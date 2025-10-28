Acre
Deracre inicia separação de pontes provisórias das balsas em Xapuri
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta terça-feira (28) os trabalhos de separação das pontes provisórias das balsas utilizadas na travessia do Rio Acre, em Xapuri. A nota é assinada por Sula Ximenes, presidente do órgão.
A medida foi tomada devido ao aumento do nível do rio, que torna inviável e insegura a manutenção das balsas interligadas. Equipes do Deracre estão no local realizando todos os procedimentos necessários para garantir a segurança das operações.
Segundo o órgão, a previsão é de que os serviços sejam concluídos e o funcionamento da travessia com balsa seja retomado até as 17h de quarta-feira (29).
Nível do Rio Acre sobe, mas permanece abaixo da cota de alerta em Rio Branco
O nível do Rio Acre atingiu 2,24 metros às 5h35 desta terça-feira, 28, conforme o boletim divulgado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco. O volume representa uma pequena elevação nas últimas 24 horas, mas ainda está bem abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros.
De acordo com o relatório assinado pelo coordenador municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, o município registrou 49,6 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, um índice considerado expressivo para o período.
No dia do servidor, sindicatos reivindicam melhorias salariais na Aleac
Representantes de diversas categorias do serviço público estadual do Acre se reuniram na manhã desta terça-feira, 28, dia do Servidor Público, em frente à Assembleia Legislativa, em Rio Branco, para reivindicar melhorias salariais.
O movimento, organizado por sindicatos das áreas da educação, saúde, segurança pública (polícias civil, militar e penal), fazenda e administração direta, cobra do governo estadual a abertura de negociações e já fala em indicativo de greve para a próxima semana, caso não haja resposta.
Entre os principais pontos da pauta está o aumento do auxílio-alimentação, atualmente no valor de R$ 420,00, para R$ 1.000,00. Os servidores também exigem a extensão do auxílio-saúde, hoje restrito aos trabalhadores da saúde, para todo o funcionalismo, incluindo ativos e inativos, além de um reajuste linear por meio da Revisão Geral Anual (RGA), estimado em cerca de 20%.
Os sindicalistas se revezaram no trio elétrico para denunciar o que chamam de descaso do governo com as demandas históricas das categorias.
Epitaciolândia vai instalar sistemas de energia solar em prédios públicos
A Prefeitura de Epitaciolândia publicou nesta terça-feira, 28, a Lei Municipal nº 550/2025, que determina a instalação de sistemas de energia fotovoltaica em todos os prédios públicos municipais, com prioridade para escolas e unidades de saúde, tanto urbanas quanto rurais. A iniciativa, de autoria do vereador Ari Osvaldo Matos da Silva e aprovada pela Câmara Municipal, foi sancionada pelo prefeito Sérgio Lopes (PL).
A medida busca reduzir os gastos com energia elétrica e incentivar o uso de fontes renováveis, alinhando o município às políticas de sustentabilidade e combate às mudanças climáticas. Além de promover a economia, a nova legislação pretende estimular a educação ambiental nas escolas públicas.
Os projetos de instalação serão realizados de forma gradativa, conforme a disponibilidade técnica e orçamentária do município, podendo contar com recursos próprios, convênios com governos estadual e federal, parcerias público-privadas e emendas parlamentares.
A coordenação e fiscalização das ações ficará a cargo das secretarias municipais de Obras, Meio Ambiente, Educação e Saúde. O Executivo terá até 180 dias para apresentar um plano de implementação com cronograma, custos e projeções de economia.
