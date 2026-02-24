Deracre realiza visita técnica e inicia etapa preliminar para nova ponte entre Epitaciolândia e Brasileia

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realizou nesta terça-feira, 24, visita técnica aos pontos analisados para a construção da futura ponte na parte alta, que deverá ligar Epitaciolândia a Brasileia. A agenda marcou o início da etapa de definição do local para a construção da estrutura.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, liderou a agenda, acompanhada do diretor de Planejamento e Expansão, Júlio Martins, e de projetistas responsáveis pelos levantamentos técnicos. A equipe percorreu as duas margens do rio Acre, avaliou as condições do terreno e verificou os acessos existentes. A obra tem previsão de investimento de R$ 37 milhões, com recursos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

“Estamos iniciando pelo local. É a partir dessa análise técnica que vamos definir onde o projeto será desenvolvido. Esse é o primeiro passo para viabilizar a nova ponte”, afirmou Sula Ximenes.

Neste momento, não há traçado definido nem projeto concluído. A visita técnica tem como objetivo indicar o ponto mais adequado para a realização dos levantamentos que irão fundamentar o projeto da estrutura. Após a escolha da área mais adequada, o Deracre dará sequência aos procedimentos técnicos para elaboração do projeto.

