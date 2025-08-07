Deracre inicia operação de limpeza no Rio Acre, em Rio Branco

O governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), iniciou nessa quarta-feira, 6, a operação de limpeza no Rio Acre, em Rio Branco. A ação integra a campanha “Limpa Rio Acre: salvando nossas águas”, que tem como objetivo retirar resíduos acumulados no leito e nas margens do rio, melhorar o fluxo das águas e preservar o meio ambiente.

“Cumprindo determinação do governador Gladson Camelí, iniciamos a limpeza do Rio Acre para garantir o fluxo das águas, a proteção ambiental e o bem-estar da população de Rio Branco”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A operação aproveita o período de estiagem para facilitar o trabalho das equipes. A estrutura conta com três caçambas, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, caminhão prancha, barco de apoio e dez trabalhadores dedicados à remoção dos resíduos. Em 2024, a campanha retirou mais de 600 toneladas de entulhos e 800 pneus, muitos submersos, que exigiram esforço especial das equipes para remoção

A limpeza ocorre em pontos estratégicos da capital, como os bairros Base, Gameleira, Mercado Elias Mansour e região da Quarta Ponte.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

