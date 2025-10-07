Deracre avança na recuperação da Passarela Joaquim Macedo

O governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue com a recuperação da Passarela Joaquim Macedo, um dos principais cartões-postais de Rio Branco. Nesta terça-feira, 7, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, esteve no local para acompanhar de perto o andamento da obra e verificar se cada etapa está sendo cumprida dentro do cronograma.

“Cumprindo determinação do governador Gladson Camelí, estamos avançando na recuperação da Passarela Joaquim Macedo e, até o dia 15 de outubro, o acesso ao entorno do Mercado Velho será liberado”, afirmou Sula.

As equipes trabalham em diferentes frentes para restaurar a passarela e garantir a segurança dos pedestres. Um dos avanços recentes foi a mudança do canteiro de obras para um novo local, reorganizando o espaço e permitindo que os trabalhos continuem de forma mais ágil e segura. Na estrutura da passarela, a equipe finalizou a viga que dá firmeza à base da passarela e segue reforçando os pilares, garantindo que toda a estrutura fique estável e segura para quem passa diariamente.

Também foi concluído o reforço do solo, que deixa a base da passarela mais firme, e os técnicos montam a estrutura que apoia a parte superior da passarela, garantindo que o tabuleiro fique alinhado e seguro. Em breve, começam os serviços de drenagem e aterro na área frontal do calçadão, no entorno do Mercado Velho. O trabalho vai melhorar o escoamento da água da chuva e deixar o terreno mais firme e seguro para pedestres e comerciantes.

A previsão é que essa etapa seja concluída e o acesso liberado até o dia 15 de outubro de 2025. Depois disso, a obra seguirá para a fase final, que inclui o reforço das estruturas metálicas que sustentam a passarela, garantindo ainda mais segurança para quem circula pelo local. A recuperação da Passarela Joaquim Macedo segue dentro do cronograma previsto e integra o compromisso do governo do Acre de valorizar espaços urbanos e oferecer infraestrutura de qualidade para a população.

