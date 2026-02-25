Flash
Deracre informa situação da obra da Orla do Rio Acre em Brasileia e aguarda regularização de convênio federal para prosseguir
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), informou nesta quarta-feira, 25, que a obra da Orla do Rio Acre, em Brasileia, está com 51,04% dos serviços executados e permanece paralisada desde abril de 2024, após a interrupção do fluxo financeiro do convênio federal. O investimento é de R$ 16,7 milhões, oriundos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.
O órgão mantém acompanhamento técnico e administrativo do contrato e já adotou as providências necessárias para viabilizar a continuidade da obra. O Deracre acionou a Representação do Governo do Acre em Brasília (Repac) para solicitar ao Ministério das Cidades a regularização financeira indispensável à retomada dos serviços.
Foi elaborado relatório técnico com levantamento atualizado das condições da área e registro das intervenções executadas até a paralisação. O documento foi encaminhado à instituição financeira responsável pelo contrato para análise e encaminhamentos.
“Estamos acompanhando tecnicamente a situação. A falta de continuidade dos serviços ao longo do período pode ter influenciado no ocorrido. O relatório técnico é que vai orientar os encaminhamentos e a retomada da obra”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.
A proteção da margem foi executada conforme o projeto aprovado, utilizando o sistema bolsacreto, técnica que consiste na aplicação de mantas preenchidas com concreto para reforço do barranco do rio, dentro das normas de engenharia aplicáveis a esse tipo de intervenção. O Deracre destaca que, nas margens dos rios da região, são comuns os chamados “terras caídas”, fenômeno natural que provoca erosão nos barrancos em razão da dinâmica das águas. A avaliação técnica considera esse contexto e o fato de que a obra ainda não foi concluída.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Paraná Pesquisa: para 52,2% dos eleitores, Lula não merece reeleição
Para mais da metade dos eleitores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não merece ser reeleito nas disputas presidenciais de 2026, diz pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisa, divulgada nesta sexta-feira (27/2).
Segundo o levantamento, 52,2% dos eleitores entrevistados acreditam que Lula não merece um novo mandato, enquanto 43,9% afirmaram que o petista merece uma reeleição em 2026. Até 3,9% dos entrevistados não souberam opinar sobre o questionamento.
Para o levantamento, foram entrevistados 2.080 eleitores entre 22 e 25 de fevereiro, por meio de entrevistas pessoais e domiciliares. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Empresa Trans Acreana publica Nota sobre acidente na BR 364
A empresa Trans Acreana enviou uma nota falando sobre o acidente envolvendo um de seus veículos, ocorrido na noite desta quinta-feira, dia 26, próximo ao município de Sena Madureira.
De pronto, ao saber do acidente, equipes se deslocaram ao local para iniciar o pronto atendimento aos feridos, dando suporte para que todos fossem atendidos da melhor maneira possível. Veja nota abaixo.
Trans Acreana reforça assistência total a passageiros após incidente na BR-364
Um ônibus da empresa Trans Acreana, que fazia o trajeto entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco, tombou na noite da última quinta-feira (26) depois que o motorista perdeu o controle do veículo, cerca de 15 quilômetros após ter passado pelo município de Sena Madureira, já a caminho da capital. O acidente ocorreu por volta das 21h e havia aproximadamente 30 passageiros a bordo.
Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a Trans Acreana enviou uma equipe de suporte ao local, prestando atendimento imediato a todos os passageiros. Eles foram conduzidos ao hospital de Sena Madureira para avaliação médica e foram liberados após os primeiros cuidados. Dois passageiros passaram por encaminhamento para Rio Branco: uma jovem com fratura na mão e um homem que relatava dores na coluna, ambos para acompanhamento especializado.
O gerente operacional da empresa, Francisco Mendes, esteve pessoalmente no local durante a madrugada desta sexta-feira para acompanhar de perto toda a assistência prestada. Segundo ele, “a empresa mantém seu compromisso absoluto com o cuidado aos passageiros, garantindo suporte rápido, responsável e contínuo em situações como esta. Nosso foco é assegurar que todos sejam amparados da melhor forma possível.”
A empresa informa ainda que o seguro foi imediatamente acionado, garantindo respaldo total em todos os procedimentos necessários. O atendimento está sendo feito por meio da corretora responsável, Navic Reis — contato: +55 11 96495-2416.
A Trans Acreana reforça também que a BR-364, especialmente durante o período do inverno amazônico, apresenta trechos severamente prejudicados, o que aumenta os riscos de incidentes e dificulta a trafegabilidade. Mesmo diante dessas condições adversas, a empresa destaca seu compromisso permanente com a segurança, o apoio integral aos passageiros e o acompanhamento de todas as ocorrências.
A Diretoria
Ônibus tomba na BR-364: Suspeita de bater em buraco podem ter causado falha mecânica
Acidente ocorreu a cerca de 15 quilômetros da cidade; passageiros ficaram feridos e equipes de resgate foram acionadas
Um ônibus da empresa Transacreana tombou na noite desta quinta-feira (26) na BR-364, a aproximadamente 15 quilômetros de Sena Madureira. O acidente foi registrado por volta das 23h, no quilômetro 15 da rodovia, no sentido interior do estado.
As primeiras informações foram repassadas por um caminhoneiro que passava pelo local e registrou imagens logo após o ocorrido. Segundo o relato, há suspeita de que a barra de direção do veículo tenha quebrado, possivelmente em função das condições da estrada, que apresenta buracos e desgaste acentuado.
Com a possível falha mecânica após bater em um buraco, o motorista teria perdido o controle da direção, fazendo com que o ônibus saísse da pista e tombasse às margens da rodovia.
Alguns passageiros ficaram feridos. Até o momento, no entanto, não há confirmação oficial sobre o número de vítimas nem detalhes sobre o estado de saúde delas.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre foram acionadas para o local para prestar atendimento às vítimas. A empresa ainda não divulgou uma Nota Oficial
Mais informações a qualquer momento.
