Deracre garante R$ 6,3 milhões da CIDE para recuperar rodovias em 2026

O trabalho técnico desenvolvido pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) assegurou ao Acre R$ 6,3 milhões em recursos da CIDE Combustíveis para a recuperação e conservação de rodovias estaduais em 2026. A liberação foi confirmada por portaria do Ministério dos Transportes.

O aumento do repasse está diretamente ligado à execução das manutenções, à inclusão de novos trechos nos planos de trabalho e ao cumprimento das metas apresentadas pelo Deracre ao governo federal.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que o resultado segue a orientação do governador Gladson Camelí de manter as rodovias estaduais em condições de tráfego.

“Esse recurso é fruto de planejamento e execução. O Deracre apresentou os trechos, executou o que foi pactuado e ampliou a malha atendida, conforme a determinação do governador Gladson Camelí”, afirmou.

O calendário de serviços contempla a AC-010, entre Rio Branco e Porto Acre; a AC-040, que liga a capital a Plácido de Castro; o km 100 da AC-090; além das rodovias AC-475, entre Acrelândia e Plácido de Castro, e AC-485, acesso a Xapuri.

Também estão incluídas a AC-380, variante da BR-317 em direção a Xapuri; a AC-445, entre Bujari e Vila do V; e as rodovias AC-407 e AC-405, que atendem municípios do Vale do Juruá, como Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

As intervenções concentram-se em trechos que funcionam como principal ligação entre comunidades e sedes municipais, garantindo deslocamento, transporte da produção e acesso a serviços públicos.

Relacionado

Comentários