Deracre finaliza pavimentação da rodovia que interliga Bujari e Porto Acre e garante acesso mais rápido para moradores

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), finalizou a pavimentação da rodovia AC-445, rodovia que interliga os municípios de Bujari e Porto Acre, realizada com recurso de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e contrapartida do Estado, totalizando investimento superior a R$ 42 milhões.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, vistoriou a via nesta quinta-feira, 23, para acompanhar os últimos ajustes e garantir que os serviços estejam em conformidade com os padrões técnicos e de segurança do órgão. “A vistoria reforça nosso compromisso com obras de qualidade e segurança, entregando à população um acesso pronto para uso”, destacou Sula Ximenes.

A rodovia possui 38,26 km de extensão, divididos em dois lotes: o Lote I, com 19,60 km, já finalizado com Tratamento Superficial Duplo (TSD), e o Lote II, com 18,66 km, em fase de preparativos para a sinalização horizontal e vertical, etapa que antecede a entrega final.

A pavimentação da AC-445 integra o conjunto de ações do governo do Acre voltadas para a melhoria da infraestrutura viária, garantindo deslocamento mais rápido, novo acesso e melhor conexão para moradores, motoristas e produtores locais.

A entrega oficial da rodovia está prevista para novembro de 2025, consolidando mais uma ação estratégica do Deracre e reforçando o compromisso do órgão com a qualidade, eficiência e segurança das obras viárias no Acre.

