Deracre e MPF negociam retomada de obras em estrada entre Porto Walter e Rodrigues Alves

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) abriu as inscrições dos Campeonatos Estaduais nas categorias Sub-17 e 20, no feminino e no masculino.

“Nosso objetivo é promover os torneios com sete equipes nos dois naipes. Vamos fechar as inscrições no dia 15 de maio e os dirigentes têm um bom prazo para definir as participações”, comentou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

15 mil de premiação

Segundo Rafael do Vale, se a meta de times for batida a Fafs deve oferecer uma premiação de 15 mil para ser dividida entre os campeões.

Confirmar participação

A Fafs vai confirmar as participações das equipes somente com, no mínimo, cinco fichas de inscrições dos atletas.

“Essa vem sendo uma exigência da federação para atender uma determinação da confederação. Os atletas precisam ter fichas de inscrições”, explicou o dirigente.

