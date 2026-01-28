Deracre realiza serviços de tapa-buraco na Rodovia AC-040, em Rio Branco

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa serviços de tapa-buraco na rodovia AC-040, no trecho entre os quilômetros 7 e 8, em Rio Branco. A ação tem como objetivo recuperar pontos danificados do asfalto e melhorar a segurança de quem trafega pela via.

Os serviços consistem na retirada do pavimento deteriorado e aplicação de nova massa asfáltica, corrigindo buracos causados pelo desgaste natural e pelas chuvas. O trecho recebe grande fluxo diário de veículos e é utilizado por moradores da capital e da zona rural.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, explicou que a intervenção atende a um levantamento técnico realizado pela equipe do órgão.

“Estamos atuando nos pontos mais críticos da AC-040 para garantir melhores condições de tráfego e reduzir riscos para motoristas e moradores que utilizam essa rodovia todos os dias”, afirmou.

A execução dos serviços conta com equipes próprias do Deracre. Durante os trabalhos, podem ocorrer intervenções pontuais no tráfego, com sinalização no local para orientar os condutores. O Deracre informa que as ações de manutenção seguem em outras rodovias estaduais, conforme a identificação de trechos que necessitam de reparos.

