Deracre inicia separação de pontes provisórias das balsas em Xapuri

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nesta terça-feira (28) os trabalhos de separação das pontes provisórias das balsas utilizadas na travessia do Rio Acre, em Xapuri. A nota é assinada por Sula Ximenes, presidente do órgão.

A medida foi tomada devido ao aumento do nível do rio, que torna inviável e insegura a manutenção das balsas interligadas. Equipes do Deracre estão no local realizando todos os procedimentos necessários para garantir a segurança das operações.

Segundo o órgão, a previsão é de que os serviços sejam concluídos e o funcionamento da travessia com balsa seja retomado até as 17h de quarta-feira (29).

