 4, na sede da autarquia, em Rio Branco, vereadores de Cruzeiro do Sul para tratar da situação dos ramais do município, dos trechos afetados pelas chuvas no Vale do Juruá e da organização das frentes de serviço da Operação Verão 2026. Participaram da reunião os vereadores Antonio Cosmo, Manan Rural, Zé Roberto e João Keleu, que apresentaram demandas de comunidades rurais e buscaram informações sobre os serviços realizados nos ramais da região durante o período de inverno.
Durante o encontro, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou as ações executadas pelo órgão no Vale do Juruá neste período de chuvas, quando as condições do solo dificultam a realização de serviços mais amplos nos ramais. “Mesmo durante o inverno, o Deracre mantém equipes atuando para garantir o acesso das comunidades. Com a chegada do verão, vamos ampliar as frentes de serviço dentro da Operação Verão 2026, para avançar na recuperação dos ramais da região”, afirmou.
A reunião também contou com a presença do diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, Celso de Souza, que destacou o diálogo com os representantes do município para alinhar as demandas da região.
“Esse contato direto com os vereadores é importante para identificar as prioridades dos ramais que atendem as comunidades. Nosso trabalho é organizar as frentes de serviço para que, no período do verão, possamos avançar na recuperação desses acessos”, ressaltou o diretor.
Sula também destacou que, a partir de maio, as frentes de trabalho devem ser ampliadas com o início do verão amazônico, conforme o planejamento da Operação Verão 2026, organizada pelo Deracre sob determinação do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza Assis, com foco na recuperação dos ramais utilizados pelas comunidades rurais do Vale do Juruá.
TV Norte anuncia nova programação no Acre
O programa Povo na TV, exibido de segunda a sexta-feira pela TV Norte SBT Acre, recebeu nesta quarta-feira (4) o diretor nacional do Grupo Norte, Elton Bittencourt.
Durante a entrevista, Elton destacou a expansão do grupo, que já atua em oito estados e no Distrito Federal. Atualmente, o Grupo Norte é considerado o maior conglomerado de emissoras afiliadas do país. Entre as principais bandeiras representadas está o SBT, que prepara uma série de novidades para o público.
No cenário nacional, novas contratações já começaram a ser anunciadas e reforçam a estratégia de crescimento da rede. No Acre, a emissora também aposta em uma programação renovada.
Entre as novidades estão os programas Comando Policial e NC Sports, que passam a integrar a grade e dividir espaço com o Povo na TV, de segunda a sábado.
Bittencourt informou ainda que outras atrações serão disponibilizadas aos telespectadores pelo canal 22.1, além das plataformas digitais, por meio do perfil oficial @tvnorteacre.
Mailza Assis prepara ‘pacote’ de ações para turbinar visibilidade após assumir governo no dia 2 de abril
Vice-governadora, que sucederá Gladson Cameli, ainda é pouco conhecida do eleitorado acreano, mas baixa rejeição anima entorno; estratégia prevê mutirões e manutenção do estilo da gestão atual
O nome da vice-governadora Mailza Assis (PP) ainda não é conhecido pela totalidade dos eleitores do Acre, segundo as últimas pesquisas. Ela precisa ser vista por muita gente ainda e isso é uma coisa boa que tem animado seu entorno. Com pouca rejeição, a vice-governadora subiu muito na preferência e, quando passar a ser mais vista, corre o risco de melhorar ainda mais sua performance eleitoral.
Por essa razão, está sendo preparado uma espécie de “pacote” de atos para logo após ela assumir o governo, no dia 2 de abril – data antecipada pelo governador Gladson Cameli (PP) em razão do feriadão da Semana Santa. Mailza deve fazer um mutirão de alguma coisa para “chegar chegando”.
Equilíbrio e continuidade
A equipe de transição trabalha com cautela:
-
O pacote de medidas não pode fugir do estilo imposto pelo governador Gladson Cameli;
-
Mailza já declarou que sua gestão será uma sequência da administração Cameli;
-
Tudo precisa ser feito com equilíbrio para manter a essência do governo atual;
-
Cameli deixa o Palácio com aproximadamente 70% de aprovação.
“Ela vai ganhar muito holofote com o ato de posse, mas não será tudo. É preciso mais, porque Mailza vai correr contra o tempo”, afirma fonte próxima ao governo.
Estratégia de visibilidade
A futura governadora vai ganhar muito holofote com o ato de posse, mas não será tudo para quem está decidida a disputar a reeleição. É preciso mais, porque Mailza vai correr contra o tempo: pouco mais de seis meses até a eleição, marcada para 6 de outubro.
O gabinete já tem o esboço do choque dos primeiros dias de governo, mas não revelará por enquanto. É certo que esse “pacote” não pode ser, também, uma coisa que fuja muito do estilo imposto pelo atual governador. A própria já disse que quer sua gestão como uma sequência da administração Cameli. Ou seja: tudo o que será feito precisa ocorrer com equilíbrio.
Há um entendimento na equipe de transição de que Mailza precisa ficar mais conhecida do eleitor sem perder a essência de um futuro antecessor que vai deixar o Palácio com alguma coisa perto de 70% de aprovação, no caso Gladson Cameli.
O cenário atual
De acordo com pesquisas recentes:
-
O nome de Mailza ainda não é conhecido pela totalidade do eleitorado;
-
Ela apresenta baixa rejeição, o que é visto como vantagem;
-
Sua aprovação entre quem a conhece é alta;
-
A tendência é que sua performance melhore ainda mais à medida que ganhe visibilidade.
O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior (PP), precisa ser tratado com a importância devida pela equipe da futura governadora já na pré-campanha. Segundo a lei eleitoral, ele vai assumir o governo sempre que Mailza viajar, o que torna sua participação estratégica no processo sucessório e na manutenção da base governista durante o período eleitoral.
O papel de Nicolau Júnior
A estratégia também precisa considerar a logística política:
-
O presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior (PP) , assume o governo sempre que Mailza viajar;
-
Ele precisa ser tratado com importância estratégica já na pré-campanha;
-
A relação institucional será fundamental para manter a governabilidade durante ausências da titular.
Transição:
- Futura governante: Mailza Assis (PP)
- Posse: 2 de abril de 2026
- Aprovação atual: Alta entre quem a conhece
- Rejeição: Baixa
- Desafio: Tornar-se conhecida até outubro
Mailza Assis assume com o desafio de transformar anonimato em capital político. Em seis meses, ela precisará mostrar serviço, manter a popularidade herdada e construir sua própria imagem — tudo sem perder o compasso da gestão Cameli. A corrida contra o tempo começou.
Ufac realiza debate entre candidatos à reitoria na próxima quinta-feira (12)
Encontro está marcado para as 9h no Teatro Universitário, em Rio Branco; comunidade acadêmica poderá conhecer propostas para gestão 2026-2030
A comunidade acadêmica da Universidade Federal do Acre (Ufac) terá a oportunidade de acompanhar, na próxima quinta-feira (12), um debate entre os candidatos à reitoria da instituição. O encontro está marcado para as 9h, no Teatro Universitário da Ufac, no campus de Rio Branco.
O debate pretende reunir estudantes, professores e técnicos administrativos para discutir propostas e temas considerados prioritários para a gestão da universidade nos próximos anos. A iniciativa busca ampliar o acesso às informações sobre os projetos apresentados pelas candidaturas e incentivar a participação da comunidade no processo eleitoral.
Além da apresentação das propostas, o evento também deverá abordar questões relacionadas à gestão acadêmica, políticas estudantis, infraestrutura universitária e pesquisa científica.
Disputa com três chapas
A eleição para a reitoria da Ufac, que definirá a nova gestão responsável por conduzir a instituição no quadriênio 2026-2030, conta com três chapas inscritas:
-
“Radical é a mudança!”: encabeçada pela candidata a reitora Raquel Alves Ishii, com Suerda Mara Monteiro Vital como vice-reitora.
-
“Dialogando com as pessoas e construindo o futuro”: liderada pelo atual vice-reitor Josimar Batista Ferreira (candidato a reitor) e Marco Antônio Amaro (vice-reitor).
-
“Juntos Pela Ufac”: composta pelo candidato a reitor Carlos Paula de Moraes, atual pró-reitor de Extensão, e pela vice-reitora Almecina Balbino Ferreira, atual pró-reitora de Inovação e Tecnologia.
Calendário eleitoral
As eleições estão marcadas para o dia 19 de março de 2026, com votação online das 8h às 21h (horário do Acre). Podem votar docentes, técnicos administrativos e estudantes regularmente vinculados à instituição, sendo que alunos precisam ter pelo menos 16 anos na data da votação. O acesso ao sistema será feito com credenciais institucionais, usando CPF e senha da rede oficial.
Caso nenhum candidato atinja mais de 50% dos votos válidos, haverá um segundo turno no dia 26 de março.
