Deracre e Prefeitura de Brasileia realizam melhorias no Ramal do Km 84 com avanço da Operação Verão 2025

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Brasileia, segue nesta quinta-feira, 3, com os serviços de recuperação de ramais no município, como parte das ações da Operação Verão 2025. As frentes de serviço atuam em conjunto na região do Ramal do Km 84, conhecido como Arraial dos Burros, com trabalhos de melhoria da trafegabilidade, que incluem reabertura, regularização e compactação do solo. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o impacto das ações no dia a dia das famílias.

“Seguimos com nossa missão de garantir mobilidade para quem vive na zona rural. As melhorias no ramal do Arraial dos Burros fazem parte do compromisso do Deracre e da prefeitura de Brasiléia com a população, assegurando acesso digno e apoio ao escoamento da produção”, afirmou.

O prefeito Carlinhos do Pelado, o secretário municipal de Obras, Josué Elias, e técnicos da autarquia acompanharam os trabalhos no local. Segundo a gestão municipal, o apoio do Deracre tem sido fundamental para ampliar o alcance dos serviços em todo a região de Brasileia.

“Essa parceria com o governo do Estado, por meio do Deracre, tem feito a diferença na vida da nossa população rural. Estamos conseguindo chegar onde antes era difícil, garantindo mais acesso, dignidade e melhores condições para quem vive e trabalha no campo”, afirmou o prefeito Carlinhos do Pelado.

A parceria entre o governo do Estado e a prefeitura tem como meta atingir mais de 200 quilômetros de ramais recuperados na região. O Deracre permanece com equipes mobilizadas para garantir celeridade e qualidade na execução das obras em benefício da população rural.

