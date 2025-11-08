Deracre inicia asfaltamento da terceira entrada de Tarauacá e ultrapassa 80% de execução da obra

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança com ritmo acelerado nas obras do terceiro acesso ao município de Tarauacá. Nesta sexta-feira, 7, as equipes iniciaram a pavimentação asfáltica da Rua Tancredo Neves, etapa que marca a reta final dos serviços.

De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, os trabalhos avançam de forma planejada e constante. “As calçadas estão praticamente finalizadas, restando apenas cerca de 180 metros na área do Ifac, onde estamos ajustando a remoção da cerca para concluir a última etapa. Já iniciamos o asfaltamento das vias, e hoje a obra ultrapassa 80% de execução. É uma estrutura que vai mudar o trânsito e facilitar o acesso de quem chega e sai de Tarauacá”, explicou.

Com a execução da camada asfáltica, o Deracre também realiza o fechamento temporário de ruas próximas à terceira entrada, para garantir a segurança de pedestres e motoristas durante a operação.

“É uma etapa intensa, com máquinas pesadas em atividade. Por isso, pedimos a colaboração da população para respeitar as interdições e manter distância das áreas sinalizadas”, reforçou Sula.

O novo acesso vai melhorar o fluxo de veículos na entrada da cidade, reduzir congestionamentos e oferecer mais segurança e fluidez no tráfego urbano.

