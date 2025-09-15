Deracre recebe novos veículos para reforçar execução de obras

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, recebeu nesta segunda-feira, 15, quatro novos equipamentos que reforçam a capacidade de execução de obras em todo o Acre. A chegada das máquinas fortalece o trabalho da autarquia e permite que as equipes atendam com mais eficiência as comunidades que dependem da infraestrutura estadual.

“Quero agradecer ao governador Gladson Camelí e ao deputado Eduardo Velloso pelo apoio que tornou possível a chegada desses equipamentos. Com eles, nossas equipes poderão trabalhar com mais rapidez e precisão, garantindo que as obras cheguem com qualidade às comunidades que mais precisam”, afirmou Sula Ximenes.

Os novos recursos incluem duas escavadeiras hidráulicas sobre esteiras e dois veículos utilitários (pick-ups), adquiridos por meio de convênios com o Ministério da Defesa, no Programa Calha Norte, e com recursos de emenda parlamentar do deputado Eduardo Veloso.

O governador Gladson Camelí ressaltou o papel do parlamentar na aquisição: “Com a parceria do deputado Eduardo Veloso, esses equipamentos ampliam a capacidade do Deracre de executar obras com eficiência, beneficiando diretamente a população do Acre”.

A entrega representa um avanço na modernização da infraestrutura do estado, garantindo mais agilidade na execução das obras e melhor atendimento às necessidades da população.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários