Deracre apresenta vídeo com maquete digital da 6ª ponte do Arco Viário
Arco Viário de Rio Branco
“Mesmo durante o período de inverno, conseguimos manter o avanço da obra, já que não houve chuvas tão intensas. A previsão é concluir a etapa de pavimentação até o fim do verão seguinte”, destaca.
Prefeitura de Jordão sanciona orçamento de R$ 61,8 milhões para 2026
A Prefeitura de Jordão publicou nesta segunda-feira, 5, a Lei nº 18, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026. O orçamento
A Prefeitura de Jordão publicou nesta segunda-feira, 5, a Lei nº 18, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026. O orçamento aprovado pela Câmara Municipal totaliza R$ 61.804.534,08, mantendo o equilíbrio entre receitas e despesas, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).
De acordo com o texto da lei, o orçamento municipal é composto pelo Orçamento Fiscal, que engloba o Poder Legislativo e os órgãos do Poder Executivo, e pelo Orçamento da Seguridade Social, responsável pelas ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social. Do montante global, R$ 56,2 milhões serão destinados ao Orçamento Fiscal, enquanto R$ 5,59 milhões ficarão para a Seguridade Social.
A educação concentra a maior parcela dos recursos previstos, com R$ 31,5 milhões, reafirmando o setor como prioridade da gestão municipal. A saúde aparece em seguida, com dotação de R$ 8,23 milhões, enquanto a área de administração contará com R$ 9,17 milhões. Também estão previstos investimentos em urbanismo, que receberá R$ 5,83 milhões, e em assistência social, com recursos superiores a R$ 1,75 milhão.
Entre os órgãos da administração municipal, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura lidera o volume de recursos, com R$ 31,9 milhões. Já a Secretaria Municipal de Administração, Obras e Infraestrutura terá orçamento de R$ 12,2 milhões. A Secretaria de Saúde contará com R$ 8,23 milhões, e a Câmara Municipal receberá R$ 1,42 milhão para a manutenção de suas atividades ao longo de 2026.
A lei orçamentária autoriza ainda o Poder Executivo a realizar remanejamentos e transposições de recursos, firmar convênios com entidades governamentais e não governamentais e abrir créditos suplementares de até 30% do valor total da despesa fixada, desde que respeitados os limites legais. Ficam excluídas desse cálculo despesas vinculadas ao SUS, FNDE, FNAS, convênios e operações de crédito.
Outro ponto previsto é a possibilidade de atualização monetária do orçamento até o primeiro semestre de 2026, com base no índice oficial de inflação do governo federal, caso a variação ultrapasse 10%, com o objetivo de preservar o poder de compra da administração municipal.
Acre já arrecada mais de R$ 100 milhões em tributos no início de 2026
Impostos municipais somam R$ 5,5 milhões, com Rio Branco liderando a arrecadação no estado
O Estado do Acre já registrou uma arrecadação de R$ 100.951.951,83 em tributos federais, estaduais e municipais desde o dia 1º de janeiro até a manhã desta segunda-feira (5), segundo dados do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. A consulta foi realizada às 9h57, e o sistema é atualizado a cada segundo, refletindo a soma de impostos pagos pelos contribuintes acreanos, o que representa cerca de 0,16% do total arrecadado no país no mesmo período.
Do total, os tributos municipais correspondem a R$ 5.547.087,36, com a capital Rio Branco concentrando a maior parte da arrecadação: R$ 3.951.365,31. O segundo município mais arrecadador é Cruzeiro do Sul, com R$ 420.393,07, seguido por Sena Madureira (R$ 139.534,37) e Feijó (R$ 113.262,94). Municípios de menor porte, como Manoel Urbano e Bujari, registram valores significativamente menores, de R$ 1.080,97 e R$ 9.709,61, respectivamente.
A plataforma do Impostômetro não detalha quanto do total arrecadado corresponde individualmente a cada município quando se consideram também os tributos estaduais e federais, mas os números reforçam a concentração da arrecadação nas cidades maiores, principalmente na capital.
Confira a arrecadação municipal completa do Acre (do maior para o menor valor):
-
Rio Branco: R$ 3.951.365,31
-
Cruzeiro do Sul: R$ 420.393,07
-
Sena Madureira: R$ 139.534,37
-
Feijó: R$ 113.262,94
-
Brasiléia: R$ 111.993,47
-
Tarauacá: R$ 102.027,09
-
Senador Guiomard: R$ 92.378,99
-
Epitaciolândia: R$ 85.374,21
-
Capixaba: R$ 67.539,93
-
Plácido de Castro: R$ 61.364,51
-
Marechal Thaumaturgo: R$ 60.839,67
-
Xapuri: R$ 49.103,25
-
Assis Brasil: R$ 47.135,28
-
Acrelândia: R$ 47.085,74
-
Rodrigues Alves: R$ 41.793,44
-
Porto Acre: R$ 36.658,40
-
Jordão: R$ 35.518,52
-
Mâncio Lima: R$ 32.570,88
-
Santa Rosa do Purús: R$ 20.845,90
-
Porto Walter: R$ 19.511,81
-
Bujari: R$ 9.709,61
-
Manoel Urbano: R$ 1.080,97
Os dados evidenciam a forte concentração da arrecadação municipal nas maiores cidades do estado, enquanto os municípios menores continuam com participação limitada.
Fatri confirma atletas acreanos nos mundiais de Duathlon e Triathlon
O departamento técnico da Federação Acreana de Triathlon (Fatri) confirmou os atletas acreanos classificados para os mundiais Multiesportivo(duathlon) em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e Triathlon em Pontevedra, na Espanha.
“A federação tem um imenso orgulho de promover as competições e conseguir garantir aos atletas vagas em eventos internacionais. Sabemos o valor dessas conquistas e isso valoriza muito o trabalho de todos”, declarou a presidente da Fatri, Cláudia Pinho.
Datas definidas
O Mundial Multiesportivo(duathlon) será em Abu Dhabi entre os dias 12 e 26 de novembro. O Campeonato Mundial de Triathlon vai ser realizado entre os dias 22 e 26 de setembro em Pontevedra.
Atletas classificados
Mundial Multiesportivo
Patrícia Maciel(35/39 anos)
Ane Lima(45/49 anos)
Welton Martins(30/34 anos)
Mundial de Pontevedra
Feminino (35/39 anos)
Samara Abraão
Dalvanir Ferreira
45/49 anos
Ane Lima
Masculino(25/29 anos)
Michel Rocha
Rayallerson Falcão
30/34 anos
Lázaro Cavalcante
Marcos Afonso
40/44 anos
Gilson Doria
45/49 anos
Fernando Nogueira
50/54 anos
Eduardo Andrade
Charles Smerdel
