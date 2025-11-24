Deracre e MPAC fortalecem diálogo técnico sobre obras públicas no Acre

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, participou, nesta segunda-feira, 24, de reunião técnica com a promotora de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Myrna Teixeira Mendoza, titular da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social.

O encontro, realizado na sede do MPAC, teve como objetivo ampliar o diálogo institucional e compartilhar informações sobre as ações executadas pelo Deracre nos municípios. Durante a reunião, foram apresentados dados sobre obras em andamento, convênios e frentes de trabalho, reforçando o alinhamento entre as instituições.

A promotora Myrna Teixeira Mendoza abordou temas acompanhados pela 1ª Promotoria Especializada e destacou a importância de manter a interlocução ativa entre os órgãos.

“Essa interlocução é importante para garantir o acompanhamento das ações públicas. A troca de informações fortalece o trabalho das instituições e contribui para a continuidade dos projetos em execução”, afirmou a promotora.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que o encontro reforça uma relação já consolidada de colaboração.

“Vir ao Ministério Público para apresentar nossas ações e trocar informações mostra a maturidade do trabalho que estamos desenvolvendo. O Deracre conduz obras essenciais para o Acre, e manter essa aproximação com o MP fortalece ainda mais a transparência e a responsabilidade administrativa. Agradeço à promotora Myrna pela receptividade e pelo compromisso com esse diálogo construtivo”, afirmou.

O Deracre mantém suas atividades alinhadas com os órgãos de controle e segue contribuindo com informações que favoreçam a boa gestão e o acompanhamento das políticas públicas no estado.

