Deracre e SEPA farão maior programa de recuperação de ramais já realizado no Acre

Por determinação do governador Gladson Cameli, Deracre se prepara para a maior operação de todos os tempos no estado para atuação nos ramais, na Operação Mão Amiga, parceria entre o Deracre a secretaria de produção e Agronegócio.

Na segunda-feira, reunião entre o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre, Petrônio Antunes e o titular da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), Nenê Junqueira, reafirmou proposta entre as duas instituições para ações de recuperação de ramais em todo o estado.

“Desde o início da gestão, o governador Gladson Cameli sempre deixou bem claro que todos os secretários têm que manter o diálogo e ajudar uns aos outros, para que, com união, possamos atingir as metas. Ano passado recuperamos aproximadamente 550 km de ramais, apenas em Rio Branco. Em todo o estado, mediante convênio com as prefeituras, foram recuperados aproximadamente oito mil km de ramais: “Nestes convênios, o governo entrou com R$ 10 milhões para compra de combustível e manutenção das máquinas. Também disponibilizou patrulhas no Juruá e em Rio Branco, por meio do Deracre, para a execução direta nos ramais, totalizando cerca de 1.200 a 1.300 km. E, somando todos esses convênios conseguimos chegar a quase 8 mil km de ramais recuperados”, relatou Petrônio Antunes. A estimativa para este ano é tentar aumentar essa meta”, disse o diretor de Operações do Deracre, Ronan Filho.

Com a proximidade do verão, torna-se ainda mais necessário estabelecer um planejamento de ações que possam ser executadas no maior número de locais possível, levando melhoria aos ramais. Nenê Junqueira destacou a necessidade do trabalho em conjunto, para que as ações possam ter maior alcance junto aos produtores: “Estamos aqui hoje porque acreditamos que, quando nos juntamos, nos fortalecemos, e, com as instituições fortalecidas, quem ganha são os agricultores que atuam na linha de frente do setor produtivo”.

