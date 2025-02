Deracre cria equipe de fiscalização de rodovias estaduais

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) também mantém um monitoramento contínuo do nível dos rios do Acre por meio de 25 estações hidrometeorológicas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta referente às chuvas intensas no Acre, válido a partir das 9h desta segunda-feira, 10, até as 10h de terça-feira, 11. A previsão indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de 60 a 100 km/h.

O coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Carlos Batista, alertou para a elevação do nível dos rios devido às chuvas intensas que atingem a região. “Choveu muito à noite, principalmente na madrugada, inclusive está chovendo até este momento. Todos os rios vinham apresentando sinal de vazante até a cota das 6h da manhã, mas, das 6h para cá, começaram a subir, principalmente em Xapuri, Capixaba e no Riozinho do Rola, que também está subindo bastante. Aqui na capital, o Rio Acre já subiu 15 cm desde as seis horas da manhã”.

O coronel também destacou o monitoramento contínuo dos níveis na capital: “Os igarapés aqui da capital também têm apresentado subida nos níveis. A Defesa Civil de Rio Branco vem fazendo esse acompanhamento e monitorando para tomar as ações necessárias caso ocorra transbordamento”.

Batista destacou que no domingo, 9, em Rio Branco o Rio Acre estava na cota de 9,19m, às 6h da manhã. Nesta manhã de segunda-feira, às 6h, ficou em 8,65m, mas, na leitura das 9h, já se encontra na cota de 8,79 m, o que apresenta uma elevação de quase 15cm nas últimas 3 horas.

De acordo com o gestor, a previsão é que o Rio Acre continue subindo, mas destacou que o governo do Estado está preparado para lidar com eventuais transbordamentos.

“O Riozinho do Rola, um afluente importante do Rio Acre, apresentou na leitura de hoje, das 6h da manhã, uma cota de 5,42m centímetros. Agora, às 9h, atingiu 6,17m, ou seja, teve uma subida de 65 centímetros nas últimas três horas. Esse aumento se deve ao grande volume de chuva na região da bacia do Riozinho do Rola, o que deve fazer com que o Rio Acre continue subindo nas próximas horas. Mas todo o sistema da Defesa Civil Estadual, desde dezembro, vem realizando diversas reuniões com coordenadorias municipais e gestores. Nosso plano de contingência do Estado está pronto desde dezembro. Caso ocorra transbordamento de rios ou igarapés, a Defesa Civil e o Estado estão prontos para apoiar as prefeituras”, detalhou.

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) também mantém um monitoramento contínuo do nível dos rios do Acre por meio de 25 estações hidrometeorológicas, com o objetivo de mensurar o impacto das mudanças climáticas e subsidiar ações governamentais.

