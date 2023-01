Deracre e Controladoria-Geral firmam acordo para fiscalização de obras

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), representado pelo seu presidente, Petronio Antunes, e a Controladoria-Geral do Estado, por meio do seu titular, Luís Almir Brandão, assinaram, nesta terça-feira, 10, na sede da autarquia em Rio Branco, um acordo de cooperação técnica para análise preventiva e corretiva em processos de aquisição e serviços, além de acompanhamento de execução de obras.

Além disso, o acordo prevê auxílio nas demandas da autarquia perante os órgãos de controle, como fiscalização e supervisão das respostas das atividades de controle interno, bem como em capacitações de servidores.

No encontro, Antunes agradeceu a parceria firmada e garantiu a disponibilidade de apoio técnico nas atividades e execução dos serviços: “Agradeço a visita e o Deracre está à disposição da Controladoria-Geral do Estado”.

Luís Almir Brandão enfatizou a importância do termo de cooperação técnica entre as partes. “Estamos trabalhando juntos para fortalecer as ações em nosso estado, bem como garantir a transparência e continuidade do trabalho”, destacou.

