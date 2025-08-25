Deracre e prefeitura aplicam mais de 500 toneladas de massa asfáltica em Brasileia

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Brasileia, realiza nesta segunda-feira, 25, serviços de manutenção viária no município, como parte da Operação Verão 2025.

As equipes atuam no bairro Raimundo Chaar, com a retirada de trechos danificados e aplicação de novo asfalto, para melhorar a circulação de veículos e garantir mais segurança a pedestres e motoristas. A ação já beneficiou dezenas de ruas e seguirá para outras vias da cidade.

“Estamos trabalhando com dedicação em cada ponto da cidade. Em Brasileia, essa parceria com a prefeitura tem permitido melhorar ruas que há muito tempo precisavam de atenção, garantindo mais conforto e segurança para a população”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, reforçou a importância da ação conjunta:

“Em oito meses de gestão, já aplicamos aproximadamente 500 toneladas de massa asfáltica. Esta é a maior ação de recuperação de ruas realizada no município. Nosso objetivo é atender todos os bairros, para que os moradores possam se deslocar com segurança e facilidade”, destacou.

A Operação Verão 2025 contempla pavimentação de ruas, manutenção de ramais, construção de pontes e melhorias em pontos estratégicos em todo o estado, garantindo mobilidade e facilitando o transporte da população.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários