Deracre realiza visita técnica e inicia etapa preliminar para nova ponte entre Epitaciolândia e Brasileia
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou nesta terça-feira, 24, visita técnica aos pontos analisados para a construção da futura ponte na parte alta, que deverá ligar Epitaciolândia a Brasileia. A agenda marcou o início da etapa de definição do local para a construção da estrutura.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, liderou a agenda, acompanhada do diretor de Planejamento e Expansão, Júlio Martins, e de projetistas responsáveis pelos levantamentos técnicos. A equipe percorreu as duas margens do rio Acre, avaliou as condições do terreno e verificou os acessos existentes. A obra tem previsão de investimento de R$ 37 milhões, com recursos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.
“Estamos iniciando pelo local. É a partir dessa análise técnica que vamos definir onde o projeto será desenvolvido. Esse é o primeiro passo para viabilizar a nova ponte”, afirmou Sula Ximenes.
Neste momento, não há traçado definido nem projeto concluído. A visita técnica tem como objetivo indicar o ponto mais adequado para a realização dos levantamentos que irão fundamentar o projeto da estrutura. Após a escolha da área mais adequada, o Deracre dará sequência aos procedimentos técnicos para elaboração do projeto.
SINDIVET/AC – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES GERAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES GERAIS – QUADRIÊNIO 2026/2031
SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS NO ESTADO DO ACRE – SINDIVET-AC
O conselho fiscal do SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS NO ESTADO DO ACRE – SINDIVET-AC, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados em pleno gozo de seus direitos sociais para a Assembleia Geral Eleitoral, a ser realizada conforme as disposições abaixo, com a finalidade de eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal para o quadriênio 2026/2031.
Data da Publicação deste Edital:23 de fevereiro de 2026.
Data da Votação:03 de abril de 2026
Horário da Votação: Das 17 as 19:00.
Local da Votação: Sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Acre (CRMV-AC), situado em Rio Branco/AC.
Pauta: Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do SINDIVET-AC.
Período para Registro de Chapas: O prazo para registro de chapas e/ou candidaturas avulsas (se permitido pelo estatuto) será de 23/02/206 a 25/03/2026, conforme Art. 55 do Estatuto Social. Os requisitos para registro e a documentação necessária estarão disponíveis na sede do SINDIVET-AC.
Duração do Mandato :A Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal eleitos terão mandato de 4 (quatro) anos, conforme previsto no Estatuto Social. Informações Adicionais: O Estatuto Social do SINDIVET-AC está disponível para consulta na sede da entidade, durante o horário comercial. Dúvidas e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junto à Secretaria do Sindicato.
Base Legal: A presente convocação é realizada em conformidade com os Arts. 41, 44, 49, 55 e 71 do Estatuto Social do SINDIVET-AC.
Rio Branco/AC, 23 de fevereiro de 2026.
Em Brasiléia, Deracre e prefeitura organizam ações da Operação Verão 2026
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou reunião nesta terça-feira, 24, na sede regional do órgão, em Brasiléia, com a Prefeitura do município para definir as ações da Operação Verão 2026. Durante o encontro foram discutidos serviços de recuperação de ramais, manutenção de vias urbanas, apoio com equipamentos do Estado e organização das equipes de trabalho.
A Operação Verão é executada no período do verão, quando as condições das estradas permitem a realização dos serviços de recuperação e manutenção. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou que o planejamento prévio permite iniciar os atendimentos já com as prioridades definidas.
“Esse alinhamento segue a determinação do governador Gladson Cameli de planejar antes do início dos serviços, para que as equipes já comecem a atuar onde a população mais precisa. O objetivo é garantir acesso às comunidades e apoiar o município”, afirmou.
O prefeito Carlinhos do Pelado apresentou as demandas consideradas mais urgentes e destacou a importância do apoio estadual.
“Com a participação do Estado, conseguimos ampliar o atendimento e alcançar áreas que o município sozinho teria dificuldade de atender”, disse.
Também foram tratadas a disponibilidade de máquinas e a programação das frentes de serviço ao longo do período do verão. Com as demandas levantadas, o Deracre vai organizar o cronograma de atuação no município dentro da Operação Verão 2026.
Sesacre suspende edital de terceirização do Hospital Regional do Alto Acre
Decisão foi anunciada durante reunião da Comissão de Saúde da Aleac e prevê novos estudos sobre modelo de gestão
Durante reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), realizada nesta terça-feira (24), foi divulgado despacho do secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, suspendendo o edital de chamamento público que tratava da terceirização do Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia.
O documento, assinado no último dia 19 de fevereiro, foi apresentado pelo secretário de Governo, Luiz Calixto. A decisão ocorre após questionamentos e debates em torno do modelo de gestão proposto para a unidade hospitalar.
No despacho, Pedro Pascoal afirma que a medida está fundamentada no poder-dever de autotutela da Administração Pública, que permite a revisão de atos administrativos por razões de conveniência e oportunidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e nos princípios do regime jurídico-administrativo.
Segundo o texto, após análise técnica preliminar, foi identificada a necessidade de aprofundar os estudos sobre o modelo de gestão assistencial e hospitalar a ser adotado no Hospital de Clínicas Raimundo Chaar (HCRC). A revisão prevê novos estudos técnicos e avaliações estratégicas junto às áreas competentes da Sesacre, ao Conselho Estadual de Saúde e aos órgãos de controle externo.
O secretário justificou que a medida busca garantir maior segurança jurídica, eficiência administrativa e economicidade, além de assegurar que eventual contratação futura esteja alinhada às necessidades da população e à capacidade operacional do Estado.
A Sesacre destacou ainda que a suspensão não decorre de vício de legalidade, mas de decisão administrativa baseada em critérios de conveniência e oportunidade. O órgão informou que serão adotadas as providências necessárias para formalização e publicação do ato, garantindo transparência ao processo.
