Deracre executa obra que vai desafogar o trânsito pesado da capital

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), vistoriou na sexta-feira, 24, o andamento das obras do Arco Viário de Rio Branco, que visa reduzir o tráfego de veículos pesados no centro da capital, garantindo mais fluidez e segurança ao trânsito. Os serviços em execução incluem terraplanagem, drenagem e preparação da base para a pavimentação. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância da obra para o desenvolvimento urbano e econômico de Rio Branco.

“O Arco Viário representa um novo tempo na mobilidade urbana da nossa capital. É uma obra grandiosa, planejada para melhorar o fluxo de veículos, garantir segurança e impulsionar o crescimento de toda a região”, afirmou.

O empreendimento prevê a pavimentação de quatro trechos, totalizando 27,78 quilômetros, e a construção da 6ª ponte sobre o Rio Acre, com 326 metros de extensão, atualmente em fase de licitação. A primeira etapa da obra compreende três segmentos principais: o trecho entre o entroncamento da Estrada do Quixadá e o entroncamento com a rodovia estadual AC-10, com 4.142 metros; o trecho entre a ponte sobre o Rio Acre e o entroncamento com a Estrada do Quixadá, com 6.273 metros; e o trecho entre a BR-364 (subestação de Rio Branco) e a ponte sobre o Rio Acre, com 6.167 metros.

A iniciativa integra o Programa de Infraestrutura e Saneamento do Estado do Acre (Proisa) e é financiada com recursos de operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), além de aporte de R$ 38 milhões, por meio de emenda parlamentar, totalizando um investimento de R$ 105 milhões.

